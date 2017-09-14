 Князев отчитался о работе водной и воздушной полиции: "100 тыс. кг незаконно добытой рыбы и гектары наркопосевов"

Как передает Цензор.НЕТ, глава Нацполиции Украины Сергей Князев отчитался о работе водной и воздушной полиции на своей странице в Фейсбук.
По его словам, подразделение достигло значительных результатов.
"Конечно, это только начало развития службы, но уже есть положительные результаты: спасенные жизни, почти 30 тыс. метров изъятых сетей, более 100 тыс килограммов незаконно добытой рыбы и выявлены гектары наркопосевов. Развиваемся и думаем о закупке современной техники".
Напомним, водная и воздушная полиция начала работу три месяца назад.
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из анекдота (с бородой)
- вы бы травку попили, вон желтый весь...
- ну ты док даешь! и колеса... покурить?
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