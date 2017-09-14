 Гройсман: К концу года примем законопроект, который лишит силовые структуры функций экономического контроля на предприятиях

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил по итогам встречи с представителями бизнеса под председательством Президента Украины Петра Порошенко и при участии Генерального прокурора Юрия Луценко, представителей парламента, правительства, силовых структур.
"Маски-шоу стоп! Договорились, что все силовые структуры откажутся от применения силовых операций на предприятиях. Бизнес не может чувствовать уверенность, когда есть вероятность любых атак, в том числе со стороны государства", - сказал Гройсман.
По его словам, до конца года в парламенте будет проведен День дерегуляции, в течение которого будут приняты законы, необходимые для решения насущных вопросов предпринимателей. Кроме того, по утверждению Премьера, проговаривается и принимается приватизационное и концессионное законодательство, призванное стать еще одним механизмом привлечения инвестиций в государство.
"К концу года согласовываем и принимаем проект закона о Службе финансовых расследований, которая станет единственным органом с полномочиями экономического контроля. МВД, СБУ и другие структуры будут лишены этих функций", - подчеркнул Гройсман.
Он также сообщил, что профильный парламентский комитет изъявил желание подготовить проект закона и всесторонне помочь в его дальнейшем обсуждении на экспертном уровне.
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только недавно об этом же пеця пело
или это соц соревнование - кто первым народ обрадует?
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