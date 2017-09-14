 Уже к концу года Одесская область будет с украинским ТВ и радио, - Сюмар

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар.
"Есть решение! Уже к концу года Одесская область будет с украинским ТВ и радио. Вся. Нацсовет объявил конкурс на цифровые лицензии на базе государственного концерна РРТ. Знаю, много сложных слов. Но означают они следующее:
- башни, построенные государством, заработают для трансляции украинского ТВ и радио, а не только мобильных операторов, как сейчас,
- Зеонбуд, среди владельцев которого семья Януковича, наконец-то и впервые потерял монополию на цифровое вещание.
- Зеонбуд зашевелился и пообещал закрыть "белые пятна".
- и главное. Одесситы в Киле, Раздельной, Кодыме, Рени, Татарбунарах и т.д. будут слышать и смотреть украинское и жить в украинском информпространстве, а не в российском из Приднестровья и румынском", - отмечает депутат.
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Каждому предлагаю взять радиоприёмник и подъехать хотя бы к Овидиополю. Радиостанции все либо на румынском/молдавском, либо на русском (Москва), либо на турецком/болгарском/арабском.
А на украинском языке "плохой" и слабый сигнал.
Отдыхающие на Затоке с этим явлением знакомы.
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