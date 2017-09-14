EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия
  405  5
Все про:боеприпасы (1277) вокзал (166) граната (689) Киев (18154) Нацполиция (8711)

 На парковке столичного вокзала нашли гранату, - полиция

граната боеприпасы патроны гранаты

Боеприпас принес на парковку мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, на недостроенном паркинге вблизи столичного железнодорожного вокзала полиция обнаружила гранату Ф-1 с запалом, передает пресс-служба полиции Киева.

Было установлено, что ее оставил там 31-летний мужчина. Он сообщил, что гранату получил от знакомого во время употребления алкоголя; завернул ее в бумагу и спрятал в железную трубу.

Найденный боеприпас был направлен на экспертизу.

Владельцу гранаты, которого, к слову, уличили в разбойном нападении и ограблении, теперь грозит ответственность также за незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК Украины). Это наказуемо лишением свободы до 7 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет запретил продажу алкоголя в МАФах
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну все.Нужно перешерстить добровольцев и сторонников Саакашвилли. - Регионалы хихикают в сторонке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверняка работа того же диверсанта, что пограничный переход Шегини заминировал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
может это он так место занял?
что бы никто не покусился
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа парковке столичного вокзала нашли гранату, - полиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти