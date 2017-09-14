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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (2819) Донбасс (16059) минские соглашения (2304) Гремингер (6)

 Генсек ОБСЕ Гремингер призвал стороны к полному выполнению Минских соглашений

гремингер

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер призвал стороны конфликта на Донбассе к полному выполнению Минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу воспользоваться этой возможностью и призвать стороны к полному и всеобъемлющему выполнения Минских соглашений, поскольку прекращение огня является основной и насущной частью урегулирования ситуации", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса. ФОТО

Гремингер также обратил внимание на ситуацию с безопасностью наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.
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звинайте но он мне напоминает кота леопольда - ребята давайте жить дружно
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Не. Посмотри фильм "Разрушитель" со Сталлоне. Их общество будущего - беспомощное и беззащитное перед хищниками стадо овец. Вот кто они.
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так люди и делаться на - волков,овец и свиней - не я придумал - но я согласен
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Фильм посмотри чтобы понять о чём я. Там очень наглядно изображено.
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еще один ботан озабоченный появился новенький ))
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Какие стороны? Есть государство в которое вторглось другое государство. И заметьте, все нахрен заткнулиь и не вспоминают, что россия гарант суверенитета Украины. Ну меркель как то не очень об этом напоминать, а то путин еще бабок лешит
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воспользуйся этой возможностью... и проверь все лично!

кто - куда - когда - откуда???
может все же один раз увидеть - чем сто раз услышать (по испорченному телефону)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенсек ОБСЕ Гремингер призвал стороны к полному выполнению Минских соглашений
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