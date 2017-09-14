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 Киевские новости, Общество
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Все про:алкоголь (1677) запрет (1237) Киев (18154) Киевсовет (1157)

 Киевсовет запретил продажу алкоголя в МАФах

маф

Киевский городской совет исключил продажу алкоголя из функционала временных сооружений торгового и культурно-бытового назначения (МАФ) в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского горсовета, за принятие соответствующего решения проголосовали 98 депутатов при минимально необходимом 61.

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В частности из вида использования временных сооружений, на которые заключаются паевые соглашения, убирается функционал по любой продаже алкогольных напитков. Речь идет о водке, слабоалкогольных напитках, а также любых спиртосодержащих напитках, которые могут продаваться в МАФах.

"Долгое время в Киеве существовала законодательная коллизия. Согласно действующему законодательству, алкогольные напитки можно продавать только в капитальных сооружениях. Закон четко определяет, что является капитальным сооружением и какие оно имеет нормативы. Временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружениям и поэтому фактически выдавая договора паевого участия на продажу алкогольных напитков во временных сооружениях, мы нарушаем действующее законодательство. Это решение урегулирует такую коллизионную ситуацию", - отмечает автор документа, депутат фракции "Солидарность" в Киевсовете Владислав Михайленко.

По мнению депутатов, решение также должно положительно повлиять на комфорт киевлян, обеспечив борьбу с так называемыми "наливайками".

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Отныне в МАФах можно продавать только конхвэтки.
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один горбатый тоже с зеленым змием боролся.. напомнить к чему это привело?
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на форуме и Зеленый Змей был, давно не видно , наверно в запое..... Змей ты где? Ау?
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А то что вырубывается под стройки парки , зелёные зоны , засыпаются озёра , вдоль днепра ублюдки корупционные судьи , прокуроры дворцы понастроили , это разрешается?
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Вы уже этим пивом и пивными ссаками завоняли весь общественный транспорт, дворы и закаулки всякие!!!!
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Так это нАдА у этих вонючек и спрашивать, что вместо мозгов один пивной концентрат в голове...
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Так иди у них и спроси что же ты тут запах портишь?
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А Шо обов'язково треба палили, або пиво сосати?
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Там не только молодежь травят,а всех подряд.
Ларечно гадэлычные очаги культуры должны быть закрыты!
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теперича махвы помрут сами собой, зато таксистам работы прибавится)
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А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно, вы мне плюнули в душу! Негодяи! Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?- Заметьте: не я это предложил! Идёмте! (с)
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Заметьте,хлопнуть по рюмахе,даже в захудалой рюмочной.Это куда более культурней чем сосать пивас с энэргетиками под ларьком гандэлыком!
Тоже и с кофе.
Утром сигареты покупаешь,или штучный товар,а там страждущие кофы хотять из бамажного стакана!
Дома как будто кофе с утра попить нельзя,или в кафе.Благо этих кофеен пруд пруди.
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Киев-совет не выполняет решение суда чем нарушает закон Украины и должен за это отвечать.Закон один для всех.
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а посчитали сколько потеряете на лицензии? или сети больше дали?
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вот продавцы обрадуются и забьют полки чоколадом
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Продавцы в очередной раз подадут в суд а суд поставит на место киев-совет. И работа как бы проделана и все останется как было
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Ну и правильно. Нечего плодить конкуренцию своим магазинам.
Боксер с отбитым мозгом.
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Киевсовет погряз в корупции похлеще, чем во времена Космоса. Так как Кличко лоббирует монополистов - не делал никто. Это и история с газовыми заправками, и с захватом земель и отводом каждого пятачка под строительство, уничтожения рынков, закрытие еженедельной и самой крупной ярмарки дарницкого района на Ревуцкого по субботам изза недополучения прибылей в торговых сетях. Теперь вот опять же теже гиганты и монополисты давят малый и средний бизнес. Вот ответте - при чем тут капитальность строения и продажа того же пива или сидра? Почему Кличко больше заботит прибыль торговых гигантов, а не людей, которые на той же ярмарке на Ревуцкого могли купить и качественные и при этом по нормальным ценам и главное свежие продукты? Всех в стойло! Кроме блюстительства интересов монополистов Кличко на своем посту ничем не занимается... мрази.
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А что её таки совсем закрыли? Не временно из-за жары?
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3 ларька (мафа) - уже павильон или как? 21 кв.м. вроде же - и можно водку продавать, или как? ну и выборочно, Сильпо и после 23:00 отпускает, Кастельман, или кто там отстегнул ) анархия )
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Бедные школьники. Теперь водку , пиво и тд. покупать только в супермаркете придётся?
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Если честно,то это едвали не единственное правильное решение команды отбитого боксера.
И честно говоря,и в супер маркетах с ночными магазинами,бухло должны продавать до 22-23 часов,а потом с 11.
Уже вижу как меня мешают с говном.
Но факт остается фактом.
Вся ночная бытовуха у нас от передоза горячительной сивухой.
И когда суды отменили запрет на торговлю ночью,и возле маркетов опять сидят ханыги ночи на пролет.Это не есть гуд!
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А что, маркеты начали продавать после 23? Буквально пару дней назад видел, как в Новусе в 23-15 отказались продать алкоголь.
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Та проснулся.
Месяца два,как отменили.
Скажу так в 20 х числах июня,уже в ночных круглые сутки продают.
Я в центре живу в районе Бехтеревского "Пчелка"бывший Квиты Украины,так алкашня с на парапете всю ночь гульбанит,обосцано обосрано,и уже в асфальт впиталось!
Причем там парапетик с кустиками так они не стесняясь сцут даже средь бела дня!
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Научная справка:
Алкоголь убивает нервные клетки мозга, т.к. наиболее подвержен действию растворителя С2Н5ОН и выводится из организма через мочеиспускательную систему.
По простому:
Человек употребляющие алкоголь, сцыт в туалете своими мозгами.
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