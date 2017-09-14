 Работа одного из судов Николаевщины парализована из-за увольнения всех судей

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на юридический портал "Протокол".
Сообщается, что в этом суде предусмотрены четыре должности судей, но три из них уже были вакантны. После увольнения 12 сентября судьи суда Зои Кишковской, суд не может больше выполнять свою главную функцию
На данный момент прием и регистрацию исковых заявлений граждан и учреждений, материалов и ходатайств полиции, материалов уголовных производств направленных прокуратурой осуществляет канцелярия суда. Но при этом не осуществляется распределение дел между судьями с помощью автоматизированной системы документооборота, из-за отсутствия судей.
В таком случае, согласно законодательству, предусмотрено хранение административных и гражданских дел в канцелярии суда до назначения новых судей или командировки их из других судов.
Ходатайство следственных органов, уголовные дела и другие материалы будут направляться для решения вопроса их рассмотрения в других судах области в апелляционный суд Николаевской области.
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