 Налоговики в Луцке ликвидировали цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории областного центра организована работа цеха по производству фальсификата под видом текилы, самбуки, рома и виски. В изготовлении продукции использовалось оборудование, обеспечивающее ее массовое производство. Во время проведения санкционированных обысков сотрудниками налоговой милиции зафиксирован весь цикл незаконного изготовления алкоголя, который производился в ненадлежащих санитарных условиях.
В результате проведенных двух обысков были обнаружены и изъяты три тысячи литров готового фальсифицированного алкоголя, а также компьютерная техника, этикетки, вещество с характерным запахом спирта и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 1,1 миллиона гривен.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.
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Ну а за незаконное использование акцизных марок конечно на кол.
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Така трагедія...
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