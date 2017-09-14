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Все про:армия РФ (6821) Беларусь (2760) Путин (24237) учения (2043)

 Путин может посетить один из компонентов белорусско-российских учений "Запад-2017", - Песков

путин

В Кремле не исключают, что президент России Владимир Путин может посетит военные учения "Запад-2017".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Мы не исключаем, что президент может принять участие, посетить один из компонентов этих учений", - сказал Песков.

Также он заявил, что Учения "Запад-2017" проходят в строгом соответствии с международным правом, в Кремле не принимают упреки в их недостаточной открытости

"Мы считаем абсолютно провокационной вот эту волну нагнетания страстей вокруг этих учений. Это обычная практика любой страны, обычная практика проведения подобных учений. Все проводится в строгом соответствии с международным правом и соответствующими правилами", - сказал Песков журналистам в четверг.

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По их просьбе Песков прокомментировал упреки в адрес России по поводу недостаточной открытости этих учений, в частности, в недостаточном количестве наблюдателей, приглашенных из-за рубежа.

"Что касается приглашения наблюдателей на учения - это я рекомендую обратиться в министерство обороны. Хотя могу сказать, что вряд ли какие-то упреки приемлемы, министерство обороны в ходе учений всегда сохраняет максимально возможный уровень транспарентности. Поэтому упреки относительно того, что недостаточный уровень открытости, мы не принимаем", - сказал Песков.

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Как сообщалось, российско-белорусские учения "Запад-2017" стартуют сегодня, 14 сентября, и продлятся до 20 сентября.

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Нехай.Можливо нещаний випадок який небудь трапиться.
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Собирается толкнуть воодушевляющую речь перед вторжением рашистов.
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вот если на тих учениях один из снарядов пападет по нему то єто будет праздник на весь мир
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Мабуть як отой хрен собачий парєчєнков з кулемета хуйло по фашистам з Вєйшнорії стріляти буде!
Путин может посетить один из компонентов белорусско-российских учений "Запад-2017", - Песков - Цензор.НЕТ 6496 Путин может посетить один из компонентов белорусско-российских учений "Запад-2017", - Песков - Цензор.НЕТ 9725Путин может посетить один из компонентов белорусско-российских учений "Запад-2017", - Песков - Цензор.НЕТ 5986
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надо срочно маршруты пассажирских боингов менять, а то снова собьют и будут орать, что за пуйлом кто-то охотился, ничего не поделаешь, ведь дебилы, б#ядь (с)
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"Компонент" учения, компот из боярышника.
Ракушечник ПЕсков.
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Тююю Песок, так это...не учения. Это - захват плацдарма. Вот так это правильно называется. Можешь даже сравнить исторический прецедент. Это оккупация СССР Западной Украины. Тогда тоже сделали такой же рывок и вышли к условным границам. Другими словами раздел ее по договоренности с Германией. Фотки поищи в Инете. Ах да, ты не лазишь в инете, попроси дочь она найдет совместные парады красноармейцев с фашистами.
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Якби у нас було СБУ,то вона мала б завдання підкласти пітарду десь,де буде гуляти головний ворог України)))
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"Юрій Бровкін", неправильний текст повідомлення. Якщо "вичистить" корегування, проведене попередньо "мальчиками Басурина", то виглядіть буде так: "Сегодня ночью, после блистательной победы над очередной бутылкой, четверо наших ребят погибли в неравном бою с собственным минным полем, наступив на "дружественную" мину...".
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Асимметричный ответ сверхдержавы: В Москве у посольства США убрали парковку для американских дипломатов
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Вброс в информационное поле Российской Федерации информации о том, что якобы звонки о минировании объектов в российских городах исходили с территории Украины - сигнал к тому, что «в РФ задумали что-то плохое». Такое мнение высказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, информирует еizvestia.com. «Такие сообщения - один из элементов ведения гибридной войны, чтобы оправдать будущие агрессивные действия по отношению к Украине. Поэтому нечему удивляться. Было бы удивительно, если бы они сказали что-то другое», - заявил он.
Только чуть-чуть не так. Вначале идет бесконечная эвакуация с нулевым результатом. Люди без конца эвакуируются. Привыкают и раздражаются!!! Важно. Им без конца говорят, что звонки с Украины. Пока в один прекрасный!!! момент, раздается ОЧЕНь масштабный взрыв в нежелательном торговом центре. Вот вам и предлог. Кстати и плацдарм уже готов. Заметили.
Тю, пока тут с вами шютю поезд уже давно тю-тю.
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Ребята, да не тратьте силы на "петарды", "подрывы" и прочие "ужасности"... Анекдот знаете? "Сидит дурак, гранатой играет. Ему говорят:
- Осторожно, она же взорвётся!
- Ничего... У меня ещё одна есть...
Так и у РФ с "Путиным"... Судя по наличествующим данным, "Путиных" в России - целых шесть штук... Полный "нагановский" барабан... Как раз хватит, чтобы, как припечёт, в "русскую рулетку" сыграть... Одного ведь, "застрелившегося", нужно будет миру предъявить, как Гитлера у рейхсканцелярии...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин может посетить один из компонентов белорусско-российских учений "Запад-2017", - Песков
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