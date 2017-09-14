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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:беспилотник (594) испытания (187) Турчинов (3320)

 Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия. ФОТОрепортаж

Сегодня состоялись удачные испытания беспилотника ударного действия. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на полигоне Гончаровское Черниговской области после завершения испытаний.

По его словам, одна из задач, которую ставил Совет национальной безопасности и обороны перед украинским оборонно-промышленным комплексом, - "это налаживание производства качественных беспилотных летательных аппаратов боевого применения", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финансовое обеспечение обороны остается одним из главных приоритетов бюджетной политики на 2018 год, - Турчинов

Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия 01

Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия 02


"Разведывательно-ударный комплекс "Сокол", который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия", - отметил Турчинов после окончания испытаний, добавив, что сегодняшние испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях: "порывы ветра были 14-17 метров в секунду". "Несмотря на эти проблемы, практически все поставленные задачи выполнены, цели - поражены".

Секретарь СНБО сообщил, что данный беспилотник - "это продукт успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" совместно с польскими партнерами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская бронетанковая школа - одна из самых мощных в мире, - Турчинов

Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия 03

Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия 04

Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия 05


"Испытания прошли успешно, продемонстрировав эффективность данных беспилотных комплексов. Следующий шаг - поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях", - сказал он.

Секретарь СНБО после совещания с производственниками и военными сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА "значительно большей дальности применения и с более мощными боевыми характеристиками".
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Когда там )(уйло в следующий раз вылезет на трибуну мавзолея?
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І таке може бути. Та на століття мають щось утнути.
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Смена караула в мавзалее, передача регалий от сифилитика к хуйлу.
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ой, вот уже было бы лучше, хотя нет, надо только заставить кацапов уйти из Украины и тогда пускай хуило своими баранами руководит хоть и следующие 20 лет - они того заслужили.
Как адольф говорил - в раисие поставить надо джугашвили руководителём - никто лучше его с рускими бы не мог разправитса, смотри, даже иконы усатаму теперь носит и красные гвоздики.
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Таки так. Наступного разу візит х*йла може бути акурат під торибуну мавзолею. Ногами вперед.
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Путина теперь из бункера фиг кто выманит, просидит там всю жизнь, как когда то Гитлер в своем.
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Узнает новости - заплачет громко. Как всегда.
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.....а дурачки вафельно-соевые, как дети в садике, про пЭрЭмогу до всцыку орут. :D
Теперь срочно это "чудо" на западную границу, шоб никто ее не прорвал, ведь она у соевых священна!
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знаешь почему вас зовут зрадокалами? потому что вы состоите из двух частей: зрады и кала... и плюётесь какашками вы мастерски
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на второй фотке - пастор выглядит - прям уже выдит жаренную русню.
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есть оружие покруче у украинской власти-останавливает поезда

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Беспилотники , наверно лучшее изобретение столетия в развитии военной техники
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В форме и небритый типа там уже неделю на полигоне из окопов не вылазит. А кто построил беспилотники молодцы и премию им нужно.
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приснилось, отбой! АТур кокго-то ебанул? чуваки, а зач мы кого-то выбирали? безумный принтер и врио Турч класно работали.
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походу, наши или разработали сами, или получили от поляков, ПО для сетевого управления дронами, когда несколько машин взаимоообмениваются друг с другом информацией и наводят ударный дрон на цель
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З поляками кооперація у ВПК просувається по багатьом напрямкам. Разом і рашку легше бити.
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немного юмора: а можно беспилотник тестировать не в городах? )

https://censor.net.ua/photo_news/455298/proryv_truby_v_kieve_potokom_vody_razrushilo_garaji_foto
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Что известно о новых бенефициарах "ЧеЗаРы"? Камурзаев и Стецюк оба были тесно связаны с братьями Дмитрием и Леонидом Крючковыми. Камурзаев работал в их компании "Свемон-Киев", а Стецюк возглавлял "Киевреконструкцию". Эта связь важна, поскольку сейчас Дмитрий Крючков - один из влиятельных персон на энергорынке Украины, которого СМИ считают близким к нардепу от БПП Игорю Кононенко. Он возглавляет компанию "Энергомережа", которая занимается поставками электроэнергии и, по данным "ДС", в прошлом году увлеклась скупкой долгов украинских компаний, подконтрольных государству. Среди них - Запорожский титано-магниевый комбинат, Одесская ТЭЦ и ряд других структур. Кроме того, второй брат Леонид Крючков в 2014 году стал замглавы внешнеторговой фирмы "Укринмаш", входящей в систему госконцерна "Укроборонпром", которым руководит Роман Романов, считающийся протеже все того же Кононенко.


СЛАВА БПП!
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Отличная новость! Молодцы инженеры и конструкторы!!
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тю, здрасте!
а где? в Конча Заспе?
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радиоуправляемый, работает через gps или же автономный автопилот сканирующий местность ?

первый - полное фуфло с которым даже спецоборудования рэб не нужно, такие перехватывают даже школьники, второй посложнее но глушилки gps сигнала придуманы давно, третьим методом пользуются ракеты томагавк
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Ще кращий - прилади сканують кацапський перегар і автоматично наводять зброю.
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те которые разхерачили асадовскии аеродром, так что иваны аж думали - это фотошоп - не может быть такой точности, были даже уверены - точно фотошоп.
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Успешные?
Возможно
Но если ветер в 15 м/сек - проблема, то...

PS "Доска сдачи не дает" (c)

Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия - Цензор.НЕТ 2818
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а видос слабо выложить? или как обычно бабло разпилили и только бла бла бла.
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если об этом узнают в воронеже, там проведут референдум о выходе из состава рашки. воронеж не вынесет двух ударов )).
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Сподіваюсь на подальше успішне широке застосування для знищення окупантів і колабораціоністів.
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та шо там попадать.. Навів ракетницю, прицілився і "@бнув.))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия. ФОТОрепортаж
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