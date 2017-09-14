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 Совет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины

санкции

Совет ЕС в четверг продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных, к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Санкции продлены до 15 марта 2018 года, отмечается в документе.

Тем самым Совет ЕС утвердил рекомендацию Комитета постоянных представителей стран ЕС, согласованную без обсуждения 6 сентября, об очередном продлении индивидуальных ограничительных мер. Совет ЕС также принял свое решение без обсуждения.

Совет ЕС разъяснил, что "оценка ситуации не оправдывала изменения режима санкций". При этом прежний список был пересмотрен, и Совет удалил четырех умерших из списка лиц, на которых распространяются эти ограничительные меры.
Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

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Как сообщалось, Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал без обсуждения 6 сентября рекомендацию Совету ЕС об очередном продлении на 6 месяцев этих индивидуальных санкций.

Предыдущее продление состоялось 13 марта 2017 года до 15 сентября 2017 года. Оно касалось 150 человек и 37 организаций. Этот "черный список" был дополнен 4 августа в качестве реакции ЕС на поставки в Крым турбин компании Siemens тремя физическими и тремя юридическими лицами РФ, доведя общее число до 153 человек и 40 организаций к моменту последнего продления 14 сентября.

Помимо них, в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.

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потрібно не тільки подовжити, а і посилити, американці вам в приклад
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Все думаю что если у него на шее крестик то он верующий и очень добрый


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Вылавливать и кастрировать - пункт ещё надо включить .
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Санкции продлены до 15 марта 2018 года, отмечается в документе.

а напомните мне когда выборы в рашке?
раньше-позже-совпало?
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а также - да здраствует спорт без допинга

Национальные антидопинговые организации (NADO) 17 стран потребовали, чтобы pоссию отстранили от участия в зимних Олимпийских играх в 2018 году.
Антидопинговые организации (в том числе из Британии и США) считают, что pоссия должна быть наказана "за доказанные нарушения на Играх-2014 в Сочи и продолжающуюся неспособность выполнить обязательства по чистому спорту".
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только слушала в машине радио. И обговаривают снова об изъятии предыдущих наград за допинг
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до сраки все эти санкции - имитация бурной деятельности...

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Шо, опять карлон всех переиграл ? Наверное как с нефтюшкой ниже 80 дол.
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Как с правительством одной из стран НАТО, уничтоженным под Смоленском...
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напоминает продленку в школе: вроде и ходят туда, но результат нулевой
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины
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