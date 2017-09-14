EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия, Фоторепортаж
  1266  7
Все про:алкоголь (1676) Луцк (399) налоговая милиция (1613) фальсификат (342) ГФС (3230)

 Налоговики в Луцке ликвидировали цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя. ФОТОрепортаж

алкоголь

В Луцке сотрудники налоговой милиции пресекли работу подпольного цеха, в котором изготавливался фальсифицированный алкоголь под видом элитных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории областного центра организована работа цеха по производству фальсификата под видом текилы, самбуки, рома и виски. В изготовлении продукции использовалось оборудование, обеспечивающее ее массовое производство. Во время проведения санкционированных обысков сотрудниками налоговой милиции зафиксирован весь цикл незаконного изготовления алкоголя, который производился в ненадлежащих санитарных условиях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики и управление защиты экономики Нацполиции в Херсоне пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем. ФОТОрепортаж

В результате проведенных двух обысков были обнаружены и изъяты три тысячи литров готового фальсифицированного алкоголя, а также компьютерная техника, этикетки, вещество с характерным запахом спирта и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 1,1 миллиона гривен.

Налоговики в Луцке ликвидировали цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя 01Налоговики в Луцке ликвидировали цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя 02Налоговики в Луцке ликвидировали цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя 03Налоговики в Луцке ликвидировали цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя 04Налоговики в Луцке ликвидировали цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя 05Налоговики в Луцке ликвидировали цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя 06Налоговики в Луцке ликвидировали цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя 07Налоговики в Луцке ликвидировали цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя 08Налоговики в Луцке ликвидировали цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя 09

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За цех хвалить надо. Молодцы, работают люди. Умело и творчески.

Ну а за незаконное использование акцизных марок конечно на кол.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все оригинальные напитки отдают самогоном, а фальсификат спиртом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что-то не видно там вообще акцизных марок, и насчет ненадлежащих санитарных условий - все чисто вроде, просто не достроился. Стукачку премию 30 бутылок пива(30 серебрянников).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вчора в місті дівчину розчавило ліфтом...
Така трагедія...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опубликуйте список ликвидированных цехов фальсификатов по Украине за последние три месяца и если есть списки осуждённых за подделку???
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну так а хоть один элитный напиток покажете? или шмурдяки подделанные под названиями самбука и абсцент в Луцке предел мечтаний?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики в Луцке ликвидировали цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти