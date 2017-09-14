 Конгресс намерен предусмотреть в бюджете США дополнительные средства для реабилитации раненных украинских воинов, - Климпуш-Цинцадзе

В частности, она встретилась с и. о. Помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Элизабет Миллард, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления двустороннего политического диалога между Киевом и Вашингтоном после встречи президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа в июне 2017 года, а также наполнение взаимодействия между Украиной и США практическими результатами. Вице-премьер-министр поблагодарила США за поддержку территориальной целостности и независимости Украины, практическую помощь во внедрении комплексных реформ в нашем государстве, а также за лидерство в вопросе введения и сохранения международного санкционного режима против России. Элизабет Миллард высоко оценила усилия Украины и прогресс, которого наше государство достигло в течение последних трех лет, несмотря на российскую агрессию, а также заверила в неизменной поддержке США на пути развития демократической, сильной и успешной Украины.
Во время встречи с и.о. Помощника Министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер стороны обсуждали ситуацию на востоке Украины и вопрос предоставления Соединенными Штатами дальнейшей помощи нашему государству с целью обеспечения безопасности. Вице-премьер-министр отметила, что обучение американскими инструкторами и американская техника спаса ют жизни украинских воинов, делает Вооруженные Силы Украины эффективнее и сильнее. К. Уилбаргер заявила о важности достижения мира в нашем государстве и заверила в готовности США продолжать поддерживать Украину. Также она отметила, что соответствующие расходы заложены в проекте бюджета на следующий год. Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы реформы сектора безопасности и обороны Украины и принятие соответствующего законодательства.
Во время встречи с членом Палаты представителей Конгресса США, сопредседателем Конгрессового Украинского Кокуса Марси Каптур Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила благодарность за крепкую двухпартийную поддержку Украины Конгрессом США и отметила активные усилия лидеров и членов группы дружбы с нашим государством в Палате представителей. В ходе встречи обсуждался ряд актуальных вопросов взаимодействия Украины с Конгрессом США. Украинская сторона выразила надежду на дальнейшее развитие программ помощи Украине в Федеральном бюджете США на 2018 год. Вице-премьер-министр Украины высоко оценила намерения американских законодателей предусмотреть в главном финансовом документе страны на следующий год дополнительные средства для реабилитации раненных украинских военных в американских медицинских учреждениях. Во время встречи была достигнута договоренность о дальнейшей координации усилий в контексте разработки новых и практической имплементации существующих законодательных актов Конгресса США по поддержке Украины, в частности в вопросах американской военно-технической и консультационной помощи Вооруженным Силам Украины, реализации совместных проектов, в том числе в таких сферах, как энергетика и сельское хозяйство. Стороны также обменялись мнениями по воплощению с участием американской стороны проектов гуманитарного и социального направления в Украине, в том числе о предоставлении помощи внутренне перемещенным лицам.
В тот же день Иванна Климпуш-Цинцадзе и Посол Украины в США Валерий Чалый приняли участие в мероприятии по случаю презентации доклада Сети друзей Украины "Приоритетные рекомендации относительно помощи США". В докладе были освещены наиболее актуальные потребности Украины и предложены механизмы ее наиболее эффективной реализации. Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула важность сохранения лидерства США в укреплении трансатлантической солидарности с Украиной. Вице-премьер-министр приветствовала представленные в Конгрессе текущего созыва законодательные инициативы в рамках бюджета США 2018 года по поддержке нашего государства, прежде всего в сферах безопасности и обороны. При этом она отметила, что дальнейшее укрепление американской помощи подчеркнет растущую динамику поддержки Соединенными Штатами Украины и направит мощный сигнал международному сообществу.
125 3
Переговоры с США о поставках летального вооружения перешли в практическую плоскость, - Климпуш-Цинцадзе(42)
Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе: Наш диалог со США выходит на очень практические шаги(94)
Не каждая европейская страна имеет столько оружия, сколько Россия завезла в оккупированный Крым, - Климпуш-Цинцадзе. Инфографика(10)
"Укрзализныця" уволила ряд сотрудников из-за жалобы Климпуш-Цинцадзе на неработающий кондиционер в вагоне(49)
Климпуш-Цинцадзе: Інформацією про дату розгляду українського безвізу маніпулюють(0)
НАТО намерен начать второй этап сотрудничества с Украиной по кибербезопасности, - Климпуш-Цинцадзе(8)
Хотим начать диалог о включении Украины в Шенгенскую зону, - Климпуш-Цинцадзе(24)
Ответить
Ответить
Ответить