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 Политика Украины, За рубежом
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 Министр Великобритании по делам Европы Дункан посетит Украину

великобритания

Госминистр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан планирует нанести визит на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После Азербайджана я нанесу визит на Украину, где сделаю заявление о том, что в международных отношениях должно быть обеспечено верховенство закона. Это говорит о необходимости уважения суверенитета других стран. Соседние страны не должны оккупировать территории друг друга", - заявил А.Дункан журналистам в Баку.

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когда оружие дадите - у меня один вопрос ,к подписанту будапешского меморандума
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