 На парковке столичного вокзала нашли гранату, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, на недостроенном паркинге вблизи столичного железнодорожного вокзала полиция обнаружила гранату Ф-1 с запалом, передает пресс-служба полиции Киева.
Было установлено, что ее оставил там 31-летний мужчина. Он сообщил, что гранату получил от знакомого во время употребления алкоголя; завернул ее в бумагу и спрятал в железную трубу.
Найденный боеприпас был направлен на экспертизу.
Владельцу гранаты, которого, к слову, уличили в разбойном нападении и ограблении, теперь грозит ответственность также за незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК Украины). Это наказуемо лишением свободы до 7 лет.
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что бы никто не покусился
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