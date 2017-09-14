 Антидопинговые организации 17 стран призвали МОК отстранить Россию от Олимпиады-2018

Об этом сообщает британское издание Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В заявлении 17 антидопинговых агентств (в их числе агентства Великобритании и США), адресованном Международному олимпийскому комитету, говорится о том, что МОК должен прекратить тормозить санкции в отношении России, которые должны последовать после допинг-скандала во время зимних Олимпийских игр в Сочи.
Заявление было принято по итогам встречи членов института Национальных антидопинговых агентств (NADO) в Денвере (США).
В июле прошлого года глава Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен представил итоги расследования обвинений российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга. Макларен заявил, что власти РФ, в частности Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами на сочинской Олимпиаде. По его данным, "активное участие" было отмечено и со стороны ФСБ".
В декабре стало известно, что комиссия обнаружила вероятную подмену допинг-проб у 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи 2014 года, сообщается во второй части доклада, обнародованной в пятницу.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля
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Так, ну хоть бы и это - "Всего в 27 летних (1896-2012) и 22 зимних (1924-2010) Олимпийских играх в 5664 соревнованиях по 60 видам спорта приняли участие около 120 тысяч спортсменов из белее чем двухсот стран."
Маловато будет(
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Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.
....
Он представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
.....
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)
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12 сентября 2017, 23:59 - Военное обозрение
В планировании развития Сухопутных войск РФ происходят весьма причудливые метаморфозы. В ближайшие годы из-за финансовых проблем, а также западных санкций ожидать массовых поставок уже разработанных и испытанных новых образцов боевой техники не стоит. Об этом сообщает Dialog.UA со ссылкой на российское издание "Свободная пресса". В первую очередь кризис коснется долгожданных танков Т-14 "Армата", а также 152-мм самоходных артиллерийских установок дивизионного звена "Коалиция-СВ". "Остается единственное - необычайно масштабное пополнение наших бригад и дивизий модернизированными образцами советских еще бронированных машин, которые десятилетиями ржавели на многочисленных базах хранения вооружений", - пишут авторы публикации "«Армата» гибнет под гусеницами Минфина". Авторы статьи ссылаются на начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерала Александра Шевченко, который сказал, что до 2020 года принято решение о резком снижении утилизации старых образцов боевой техники, выпущенной еще в советское время. "Вместо 10 тысяч сильно подержанных образцов бронетанкового вооружения в мартены будет отправлено всего 4 тысячи. А оставшиеся 6 тысяч, стало быть, еще могут нам пригодиться. Для чего и при каких обстоятельствах?" - задают вопрос российские журналисты. Масс-медиа делает вывод, что в российском Генштабе и Минобороны, наконец, поняли, что с непомерно амбициозными планами Кремля по поставкам в Вооруженные силы РФ передовых танков "Армата" произошел полный облом. Причина проста: денег на их производство в прежних объемах у Министерства финансов РФ нет, и в ближайшие годы не предвидится.
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Та и воопще - это Перемога а не зрада, ничо вы кастрюльки не поняли, всей гэниальности задумки главфюрера всея Рашки. Ща методички новые подоспеют и вам станет плохо, заувольняетесь из ВСУ как миленькие. Ща-ща, уже печатаются)))
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