 Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия. ФОТОрепортаж

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По его словам, одна из задач, которую ставил Совет национальной безопасности и обороны перед украинским оборонно-промышленным комплексом, - "это налаживание производства качественных беспилотных летательных аппаратов боевого применения", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

"Разведывательно-ударный комплекс "Сокол", который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия", - отметил Турчинов после окончания испытаний, добавив, что сегодняшние испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях: "порывы ветра были 14-17 метров в секунду". "Несмотря на эти проблемы, практически все поставленные задачи выполнены, цели - поражены".Секретарь СНБО сообщил, что данный беспилотник - "это продукт успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" совместно с польскими партнерами".

"Испытания прошли успешно, продемонстрировав эффективность данных беспилотных комплексов. Следующий шаг - поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях", - сказал он.Секретарь СНБО после совещания с производственниками и военными сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА "значительно большей дальности применения и с более мощными боевыми характеристиками".