 Киевсовет запретил продажу алкоголя в МАФах

В частности из вида использования временных сооружений, на которые заключаются паевые соглашения, убирается функционал по любой продаже алкогольных напитков. Речь идет о водке, слабоалкогольных напитках, а также любых спиртосодержащих напитках, которые могут продаваться в МАФах.
"Долгое время в Киеве существовала законодательная коллизия. Согласно действующему законодательству, алкогольные напитки можно продавать только в капитальных сооружениях. Закон четко определяет, что является капитальным сооружением и какие оно имеет нормативы. Временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружениям и поэтому фактически выдавая договора паевого участия на продажу алкогольных напитков во временных сооружениях, мы нарушаем действующее законодательство. Это решение урегулирует такую коллизионную ситуацию", - отмечает автор документа, депутат фракции "Солидарность" в Киевсовете Владислав Михайленко.
По мнению депутатов, решение также должно положительно повлиять на комфорт киевлян, обеспечив борьбу с так называемыми "наливайками".
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Давно не видел
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Ларечно гадэлычные очаги культуры должны быть закрыты!
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Тоже и с кофе.
Утром сигареты покупаешь,или штучный товар,а там страждущие кофы хотять из бамажного стакана!
Дома как будто кофе с утра попить нельзя,или в кафе.Благо этих кофеен пруд пруди.
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Боксер с отбитым мозгом.
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И честно говоря,и в супер маркетах с ночными магазинами,бухло должны продавать до 22-23 часов,а потом с 11.
Уже вижу как меня мешают с говном.
Но факт остается фактом.
Вся ночная бытовуха у нас от передоза горячительной сивухой.
И когда суды отменили запрет на торговлю ночью,и возле маркетов опять сидят ханыги ночи на пролет.Это не есть гуд!
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Месяца два,как отменили.
Скажу так в 20 х числах июня,уже в ночных круглые сутки продают.
Я в центре живу в районе Бехтеревского "Пчелка"бывший Квиты Украины,так алкашня с на парапете всю ночь гульбанит,обосцано обосрано,и уже в асфальт впиталось!
Причем там парапетик с кустиками так они не стесняясь сцут даже средь бела дня!
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Алкоголь убивает нервные клетки мозга, т.к. наиболее подвержен действию растворителя С2Н5ОН и выводится из организма через мочеиспускательную систему.
По простому:
Человек употребляющие алкоголь, сцыт в туалете своими мозгами.
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