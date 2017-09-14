 Уже к концу года Одесская область будет с украинским ТВ и радио, - Сюмар

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает на своей странице в Facebook народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар.

"Есть решение! Уже к концу года Одесская область будет с украинским ТВ и радио. Вся. Нацсовет объявил конкурс на цифровые лицензии на базе государственного концерна РРТ. Знаю, много сложных слов. Но означают они следующее:- башни, построенные государством, заработают для трансляции украинского ТВ и радио, а не только мобильных операторов, как сейчас,- Зеонбуд, среди владельцев которого семья Януковича, наконец-то и впервые потерял монополию на цифровое вещание.- Зеонбуд зашевелился и пообещал закрыть "белые пятна".- и главное. Одесситы в Киле, Раздельной, Кодыме, Рени, Татарбунарах и т.д. будут слышать и смотреть украинское и жить в украинском информпространстве, а не в российском из Приднестровья и румынском", - отмечает депутат.

"Ради этого стоило "испытать" все местные дороги Одесской области и добраться в самые дальние города на границе с Румынией и Приднестровьем", - пишет Сюмар.