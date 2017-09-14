 Совет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины

Об этом говорится в пресс-релизе Совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Санкции продлены до 15 марта 2018 года, отмечается в документе.
Тем самым Совет ЕС утвердил рекомендацию Комитета постоянных представителей стран ЕС, согласованную без обсуждения 6 сентября, об очередном продлении индивидуальных ограничительных мер. Совет ЕС также принял свое решение без обсуждения.
Совет ЕС разъяснил, что "оценка ситуации не оправдывала изменения режима санкций". При этом прежний список был пересмотрен, и Совет удалил четырех умерших из списка лиц, на которых распространяются эти ограничительные меры.
Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.
Предыдущее продление состоялось 13 марта 2017 года до 15 сентября 2017 года. Оно касалось 150 человек и 37 организаций. Этот "черный список" был дополнен 4 августа в качестве реакции ЕС на поставки в Крым турбин компании Siemens тремя физическими и тремя юридическими лицами РФ, доведя общее число до 153 человек и 40 организаций к моменту последнего продления 14 сентября.
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а напомните мне когда выборы в рашке?
раньше-позже-совпало?
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Национальные антидопинговые организации (NADO) 17 стран потребовали, чтобы pоссию отстранили от участия в зимних Олимпийских играх в 2018 году.
Антидопинговые организации (в том числе из Британии и США) считают, что pоссия должна быть наказана "за доказанные нарушения на Играх-2014 в Сочи и продолжающуюся неспособность выполнить обязательства по чистому спорту".
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