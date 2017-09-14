 Генсек ОБСЕ Гремингер призвал стороны к полному выполнению Минских соглашений

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Хочу воспользоваться этой возможностью и призвать стороны к полному и всеобъемлющему выполнения Минских соглашений, поскольку прекращение огня является основной и насущной частью урегулирования ситуации", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
Гремингер также обратил внимание на ситуацию с безопасностью наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.
331 13
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
Задачи миниторинговой миссии и миротворцев ООН будут четко разграничены, – генсек ОБСЕ Гремингер(4)
За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения возле Авдеевки. Враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб(24)
Террористы подрывают боеприпасы возле своих позиций с целью обвинения ВСУ в срыве "школьного перемирия", - украинская сторона СЦКК(14)
У Госпогранслужбы есть алгоритм взаимодействия с миротворцами в случае их появления на Донбассе, - Слободян(44)
Bloomberg: Стратегия выживания Украины в эпоху Трампа(0)
Германия осудила незаконный приговор Чийгозу, - посол Украины Мельник(3)
Украина потребовала расследовать каждый случай нарушения перемирия со стороны ОРДЛО, - Олифер о переговорах подгруппы по безопасности(9)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
кто - куда - когда - откуда???
может все же один раз увидеть - чем сто раз услышать (по испорченному телефону)
Ответить