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 Политика Украины
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 Россия создает лишь видимость обучения детей в Крыму на крымскотатарском, – активист

татары флаг крымские

В оккупированном Крыму проблемы с обучением коренного народа на родном языке.

Российские власти Крыма не дают детям учиться на крымскотатарском языке, а лишь создают видимость этого, считает крымский активист Эдем Дудаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"По факту в детских садах Бахчисарая преподавание идет на русском языке, но сохранен, как говорят чиновники, "крымскотатарский колорит". Есть фесочки и другая одежда, а на крымскотатарском можно спеть. Это не позволит детям подготовиться к национальной школе №5 в Бахчисарае. После моего поста в соцсети приехал подконтрольный крымским властям телеканал "Миллет" и сделал репортаж о том, что все на самом деле хорошо", - отметил активист.

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Кроме того, Эдем Дудаков указал на то, что с момента оккупации в Крыму не стало больше крымскотатарских школ, вопреки заявлениям россиян.

"В Крыму не 15 крымскотатарских школ - на самом деле их осталось 14. Последнюю построенную школу в поселке Фонтаны под Симферополем не назовешь таковой: там учатся на русском языке, просто есть несколько групп на крымскотатарском. Ошибочно считать, что если 95% детей крымские татары, то и школа крымскотатарская - важен в первую очередь язык обучения. Так что как было 14 крымскотатарских школ до аннексии, так и осталось", - заключил Эдем Дудаков.

Ранее активист сообщил, что в нескольких детских садах Бахчисарая российские власти Крыма закрыли все группы с крымскотатарским речевым режимом, и теперь дети будут учиться исключительно на русском. Эксперты Крымской правозащитной группы утверждают, что при сохранившихся школах количество крымскотатарских классов в них за три года после аннексии уменьшилось на 10%.
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Якщо чесно - мені зовсім не подобається, як у нас влада "носиться" з татарами. Є Україна, є громадяни України. І ніяких мені не потрібно навчань за держ.кошт на інших мовах. Ці люди вони що забажали окрему країну, чи що? У нас такі "особливі" вже були - росіяни. Он що з того вийшло. Бажаєш вчити якусь іншу мову - йди на платні курси.
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Є одне АЛЕ. У россосіян є своя країна, де вони можуть цілком і повністю вдовольнити своє право на самовизначення народу, а у киримли крім Криму такої землі не має.
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Хоче людина вважати себе кримським татаріном - то її право, вважає. Вони можуть зібратися, та навчати дітей по суботах або неділях за власний кошт.
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Це є порушенням законів про корінні народи.
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Киримли не татари. Мене цікавить: ти свідомо ображаєш кримців, називаючи їх татарами, чи просто не знаєш про що пишеш?
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киримли - історична самоназва. По Вашей ссылке из вики.

Я вот украинец, а не малоросс.То же самое и с кырымлы - крымскими татарами.
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Али, не наезжайте на человека. Я не думаю,что он со злым умыслом. Простонас так приучили ( выдрессирували,еслижелаешь), что в крыму живут татары.Сложно бывает перестроиться. Тем болеена фоне того, что официальные органы кырымлы тоже предпочитают в своих названиях форму "что-то там "кримськотатарського народу".
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Тем не менее он пишет именно татары. Поэтому со злым умыслом.
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Не сомневаюсь, что деток не учат родному крымскотатарскому языку. Более того, в Крыму создают атмосферу где преследуют крымцев, стараясь унизить их.
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Чукча не читатель..
В Крыму не 15 крымскотатарских школ - на самом деле их осталось 14.Источник:https://censor.net.ua/n455292
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Как крымско-татарский народ создает видимость борьбы с оккупацией, так и парашинское правительство создает видимость обучения в школах на крымско-татарском языке.
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Не хочу, что бы тебя и твоих родственников оскорбили так, как ты оскорбляешь крымцев. Но пройдет время и ты будешь думать, а что с тобой произойдет подобная история. Скажу сразу, что зло посеянное тобой вернется к тебе.
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Хасан, а как насчет нового Закона Украины про образование. Как бы там украинизация и никакого преподования на крмскотататрском как и на любом другом кроме украинского нет.
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Новый закон не принят, когда будет, то и будем обсуждать.
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Громкие, эмоциональные слова призванные вызвать чувство вины у впечатлительного человека. Я к таким не отношусь. Завязывай с своими пустыми обвинениями в оскорбленияъ и если хочешь повлиять на мою точку зрения - излагай факты героических подвигов татар из Крыма на фоне оккупации части территории Украины. Мешка с монетами не предлагать.
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Понятно, что вы принципиально за оккупацию и унижения крымцев.
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Прямо Али Коган какой то, сначала оскорбляется без повода, потом обвиняет без аргументов.
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как- будто у нас таких школ - каждая вторая. Может хватит уже в чужом глазу соринки искать. Реформу приняли и сразу же начинают выдумывать всякие курсы, факультеты и пр.
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Брехня, війна, русифікація= поглинання, це -основні засоби поневолення народів на московії ще з часів Івана ІV Грозного
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У нас походу вроде тоже нельзя учить на крымскотатарском, не?
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Смотрю Вы и еще некоторые пытаетесь включать логику. Как то непривычно читать подобное, может Вы ватники?
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Ктоя ватники? я ватник? Та не, ну что Вы. я наверно вышеватник, о как
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия создает лишь видимость обучения детей в Крыму на крымскотатарском, – активист
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