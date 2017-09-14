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 Политика Украины, Экономика
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 Гройсман: К концу года примем законопроект, который лишит силовые структуры функций экономического контроля на предприятиях

гройсман

Премьер Министр Владимир Гройсман анонсировал разработку проект закона о Службе финансовых расследований, которая станет единственным органом с полномочиями экономического контроля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил по итогам встречи с представителями бизнеса под председательством Президента Украины Петра Порошенко и при участии Генерального прокурора Юрия Луценко, представителей парламента, правительства, силовых структур.

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"Маски-шоу стоп! Договорились, что все силовые структуры откажутся от применения силовых операций на предприятиях. Бизнес не может чувствовать уверенность, когда есть вероятность любых атак, в том числе со стороны государства", - сказал Гройсман.

По его словам, до конца года в парламенте будет проведен День дерегуляции, в течение которого будут приняты законы, необходимые для решения насущных вопросов предпринимателей. Кроме того, по утверждению Премьера, проговаривается и принимается приватизационное и концессионное законодательство, призванное стать еще одним механизмом привлечения инвестиций в государство.

"К концу года согласовываем и принимаем проект закона о Службе финансовых расследований, которая станет единственным органом с полномочиями экономического контроля. МВД, СБУ и другие структуры будут лишены этих функций", - подчеркнул Гройсман.

Он также сообщил, что профильный парламентский комитет изъявил желание подготовить проект закона и всесторонне помочь в его дальнейшем обсуждении на экспертном уровне.

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Гройсман: К концу года примем законопроект, который лишит силовые структуры функций экономического контроля на предприятиях 01
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силовые структуры откажутся от силовых операций против предприятий. А пчелы перестанут пыльцу с цветков собирать...
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Михаил ! Ну почему ты не три года назад начал гонять эту быдлоту ? ))) Как сраные веники зашелестели перед тобой ! ))
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он раньше не мог - по петиному заказу беню мочил, потом кролика, потом за березенка задницу рвал в Чернигове, а только потом "прозрел" ...
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за своим языком следи, Я говорю об общеизвестных событиях, для этого не нужно быть куда-то особо вхожим, просто нужно иметь чуточку мозгов и не страдать склерозом.
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А как тебе это удается если нет ни того ,ни другого ?
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конкретизируй - что именно "это"? А то твоя бессвязная речь как раз и выдает в тебе отсутствие мозгов.
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Да??? То есть, я хотел тока спросить: есть служба, которая официально отказывается от зарплаты? И готова сама себя защитить... Там шо, прием строгий? От 1м 90см сотрудники... И выше... И ловкие все такие. И умные. Не поперло мне- у меня тока 1м 80 см... Не подойду.
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ха ха ха, юморист, сколько он будет валяться по Зраде, и не факт что крупье Парубий на него кости бросит , не не факт что суки народа его примут...... реформа № 133133
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да все логично - могу точно сказать - у меня у сына, маски шоу были раз в квартал - в конце 2015 закончились (агробизнес) - наезжают и сейчас но без масок шоу и намного намного реже
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что-то они дуэтом по одним нотам поют...
только недавно об этом же пеця пело
или это соц соревнование - кто первым народ обрадует?
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какого года грося не уточнил, може этого, може следующего ... ему торопиться некуда ... планов громадьё ...
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Гройсман рассчитывает дожить до конца года на посту премьера?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: К концу года примем законопроект, который лишит силовые структуры функций экономического контроля на предприятиях
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