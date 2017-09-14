 Задачи миниторинговой миссии и миротворцев ООН будут четко разграничены, – генсек ОБСЕ Гремингер

Об этом заявил на брифинге в четверг в Киеве Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас, глядя на различные предложения, ясно, что четкого понимания еще нет и процесс принятия этого решения не будет простым. ОБСЕ готова присоединиться к обсуждению и предложить свои знания и экспертные навыки. … Если решение будет принято, то будет четкое разграничение заданий между миротворческой миссией ООН и работой ОБСЕ, в частности СММ, для того чтобы можно было достичь позитивного влияния на ситуацию на местах", - сказал генсек.
Генеральный секретарь ОБСЕ также уточнил, что накануне вечером у него состоялся обмен мнениями по этому вопросу с президентом Украины Петром Порошенко.
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вот просто - когда?
а они сами, на месте, разберутся!!!
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