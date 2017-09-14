 Вопрос создания службы финансовых расследований абсолютно назрел, - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба АП, передает Цензор.НЕТ.
"От чего сейчас страдает средний класс? В первую очередь - несправедливые суды. Во вторую очередь - давление силовиков", - отметил Петр Порошенко. По его словам, Администрация Президента, Правительство, министерства научились открыто работать с общественностью, однако силовые структуры остаются закрытыми. "Думаю, пора эту дверь открыть. Научиться слышать бизнес и эффективно работать с ним", - отметил Президент. Он добавил, что речь не идет о том, чтобы ограничивать силовиков в расследовании преступлений.
"Расскажите мне зачем устраивать "маски-шоу"? Почему сначала делать "маски-шоу", а только потом отправлять запрос на получение информации? Может изменить порядок. Это будет более эффективно", - отметил он, добавив, что власти готовы внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот порядок.
Петр Порошенко также отметил необходимость эффективного распределения функций силовиков в контактах с бизнесом. "Не могут десяток правоохранительных органов по очереди стучать в дверь. Даже не стучать, а выламывать двери бизнеса. Именно поэтому тезис о создании службы финансовых расследований абсолютно назрел", - сказал он, выразив уверенность, что в течение короткого периода времени разработанный законопроект должен быть предложен бизнесу для обсуждения. Глава государства подчеркнул, что рассмотрение и принятие закона о службе финансовых расследований должно состояться как можно быстрее.
"Мы решительно настроены на то, чтобы сконцентрировать взаимодействие правоохранительных органов и бизнеса", - подчеркнул Президент.
350 31
Порошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса. ФОТО(172)
"Мы научились рационально использовать каждую копейку", - на заседании СНБО обсудили "оборонные" статьи бюджета(70)
Порошенко ввел главу Службы внешней разведки Божка в состав СНБО(39)
Порошенко провел переговоры с первым заместителем Директора-распорядителя МВФ Липтоном. ФОТО(28)
Раскрутка Саакашвили: скоро мы увидим продолжение(0)
"Марш неЧЕСТИ в мантиях": В Киеве провели акцию против нечестных кандидатов в новый Верховный Суд. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(89)
"Безвозвратная потеря для РФ", - Порошенко о прибытии первой партии угля из США в Украину(167)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Каждый раз, когда Корчак "не находит ошибок" в очередной е-декларации, ей разрешают выписать себе премию в 100 000 грн...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Такое же самоощущение было и у Януковича и его банды. Оно оказалось ложным. Не играйте со спичками. Выйдите на улицу хотя бы инкогнито, в темных очках, послушайте, посмотрите. Достаточно искры.
Ответить
Ответить
Daniel Rodriguez4 год. · Пользователи Vodafone Ukraine Kyivstar lifecell будьте осторожны со входящими звонками с +380442292781 - работают мошенники по банковским картам (Ощад\Приват), предварительно делают СМС рассылку с подставного номера +380919568377.
На номера не звоните, они подставные.
UPD.: подробности пришли))))
..
дружбанчик говорит, что сказал типу звонящему с этого номера на фразу про блокированную карточку - мол ок, давай называй моё имя картодержателя, а я тебе отчество, потом ты фамилию, я четыре первые цифры блокированной карты - ты ж типа банк, давай верифицируемся...тип на том конце провода завис на 5 секунд и потом сорвался на мат и кинул трубку...)))))))))))
Ответить
У нас в рыночной экономике управляющих чиновников уже в разы больше чем в плановой советской чиновничьей экономике.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
поэтому надо создать еще одних рэкетиров
службу финансовых расследований
богатых трогать нельзя
у нищебродов ничего нет
поэтому пора слушать бизнес)
логика нереальная
псы. аппетиты растут, корыто не успевает наполняться
Ответить
Ответить