 Министр Великобритании по делам Европы Дункан посетит Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"После Азербайджана я нанесу визит на Украину, где сделаю заявление о том, что в международных отношениях должно быть обеспечено верховенство закона. Это говорит о необходимости уважения суверенитета других стран. Соседние страны не должны оккупировать территории друг друга", - заявил А.Дункан журналистам в Баку.
117 1
Французских сенаторов завтра на Донбассе будут сопровождать Тука, представители ВР и МИД(26)
Литва никогда не признает агрессивные действия РФ, - Пранцкетис завтра посетит админграницу с оккупированным Крымом(13)
Греческая делегация в сентябре посетит оккупированный РФ Крым, - ИС(26)
Делегация ВМС посетила США для изучения кадрового менеджмента в американской армии, - Минобороны(41)
Счастливого плавания, Великобритания(0)
Министр энергетики США Перри отложил запланированный на завтра визит в Украину в связи с ликвидацией последствий урагана в Техасе, - посольство(15)
Министр обороны Грузии Изория отменил визит в Украину из-за лесных пожаров(34)
Ответить