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 Князев отчитался о работе водной и воздушной полиции: "100 тыс. кг незаконно добытой рыбы и гектары наркопосевов"

князев

Глава НП отчитался о работе подразделения.

Как передает Цензор.НЕТ, глава Нацполиции Украины Сергей Князев отчитался о работе водной и воздушной полиции на своей странице в Фейсбук.

По его словам, подразделение достигло значительных результатов.

"Конечно, это только начало развития службы, но уже есть положительные результаты: спасенные жизни, почти 30 тыс. метров изъятых сетей, более 100 тыс килограммов незаконно добытой рыбы и выявлены гектары наркопосевов. Развиваемся и думаем о закупке современной техники".

Напомним, водная и воздушная полиция начала работу три месяца назад.

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газонная?

из анекдота (с бородой)
- вы бы травку попили, вон желтый весь...
- ну ты док даешь! и колеса... покурить?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКнязев отчитался о работе водной и воздушной полиции: "100 тыс. кг незаконно добытой рыбы и гектары наркопосевов"
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