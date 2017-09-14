 Еврокомиссар: Газопровод "Северный поток-2" не соответствует целям ЕС

Об этом заявил в Европарламенте в четверг, 14 сентября, член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
По словам Каньете, "Северный поток-2" может иметь негативные последствия для других газовых коридоров, именно поэтому мандат Совета ЕС включает вопрос потенциального влияния этого газопровода на другие источники газоснабжения, в частности через Украину, которую в ЕС считают "зоной надежного транзита".
"Наша позиция по этому проекту понятна: он полностью отклоняется от целей энергетического союза, а наши цели заключаются в усилении безопасности поставок при надежном и конкурентоспособном газовом рынке", - сказал еврокомиссар.
В то же время он подчеркнул, что для этого газопровода нужен "специфический юридический режим". Член ЕК пояснил, что беспокойство в ЕС по этому проекту связано прежде всего с тем, что он не должен выходить за европейские юридические рамки. Он также указал на то, что газопровод "будет функционировать в юридическом вакууме, не соблюдая прав третьих стран".
По мнению еврокомиссара, основой для специфического юридического режима должно быть международное и европейское право в области энергетики. Он также добавил, что большинство стран-членов ЕС согласны с предоставлением мандата Еврокомиссии для ведения переговоров с россиянами по "Северному потоку-2".
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