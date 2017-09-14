 Путин может посетить один из компонентов белорусско-российских учений "Запад-2017", - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы не исключаем, что президент может принять участие, посетить один из компонентов этих учений", - сказал Песков.
Также он заявил, что Учения "Запад-2017" проходят в строгом соответствии с международным правом, в Кремле не принимают упреки в их недостаточной открытости
"Мы считаем абсолютно провокационной вот эту волну нагнетания страстей вокруг этих учений. Это обычная практика любой страны, обычная практика проведения подобных учений. Все проводится в строгом соответствии с международным правом и соответствующими правилами", - сказал Песков журналистам в четверг.
По их просьбе Песков прокомментировал упреки в адрес России по поводу недостаточной открытости этих учений, в частности, в недостаточном количестве наблюдателей, приглашенных из-за рубежа.
"Что касается приглашения наблюдателей на учения - это я рекомендую обратиться в министерство обороны. Хотя могу сказать, что вряд ли какие-то упреки приемлемы, министерство обороны в ходе учений всегда сохраняет максимально возможный уровень транспарентности. Поэтому упреки относительно того, что недостаточный уровень открытости, мы не принимаем", - сказал Песков.
Как сообщалось, российско-белорусские учения "Запад-2017" стартуют сегодня, 14 сентября, и продлятся до 20 сентября.
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Ракушечник ПЕсков.
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Только чуть-чуть не так. Вначале идет бесконечная эвакуация с нулевым результатом. Люди без конца эвакуируются. Привыкают и раздражаются!!! Важно. Им без конца говорят, что звонки с Украины. Пока в один прекрасный!!! момент, раздается ОЧЕНь масштабный взрыв в нежелательном торговом центре. Вот вам и предлог. Кстати и плацдарм уже готов. Заметили.
Тю, пока тут с вами шютю поезд уже давно тю-тю.
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- Осторожно, она же взорвётся!
- Ничего... У меня ещё одна есть...
Так и у РФ с "Путиным"... Судя по наличествующим данным, "Путиных" в России - целых шесть штук... Полный "нагановский" барабан... Как раз хватит, чтобы, как припечёт, в "русскую рулетку" сыграть... Одного ведь, "застрелившегося", нужно будет миру предъявить, как Гитлера у рейхсканцелярии...
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