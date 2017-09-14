 Киевсовет запретил продажу алкоголя в МАФах

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Киевского горсовета, за принятие соответствующего решения проголосовали 98 депутатов при минимально необходимом 61.

В частности из вида использования временных сооружений, на которые заключаются паевые соглашения, убирается функционал по любой продаже алкогольных напитков. Речь идет о водке, слабоалкогольных напитках, а также любых спиртосодержащих напитках, которые могут продаваться в МАФах.





"Долгое время в Киеве существовала законодательная коллизия. Согласно действующему законодательству, алкогольные напитки можно продавать только в капитальных сооружениях. Закон четко определяет, что является капитальным сооружением и какие оно имеет нормативы. Временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружениям и поэтому фактически выдавая договора паевого участия на продажу алкогольных напитков во временных сооружениях, мы нарушаем действующее законодательство. Это решение урегулирует такую коллизионную ситуацию", - отмечает автор документа, депутат фракции "Солидарность" в Киевсовете Владислав Михайленко.



