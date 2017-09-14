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 В офис "Украинской правды" пришли сотрудники СБУ и требуют удалить статью, якобы содержащую гостайну. ДОКУМЕНТ

сбу

Издание просят удалить с сайта публикацию.

Служба безопасности пришла в офис "Украинской правды" с письмом, в котором потребовала временно изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, потому что видит в ней разглашение государственной тайны. Об этом говорится на сайте "УП ".

Соответствующее письмо вручил следователь главному редактору УП Севгиль Мусаевой.

В письме в частности говорится, что следственным отделом Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве №22017000000000256, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 29 июня 2017 года по признакам совершения преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 328 УК Украины ("Разглашение государственной тайны").

В офис Украинской правды пришли сотрудники СБУ и требуют удалить статью, якобы содержащую гостайну 01


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В документе говорится о том, что досудебное расследование установило, что размещенная 24 января 2017 года статья "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра", содержит отдельные сведения по проекту Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года.

"У следствия есть основания полагать, что отдельные сведения вышеуказанной статьи содержат информацию с ограниченным доступом, распространение которой может нанести ущерб национальной безопасности Украины в сфере обороны", - считают в СБУ.

Таким образом, Служба безопасности просит снять с сайта вышеуказанный материал.

"Учитывая вышеизложенное, прошу Вас удалить указанную страницу из общего доступа (ограничить доступ) до момента установления истины по данному делу и обеспечить передачу следственному отделу Главного Управления оригинала файла указанной статьи и всех имеющихся документов, касающихся ее подготовки и публикации", - говорится в письме СБУ.
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А откуда " Украинская правда " взяла эту информацию?
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а может это страус был, он шел по сельской местности....
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Читать нужно прежде чем задавать такие вопросы
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"УП" имеет доступ к гостайне?! Ну тогда сейчас удалят и уже никто не узнает что программа сорвана
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в нормальных странах, если произошла утечка, летят головы в силовых структурах.
у нас, блин, если утечка и была, вместо того, чтобы подать в отставку, кому следует, сбу имеет наглость давить на газетчиков.
дожились.
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а это и есть диктатура ..Мозги работать отказываются , начинают применять силу .
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Однотур разошелся, всем стоять, всем боятся, ну ни чему не учит история...
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без слов...одни "маты" на языке! если это "тайна", так чего "раздуплились" почти через год??? а в статье не "тайна" беспокоит порошенковское "сбу" - там дан грамотный анализ БЕЗДАРНО-ПРЕСТУПНОЙ "деятельности" порошенковских "назначенцев"!
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гыыы. ну шо, дерьмократия? если честно, я устал удивляться. Украина не росия? ага )))) прям хочется овоща влепить - Аставитесь :D

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http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2017/01/24/7133228/ ЧИТАЙТЕ!
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Пля, і всі координати статейки виложили...долбоклюви...😀😀😀
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На самом деле прочитайте законьі. Такое вполне вероятно.
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То есть душат не источник информации,а журналистов которым кто то из своих слил инфу."Закон один для всех"Соя решила свои уход не откладывать в долгий ящик)))
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В чем тайна? Что соевый ворует из оборонки? Так вот какие тайны охраняет СБУ.
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браво ! отлично работаете ребята ! январскую статью газеты прочитали в середине сентября и О!!!! там гос.тайна, которую уже все кому не лень давно прочитали и изучили ... медальки за это полагаются ?
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Я думаю, що це привід буде закрить Українську Правду.
У Петі задача повернуть Украну знову до своїх торгових партнерів,.
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Мабуть щось не те написали про прорив західний кордон України?)))
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Навеяло...

Онищенко: ... Редчайший .... Использовать людей в своих целях, чтобы потом... пи..ец. Самое главное, у человека нет… Ладно там я, новый человек, но у вас же есть какая-то история отношений.
Мартыненко: Сколько я ему помогал…. благодаря мне он стал министром иностранных дел. Ты не представляешь. Притом Анька моя (Анна Мартыненко, вторая жена Мартыненко. -Прим.Ред.) дружит с его женой. Говорит, вполне нормальная. Так ты не знаешь что там дома делается, там тоже такое. Так он (Порошенко. - Прим.Ред.) считает, что у него кругом дискомфорт - на работе дискомфорт, дома дискомфорт, со здоровьем дискомфорт, со сном дискомфорт. Везде, б..дь, дискомфорт. Когда поставил Гройсмана - ему стало немного проще. Но Гройсман такой. Вот сделай то-то. Он ему: "Я подумаю". Порошенко ему: "Я сказал, ты будешь делать?". А Гройсман такой: "пур-пур-пур". Тот, что не попросит отвечает ему: "Добре, я подумаю". И он ничего не может сделать.
Онищенко: П...дец.
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"размещенная 24 января 2017".... да я смотрю СБУ работает не покладая рук. Они что, только после нового года протрезвели?
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Прочитал все. Если это правда то "власть имущих" подтверждает свою ненадобность и играет против Украины
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Мне кажется, они идиоты и считают на полном серьезе, что если инфу убрать с сайта, то она вообще исчезнет сразу у всех и навсегда...
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Поздно одевать трусы,когда Барыгину жопу уже видели все))
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А может Овощ никуда и не сбегал? Может ему просто пластику под Пороха сделали?
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Ну да,Овоща и Барыгу вместе одновременно ведь никто не видел))
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не знаю как снаружи а внутри они уже неразличимы
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Кацапы особенно сосредоточены на личности украинского президента, пора ему что-то предпринять.
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охренеть.
бегло осилил статью.
если вкратце, порох отрапортовал перед народом о досягненнях в оборонке.
УП провела расследование, и выяснила, что присутсвует бюрократия, цийры не совпадают, а развитие оборонки тормозит на ГОД от провозглашенной программы.

