 Россия создает лишь видимость обучения детей в Крыму на крымскотатарском, – активист

Российские власти Крыма не дают детям учиться на крымскотатарском языке, а лишь создают видимость этого, считает крымский активист Эдем Дудаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"По факту в детских садах Бахчисарая преподавание идет на русском языке, но сохранен, как говорят чиновники, "крымскотатарский колорит". Есть фесочки и другая одежда, а на крымскотатарском можно спеть. Это не позволит детям подготовиться к национальной школе №5 в Бахчисарае. После моего поста в соцсети приехал подконтрольный крымским властям телеканал "Миллет" и сделал репортаж о том, что все на самом деле хорошо", - отметил активист.
Кроме того, Эдем Дудаков указал на то, что с момента оккупации в Крыму не стало больше крымскотатарских школ, вопреки заявлениям россиян.
"В Крыму не 15 крымскотатарских школ - на самом деле их осталось 14. Последнюю построенную школу в поселке Фонтаны под Симферополем не назовешь таковой: там учатся на русском языке, просто есть несколько групп на крымскотатарском. Ошибочно считать, что если 95% детей крымские татары, то и школа крымскотатарская - важен в первую очередь язык обучения. Так что как было 14 крымскотатарских школ до аннексии, так и осталось", - заключил Эдем Дудаков.
Ранее активист сообщил, что в нескольких детских садах Бахчисарая российские власти Крыма закрыли все группы с крымскотатарским речевым режимом, и теперь дети будут учиться исключительно на русском. Эксперты Крымской правозащитной группы утверждают, что при сохранившихся школах количество крымскотатарских классов в них за три года после аннексии уменьшилось на 10%.
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Чи ми про різне говоримо? Є окремо кримські татари , а окремо киримли ?
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Я вот украинец, а не малоросс.То же самое и с кырымлы - крымскими татарами.
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В Крыму не 15 крымскотатарских школ - на самом деле их осталось 14.Источник:https://censor.net.ua/n455292
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