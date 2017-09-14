 Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия. ФОТОрепортаж

По его словам, одна из задач, которую ставил Совет национальной безопасности и обороны перед украинским оборонно-промышленным комплексом, - "это налаживание производства качественных беспилотных летательных аппаратов боевого применения", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
"Разведывательно-ударный комплекс "Сокол", который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия", - отметил Турчинов после окончания испытаний, добавив, что сегодняшние испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях: "порывы ветра были 14-17 метров в секунду". "Несмотря на эти проблемы, практически все поставленные задачи выполнены, цели - поражены".
Секретарь СНБО сообщил, что данный беспилотник - "это продукт успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" совместно с польскими партнерами".
"Испытания прошли успешно, продемонстрировав эффективность данных беспилотных комплексов. Следующий шаг - поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях", - сказал он.
Секретарь СНБО после совещания с производственниками и военными сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА "значительно большей дальности применения и с более мощными боевыми характеристиками".
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Как адольф говорил - в раисие поставить надо джугашвили руководителём - никто лучше его с рускими бы не мог разправитса, смотри, даже иконы усатаму теперь носит и красные гвоздики.
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Теперь срочно это "чудо" на западную границу, шоб никто ее не прорвал, ведь она у соевых священна!
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https://censor.net.ua/photo_news/455298/proryv_truby_v_kieve_potokom_vody_razrushilo_garaji_foto
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СЛАВА БПП!
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а где? в Конча Заспе?
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первый - полное фуфло с которым даже спецоборудования рэб не нужно, такие перехватывают даже школьники, второй посложнее но глушилки gps сигнала придуманы давно, третьим методом пользуются ракеты томагавк
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Возможно
Но если ветер в 15 м/сек - проблема, то...
PS "Доска сдачи не дает" (c)
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