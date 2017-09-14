Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент страны Петр Порошенко.
"Мы будем расширять наше сотрудничество с Евросоюзом. Я верю в то, что мы можем войти в шенгенский союз. Я верю в то, что мы можем войти в таможенный европейский союз. Я верю в то, что мы можем войти в единый энергетический союз. Верю, что Украина будет членом единого авиационного пространства", - сказал Порошенко во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса в четверг в Киеве.
По словам главы государства, вступление Украины в шенгенский и другие европейские союзы необходимо для того, чтобы для страны открыли двери ЕС и НАТО.
"Это шаги перед тем, как будет открыто для нас членство в ЕС, членство в НАТО. Но для этого мы должны с вами совместно, настойчиво и эффективно поработать - для того, чтобы соответствовать критериям", - добавил он.
Одним из примеров продолжения углубления сотрудничества Украины с ЕС президент считает поддержку Европарламентом его инициативы по отмене платы за роуминг для украинских граждан в странах Евросоюза.
"Инициатива, которую я выдвинул ровно год назад по роумингу для украинских граждан в ЕС, два дня назад была поддержана Европейским парламентом и уже вошла в проекты документов на Саммит "Восточного партнерства", который этой осенью пройдет в Брюсселе", - сказал Порошенко.
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Через пару дней после акции Саакашвили-Тимошенко-Наливайченко-Садового устроить маски-шоу у депутатов "Батькивщины" - это просто случайность? Стечение обстоятельств?
Человек упорно загоняет себя под формулировку "политически мотивированные преследования", "использование правоохранительных органов для борьбы с оппозицией" и так далее.
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Тебе же уже Волкер намекал - сосредоточься на управлении государством, а не на сведении счетов и борьбе с оппозицией.
Самое смешное, Петр Алексеевич свято уверен, что политически мотивированных преследований никто не заметит. Ни в Украине, ни в Европе, ни в США.
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Как этот человек вообще мог занимать высокие госдолжности, в частности руководить МИДом? Он ведь действительно идиот.
Станислав РЕЧИНСКИЙ
[Идиотизм загоняет Порошенко в тупик]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1505354183-idiotizm-zagonyaet-poroshenko-v-tupik.html
«Но, позвольте, как же он мог служить в очистке?!» (с)
😀😀
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- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк?... (с)
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делают это только ради бабла панамского патриота порошенки
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Главное что ЕС не против, а значит ЗА.
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СПЕРВА НАЧНИТЕ ОТВЕЧАТЬ ЗА ВОРОВСТВО ПО ИХ ЗАКОНАМ
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будем останавливать поезда по всему ЕС и минировать
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я знаю - саду цвесть!
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петрушка жгет
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У меня только один вопрос. Порох, ты шо, конченый ?
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Возле корыта русише швайне немного лучше упитаны.
Бойня выходит на штатный режим серийного убийства рабсосиян, когда переубежденное божество действительно начинает думать что оно божество, забрасывая трупами теми самыми русише швайне,которые его убедили в высшем предназначении, для расширения болот с навязыванием своего недоразвитого бойненосного языка.
Пренадзначение ваты в фатуме - это болото, регулярные десяти-процентные убийства своих швайне со страданием от того соседей.
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Спутслужбы хуйла знамениты тем, что имитация и понты для них все. Имитируют почти все понты, даже неограниченые запасы боеприпасов, боеспособность и количество ватных трупозабрасывателей. Кормят рашистов величием размешивая с жалостью с экранов ящика.
Но рано или поздно наступают законы природы, у ваты скорее всего запас боеприпасов начал приближаться к критической черте.
Ну понты еще нн-ое количество она способна произвести.
Потому наступать надо гибридно. Вводите натовских ихтамнетов под украинскими формами и флагами. Приходит пора, когда украинским лучшим воинам в мире придется делиться опытом не боятся ватных трупозабрасываний натовцев. Сначала немного по 2 бата за спинами украинских супервоинов пусть учатся жечь вату пачками. Дальше, когда пристреляются, можете подпускать их на нулевку. И так до границы, потом можете освободить оккупированную брянщину с воронежчиной. Это исконно украинские территории, оккупированные свиньями в человеческом обличии с соотвествующим языком нищеты.
Украина как назидание для будущих поколений вату должна как минимум победить военным путем, максимально деребанить рашу с последующим превращением этих суперрабских свиней в свои подданные.
Бандеровец имя нарицательное, значит то что вата ломает себе зубы в любом раскладе, даже с разваленной армией и тотально предательским правительством с генштабом.
Потому что украинские воины это супервоины, а если учесть что рашисты запугали весь мир, то украинские воины это дважды супервоины.
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видимо отошёл от приезда Саакашвили,
решил потрепаться, сынуле на новую футболку «параша»
денег с лохтората собрать
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двери покрасил ?
наверное и собачу будку только на словах, ибо трепло и брехло
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