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 Политика Украины
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 Задачи миниторинговой миссии и миротворцев ООН будут четко разграничены, – генсек ОБСЕ Гремингер

обсе

В случае принятия решения о миротворческом контингенте на Донбассе, задачи между ООН и ОБСЕ будут четко разграничены.

Об этом заявил на брифинге в четверг в Киеве Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас, глядя на различные предложения, ясно, что четкого понимания еще нет и процесс принятия этого решения не будет простым. ОБСЕ готова присоединиться к обсуждению и предложить свои знания и экспертные навыки. … Если решение будет принято, то будет четкое разграничение заданий между миротворческой миссией ООН и работой ОБСЕ, в частности СММ, для того чтобы можно было достичь позитивного влияния на ситуацию на местах", - сказал генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кризис доверия в ОБСЕ углубился из-за конфликта в Украине, - новый генсек ОБСЕ Гремингер

Генеральный секретарь ОБСЕ также уточнил, что накануне вечером у него состоялся обмен мнениями по этому вопросу с президентом Украины Петром Порошенко.
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"Задачи миниторинговой миссии и миротворцев ООН будут четко разграничены, - генсек ОБСЕ Гремингер". Ошибка, наверное - минитворцев.
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Везде уже об этих миротворцах, как и о "плане Маршала для Украины", говорят чуть ли не как о свершившемся факте. А ведь дальше разговоров дело не идет. Это все напоминает историю с предоставлением Украине летального оружия и в частности пресловутых джевелинов. Уже три с лишним года эта бодяга тянется, а воз и ныне там...
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как только будет принято решение о миротворцах - задача поставленная перед ними отпадет сама собой. все исчезнут в пыли ростовской
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когда?
вот просто - когда?
а они сами, на месте, разберутся!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадачи миниторинговой миссии и миротворцев ООН будут четко разграничены, – генсек ОБСЕ Гремингер
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