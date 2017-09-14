 На Закарпатье помощнику нардепа сообщено о подозрении во взяточничестве

Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с областной прокуратурой сообщили о подозрении во взяточничестве помощнику одного из народных депутатов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, в ходе документирования преступной деятельности должностных лиц одной из районных государственных администраций и частного предпринимателя, которые присвоили два миллиона гривен бюджетных средств путем завышения цен при поставках угля в учебные заведения района, было установлено, что помощник нардепа получил от указанного предпринимателя 150 тысяч гривен.
"За эти деньги помощник народного депутата обещал оказать давление и путем направления в МВД, Нацполицию, ГПУ и Кабинет министров соответствующих депутатских обращений о якобы неправомерных действиях правоохранителей, добиться увольнения работников управления защиты экономики и следователя по данному уголовному производству", - рассказала Калиновская.
Она подчеркнула, что в настоящее время помощнику народного депутата сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Предпринимателю сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.
"Проводятся обыски в офисных и частных помещениях, а также в автомобилях фигурантов. У помощника депутата изъяты соответствующие удостоверения, паспорта гражданина Венгрии и Украины, денежные средства, в частности в сейфе обнаружено 70 тысяч долларов США, а также официальные документы, свидетельствующие о незаконной деятельности. Устанавливается возможная причастность одного из народных депутатов к получению взяток", - добавила Наталья Калиновская.
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