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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13793) правоохранительные органы (246) финансовая полиция (31)

 Вопрос создания службы финансовых расследований абсолютно назрел, - Порошенко

порошенко

Во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса Президент Петр Порошенко подчеркнул, что одним из приоритетов власти является защита и поддержка среднего класса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба АП, передает Цензор.НЕТ.

"От чего сейчас страдает средний класс? В первую очередь - несправедливые суды. Во вторую очередь - давление силовиков", - отметил Петр Порошенко. По его словам, Администрация Президента, Правительство, министерства научились открыто работать с общественностью, однако силовые структуры остаются закрытыми. "Думаю, пора эту дверь открыть. Научиться слышать бизнес и эффективно работать с ним", - отметил Президент. Он добавил, что речь не идет о том, чтобы ограничивать силовиков в расследовании преступлений.

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"Расскажите мне зачем устраивать "маски-шоу"? Почему сначала делать "маски-шоу", а только потом отправлять запрос на получение информации? Может изменить порядок. Это будет более эффективно", - отметил он, добавив, что власти готовы внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот порядок.

Петр Порошенко также отметил необходимость эффективного распределения функций силовиков в контактах с бизнесом. "Не могут десяток правоохранительных органов по очереди стучать в дверь. Даже не стучать, а выламывать двери бизнеса. Именно поэтому тезис о создании службы финансовых расследований абсолютно назрел", - сказал он, выразив уверенность, что в течение короткого периода времени разработанный законопроект должен быть предложен бизнесу для обсуждения. Глава государства подчеркнул, что рассмотрение и принятие закона о службе финансовых расследований должно состояться как можно быстрее.

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"Мы решительно настроены на то, чтобы сконцентрировать взаимодействие правоохранительных органов и бизнеса", - подчеркнул Президент.
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должно быть 3 службы служба финансовых расследований в гривнах в доларах и в эвро
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С кого начнем ? , с тебя или Садового с Бабой Косатой ?
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неуважение к президенту, он у нас лидер, этикет в сторону
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Добре.Тільки дивіться,щоб ця служба не стала новим вимагачем.
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не станет у нее будет миссия другая, сама догадаешься ?
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***
Каждый раз, когда Корчак "не находит ошибок" в очередной е-декларации, ей разрешают выписать себе премию в 100 000 грн...
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Никакого понту от всех ваших финансовых служб , САП , НАБУ , прокуратур , судей и тому подобных контор , которые только живут за счёт взяток и делают вид , что работают .
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Чиряк у тебя на жопе созрел. Коррупционер,чертов !
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Денег на пенсии не хватает, а он создает всякую фигню, лишь бы пристроить "благонадежных".
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Вы врете с каждым днем все больше. Мало того, вы становитесь все увереннее в том, что народ все вытерпит, что покричат и разойдутся. Что, власть сильна как никогда?

Такое же самоощущение было и у Януковича и его банды. Оно оказалось ложным. Не играйте со спичками. Выйдите на улицу хотя бы инкогнито, в темных очках, послушайте, посмотрите. Достаточно искры.
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В качестве полезной информации.
Вопрос создания службы финансовых расследований абсолютно назрел, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5607 Daniel Rodriguez4 год. · Пользователи Vodafone Ukraine Kyivstar lifecell будьте осторожны со входящими звонками с +380442292781 - работают мошенники по банковским картам (Ощад\Приват), предварительно делают СМС рассылку с подставного номера +380919568377.
На номера не звоните, они подставные.
UPD.: подробности пришли))))
..
дружбанчик говорит, что сказал типу звонящему с этого номера на фразу про блокированную карточку - мол ок, давай называй моё имя картодержателя, а я тебе отчество, потом ты фамилию, я четыре первые цифры блокированной карты - ты ж типа банк, давай верифицируемся...тип на том конце провода завис на 5 секунд и потом сорвался на мат и кинул трубку...)))))))))))
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Еще сто тыщ чиновников-взяточников...
У нас в рыночной экономике управляющих чиновников уже в разы больше чем в плановой советской чиновничьей экономике.
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Боюсь даже предположить кого эта новоиспеченная служба начнет прессовать в первую очередь.
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Ще більше "служб" та різних інстанцій! У нас є суд, а треба - "антикорупційний суд". Є прокуратура - а треба "анти...прокуратура". Ах, ще й податкова є! Краще зробити одну службу, як у кіно "Суддя Дред" - щоб зразу і затримання, і розслідування і вирок.
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Он даже перезрел...Теперь,вместо предупреждения вывода денег за кордон,эта служба будет вынуждена заняться расследованием.И начать,видимо,ей придётся с порошенковских оффшоров и тех миллиардов долларов,которая "лучшая в мире руководитель банка" Гонтарева увела из НБУ.....
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Ты полагаешь что они с порошенковских оффшоров начнут? Не для того эта служба создается.
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У пэцы еще остались непристроенные мэнеджеры с его фабрик ?
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Вопрос создания службы финансовых расследований абсолютно назрел, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1788"От чего сейчас страдает средний класс? В первую очередь - несправедливые суды. Во вторую очередь - давление силовиков", - отметил Петр Порошенко. По его словам, Администрация Президента, Правительство, министерства научились открыто работать с общественностью, однако силовые структуры остаются закрытыми. "Думаю, пора эту дверь открыть. Научиться слышать бизнес и эффективно работать с ним", - отметил Президент. Источник:https://censor.net.ua/n455302

поэтому надо создать еще одних рэкетиров
службу финансовых расследований
богатых трогать нельзя
у нищебродов ничего нет
поэтому пора слушать бизнес)
логика нереальная

псы. аппетиты растут, корыто не успевает наполняться
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Пэця уже настого себя дескридитировал в глазах общества, что любое его начинание будет восприниматься с подозрением. А еще одна фискально-прессовальная служба тем более.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос создания службы финансовых расследований абсолютно назрел, - Порошенко
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