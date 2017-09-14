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 Политика Украины
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 Уже к концу года Одесская область будет с украинским ТВ и радио, - Сюмар

Благодаря решению Нацсовета по теле и радиовещанию, который объявил конкурс на цифровые лицензии на базе государственного концерна РРТ, уже к концу года даже в отдаленных районах Одесской области будут вещать украинские телеканалы и радиостанции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар.


Уже к концу года Одесская область будет с украинским ТВ и радио, - Сюмар 01


"Есть решение! Уже к концу года Одесская область будет с украинским ТВ и радио. Вся. Нацсовет объявил конкурс на цифровые лицензии на базе государственного концерна РРТ. Знаю, много сложных слов. Но означают они следующее:

- башни, построенные государством, заработают для трансляции украинского ТВ и радио, а не только мобильных операторов, как сейчас,

- Зеонбуд, среди владельцев которого семья Януковича, наконец-то и впервые потерял монополию на цифровое вещание.

- Зеонбуд зашевелился и пообещал закрыть "белые пятна".

- и главное. Одесситы в Киле, Раздельной, Кодыме, Рени, Татарбунарах и т.д. будут слышать и смотреть украинское и жить в украинском информпространстве, а не в российском из Приднестровья и румынском", - отмечает депутат.

Уже к концу года Одесская область будет с украинским ТВ и радио, - Сюмар 02

"Ради этого стоило "испытать" все местные дороги Одесской области и добраться в самые дальние города на границе с Румынией и Приднестровьем", - пишет Сюмар.

Уже к концу года Одесская область будет с украинским ТВ и радио, - Сюмар 03
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Нет, не было.

Каждому предлагаю взять радиоприёмник и подъехать хотя бы к Овидиополю. Радиостанции все либо на румынском/молдавском, либо на русском (Москва), либо на турецком/болгарском/арабском.

А на украинском языке "плохой" и слабый сигнал.

Отдыхающие на Затоке с этим явлением знакомы.
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На границе с ПМР живу. С десяток молдавских и румынских каналов, штук пять российских, и всего один украинский на длинных волнах... потом удивляются, откуда пророссийский сепаратизм? Похоже, руководит этим всем там в Киеве тоже пророссийский сепаратист, не иначе. Что, трудно ретрансляторы с украинскими каналами вдоль границы поставить?..
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идиот кацапский откуда ты видишь с Одессы пост или нет
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Я вижу колличество.А ты откуда видишь,что я идиот кацапский?Пруф или балабол.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУже к концу года Одесская область будет с украинским ТВ и радио, - Сюмар
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