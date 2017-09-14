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 Политика Украины
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 Порошенко: "Мы будем расширять наше сотрудничество с Евросоюзом"

порошенко

Украина намерена продолжать расширение сотрудничества с Европейским Союзом, чтобы в перспективе присоединиться к Шенгенскому соглашению и войти в таможенный союз ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

"Мы будем расширять наше сотрудничество с Евросоюзом. Я верю в то, что мы можем войти в шенгенский союз. Я верю в то, что мы можем войти в таможенный европейский союз. Я верю в то, что мы можем войти в единый энергетический союз. Верю, что Украина будет членом единого авиационного пространства", - сказал Порошенко во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса в четверг в Киеве.

По словам главы государства, вступление Украины в шенгенский и другие европейские союзы необходимо для того, чтобы для страны открыли двери ЕС и НАТО.

"Это шаги перед тем, как будет открыто для нас членство в ЕС, членство в НАТО. Но для этого мы должны с вами совместно, настойчиво и эффективно поработать - для того, чтобы соответствовать критериям", - добавил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко: "Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу". ВИДЕО

Одним из примеров продолжения углубления сотрудничества Украины с ЕС президент считает поддержку Европарламентом его инициативы по отмене платы за роуминг для украинских граждан в странах Евросоюза.

"Инициатива, которую я выдвинул ровно год назад по роумингу для украинских граждан в ЕС, два дня назад была поддержана Европейским парламентом и уже вошла в проекты документов на Саммит "Восточного партнерства", который этой осенью пройдет в Брюсселе", - сказал Порошенко.
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Идиотизм Петра Алексеевича реально загоняет в тупик.

Через пару дней после акции Саакашвили-Тимошенко-Наливайченко-Садового устроить маски-шоу у депутатов "Батькивщины" - это просто случайность? Стечение обстоятельств?

Человек упорно загоняет себя под формулировку "политически мотивированные преследования", "использование правоохранительных органов для борьбы с оппозицией" и так далее.

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Тебе же уже Волкер намекал - сосредоточься на управлении государством, а не на сведении счетов и борьбе с оппозицией.

Самое смешное, Петр Алексеевич свято уверен, что политически мотивированных преследований никто не заметит. Ни в Украине, ни в Европе, ни в США.

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Как этот человек вообще мог занимать высокие госдолжности, в частности руководить МИДом? Он ведь действительно идиот.

Станислав РЕЧИНСКИЙ
[Идиотизм загоняет Порошенко в тупик]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1505354183-idiotizm-zagonyaet-poroshenko-v-tupik.html

«Но, позвольте, как же он мог служить в очистке?!» (с)
😀😀
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Как прекрасно иметь свой идеал, быть невинным, чистым созданием, который даёт деньги под векселя, надеясь своевременно получить их обратно.
- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк?... (с)
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порошенко подлый барыга, кто ему поверит, даже его троллоло спамящие тут
делают это только ради бабла панамского патриота порошенки
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Правильно делает.
Главное что ЕС не против, а значит ЗА.
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волкер кстати ничего такого не говорил. Саакашвили, как бы так по мягче сказать, исказил его слова.
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кому ты нужен там,партнер )(уйла,сдохни лучше мразь хупцовская
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Порошенко: "Мы будем расширять наше сотрудничество с Евросоюзом"

будем останавливать поезда по всему ЕС и минировать
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бла бла бла... кто захочет иметь дело с страной в которой процветает коррупция и беззаконие?(((
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Я всякий раз ржу не могу, когда мне вот это существо по телевизору втирает о европейских реформах. Существо которое бегало с Майдана на Майдан ради должностей, которое ратовало с Азаровым за Таможенный Союз с Россией и Беларусью, которое держит бизнес в стране оккупанта, рассказывает о сближении с Европой и европейских реформах.

У меня только один вопрос. Порох, ты шо, конченый ?
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Раша -это свинная бойня под названием московия для тощих рабсасиян от очередного йопнутого собирателя болот по типу хуйла, которому 15 лет рассказывали что он божество.
Возле корыта русише швайне немного лучше упитаны.
Бойня выходит на штатный режим серийного убийства рабсосиян, когда переубежденное божество действительно начинает думать что оно божество, забрасывая трупами теми самыми русише швайне,которые его убедили в высшем предназначении, для расширения болот с навязыванием своего недоразвитого бойненосного языка.
Пренадзначение ваты в фатуме - это болото, регулярные десяти-процентные убийства своих швайне со страданием от того соседей.
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Почему вата снижает обстрелы? Вата выдыхается. Каждый день бомбить дорогими снарядами даже советскими запасами даже у раши очко не железно.
Спутслужбы хуйла знамениты тем, что имитация и понты для них все. Имитируют почти все понты, даже неограниченые запасы боеприпасов, боеспособность и количество ватных трупозабрасывателей. Кормят рашистов величием размешивая с жалостью с экранов ящика.
Но рано или поздно наступают законы природы, у ваты скорее всего запас боеприпасов начал приближаться к критической черте.
Ну понты еще нн-ое количество она способна произвести.
Потому наступать надо гибридно. Вводите натовских ихтамнетов под украинскими формами и флагами. Приходит пора, когда украинским лучшим воинам в мире придется делиться опытом не боятся ватных трупозабрасываний натовцев. Сначала немного по 2 бата за спинами украинских супервоинов пусть учатся жечь вату пачками. Дальше, когда пристреляются, можете подпускать их на нулевку. И так до границы, потом можете освободить оккупированную брянщину с воронежчиной. Это исконно украинские территории, оккупированные свиньями в человеческом обличии с соотвествующим языком нищеты.
Украина как назидание для будущих поколений вату должна как минимум победить военным путем, максимально деребанить рашу с последующим превращением этих суперрабских свиней в свои подданные.
Бандеровец имя нарицательное, значит то что вата ломает себе зубы в любом раскладе, даже с разваленной армией и тотально предательским правительством с генштабом.
Потому что украинские воины это супервоины, а если учесть что рашисты запугали весь мир, то украинские воины это дважды супервоины.

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Да ты сначала сделай то что уже подписано. Задолбало слышать как ты когда-то сделаешь. Он своих отпрысков отправил за границу, взял и сделал, за месяц всех отправил.
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Поглиблювати ,інтенсифікувати і надавати нового змісту.Даду-даду-да,ага.144 реформи.дваапачівадінтур.гібридний президент-олігарх.принципи і методи роботи порошенка мене засмучують,результати зовсім не задовольняють.Шануймось.
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Никакие реальные реформы при нынешнем барыжно-олигархическом режиме во главе с махровым клепткоратом ПРошенко невозможны априори. Поэтому МВФ (и вообще Запад) не должен давать Украине никаких денег до тех пор, пока у Нас не поменяется власть.
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Я живу в Дании с 1992 года , и скажу вам честно, что Украину с ее совдеповским менталитетом в ЕС не приймут !
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такое впечатление что петя каже одно а робит другое ! как путин! может он попутал евросоюз с таможеным союзом !
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барыга бронепоездович решил побрехать немного,
видимо отошёл от приезда Саакашвили,
решил потрепаться, сынуле на новую футболку «параша»
денег с лохтората собрать
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пеця сегодня ленту перерезал ?
двери покрасил ?
наверное и собачу будку только на словах, ибо трепло и брехло
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: "Мы будем расширять наше сотрудничество с Евросоюзом"
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