ах, ну а да, УП просит разобраться, кто из чиновников тормозит развитие оборонной промышленности.

ублюдки разобрались.
оказывается, то, что поролхо пиздуй, нам на уши лапшу вешают, а в обороке творится беспредел - это гос. тайна.
да ипитесь вы конем, с такой гос. тайной!
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Банально отмывают бабло. Сроки из-за этого "косятся".
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А таки да, именно это и есть гостайна. В их понятии
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Коли сибиушні морди не подали е-декларації про власні прибутки, то виявилось, що це - теж державна таємниця.
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с 24 января это уже перестало быть государственной тайной!!!
на фига что-то удалять? все уже были... забыли
а теперь - вспомнили!
зачем волну погнали?
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Отже, на сьогодні маємо наступне.
При тому, що в умовах воюючої країни така програма мала б з'явитися ще у 2014-му, РНБО та Кабмін беруться за її створення лише ближче до 2016-го. При цьому, як випливає з офіційних рішень, розробка програми розвитку ОПК знову затримується щонайменше на рік.
Така бездіяльність веде не лише до підриву обороноздатності країни вже у найближчій перспективі, а й до збільшення втрат серед військових під час активних бойових дій.
Тож винні у цьому дійсно мають нести не тільки адміністративне покарання.
Хто ж ці винні? Посади та прізвища можна легко знайти в документах:
Президент Петро Порошенко, який кілька місяців гальмував введення у дію рішення РНБО;
Секретар РНБО Олександр Турчинов, на якого покладався контроль за виконання рішення РНБО щодо програми;
1-й заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який також очолює міжвідомчу комісію з питань ОПК, на якій програма обговорювалася;
Міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, як керівник міністерства, на яке уряд покладав завдання розробити програму;
Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Юрій Бровченко, як відповідальний у міністерстві за питання ОПК;
Генеральний директор Укроборонпрому Роман Романов, як керівник державного концерну, який взявся за розробку програми.
P.S. Автор закликає співробітників СБУ, які опитують посадовців, звідки у Української правди програма Укроборонпрому, не витрачати зайвий час на дрібниці. Активність та зусилля спецслужби варто було б спрямувати на виявлення та документування тих чиновників, які гальмують розвиток ОПК та підривають обороноздатності країни.
Олексій Братущак, УП
ТЕМЫ: ОРУЖИЕ АРМИЯ
[Современное оружие для армии снова отложили «на завтра» | Украинская правда]: Посмотри! http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2017/01/24/7133228/

😀😀
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Вот так вот...
Скока за последнее время мутных историй связанных с СБУ? - ДОХЕРА!
И возникает вопрос, а СБУ ли у нас ещё, или уже полное ФСБ?
Дожились... Ухайдохали самую важную силовую структуру государства! - доверие общества к которой - равно нолю. Такие "реформаторы" бля...
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После того как убрали Налевайченко это уже не СБУ
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Лучше бы пошли Захарченко поймали а так бегать соевую банду крышевать много ума и смелости не надо ...
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Всегда и везде функция охраны сведений, составляющих государственную тайну, лежит на организациях, в чьём ведении эти сведения находятся. И ответственность за их разглашение полностью лежит на должностных лицах этих организаций. Соответственно, если эти сведения появились в свободном доступе, то должно быть уголовное дело по их разглашению против этого должностного лица.
Вся информация, добытая журналистами из открытых источников, без ознакомления с документами под соответствующими грифами, либо путём анализа открытых источников, априори не может подпадать под уголовное преследование, поэтому требовать удалить такую статью означает превышать свои полномочия, что является злоупотреблением властью.
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Чому шнирі пізно всрались? Вісім місяців минуло і статтю давно розібрали на цитати.
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Проснулись? Где то 24 января? И за 8 прошедших месяцев эта "тайна" всё ещё продолжает оставаться тайной? Или думают, что если на их нихренанеделанье наложить гриф "Совершенно секретно" или "ДСП", то у нашей армии быстренько появится современное оружие, а у оборонной промышленности - гос.заказы с реальным финансированием.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ офис "Украинской правды" пришли сотрудники СБУ и требуют удалить статью, якобы содержащую гостайну. ДОКУМЕНТ
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