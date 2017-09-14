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 Происшествия, Общество
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Все про:Николаевская область (871) суд (21544) увольнение (1440) увольнение судей (4)

 Работа одного из судов Николаевщины парализована из-за увольнения всех судей

суд

Снигиревский районный суд Николаевской области не может больше осуществлять правосудие из-за отсутствия судей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на юридический портал "Протокол".

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Сообщается, что в этом суде предусмотрены четыре должности судей, но три из них уже были вакантны. После увольнения 12 сентября судьи суда Зои Кишковской, суд не может больше выполнять свою главную функцию

На данный момент прием и регистрацию исковых заявлений граждан и учреждений, материалов и ходатайств полиции, материалов уголовных производств направленных прокуратурой осуществляет канцелярия суда. Но при этом не осуществляется распределение дел между судьями с помощью автоматизированной системы документооборота, из-за отсутствия судей.

В таком случае, согласно законодательству, предусмотрено хранение административных и гражданских дел в канцелярии суда до назначения новых судей или командировки их из других судов.

Ходатайство следственных органов, уголовные дела и другие материалы будут направляться для решения вопроса их рассмотрения в других судах области в апелляционный суд Николаевской области.

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Судьи яныка-парашенко временно уволились. Места забронированы. Липа липецкая.
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Теперь начинается саботаж судей.Как только стало обязательным подавание е-деклараций для действующих судей и прокуроров,как пошли массовые увольнения этих "работничков"....Ложь,что в многомиллионной Украине не найти специалистов,могущих заменить всех судей и прокуроров..А первые свои зарплаты они заработают на проценте отчисления конфискованного у предшественников.
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даже самая крысиная часть социума,уже поняла,шо надо делать ноги,бо будет больно голове,педро)(уй-уходи сам,пока ноги ходят...
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