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 Политика Украины
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Все про:пенсионеры (631) пенсионная реформа (987) пенсия (1675) Розенко (517)

 "Мы должны вводить европейские механизмы пенсионного обеспечения", - Розенко

розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко надеется, что Верховная Рада Украины до 1 октября проголосует за осовременивание пенсий и за отмену налогообложения пенсий работающим пенсионерам, как это предусмотрено пенсионной реформой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом он заявил в эфире телеканала "Прямий".

Вице-премьер-министр Украины надеется, что Верховная Рада Украины до 1 октября проголосует за осовременивание пенсий и за отмену налогообложения пенсий работающим пенсионерам, как это предусмотрено пенсионной реформой.

"Правительство внесло пенсионную реформу в парламент, народные депутаты приняли законопроект за основу, поэтому пенсионная реформа теперь является собственностью Верховной Рады Украины. Около 3 тысяч поправок внесено депутатами, комитет прошел процедуру рассмотрения этих поправок, теперь они должны рассматриваться в сессионном зале", - пояснил вице-премьер-министр.

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"Для меня сегодня в пенсионной реформе главное, чтобы до 1 октября было проголосовано осовременивания пенсий, чтобы Верховная Рада Украины проголосовала за отмену налогообложения работающих пенсионеров и для меня лично очень важно, чтобы Верховная Рада поддержала поправку народных депутатов Украины о введении с 1 января 2019 года накопительной пенсионной системы и системы негосударственных пенсионных фондов ", - подчеркнул Розенко.

"Мы должны вводить европейские механизмы пенсионного обеспечения для тех людей, кто хочет формировать свое пенсионное будущее самостоятельно", - подчеркнул он.
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Свині на прогулянці...🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷
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вот когда все пенсионеры отростят себе такие животы и бороды как у тебя а не будут думать чем заплатить за квартиру и по мусоркам лазить собирать бутылки вот тогда мы достигнем европейского уровня
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- Вы, Балоун, должны постоянно следить за собой, чтобы не потерять веры в себя и в свою судьбу. Вы не имеете права приписывать себе то, что является заслугой других,- назидательно говорил Швейк... (с)
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ой, ты Господи!
кто ж против то?
у вас уже зарплаты - европейские лидеры-канцлеры-президенты завидуют!
а у нас?
а цены и тарифы - одни для всех!!!!!
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молодец павлик
но запрягает опять раком
логничнее сначала сделать "европейские" зарплаты
а с них удерживать на "европейские" пенсии
или бывает как то по другому?)
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А что же морда не говоришь про то:
1 А кто такой ввел налог на пенсии? марсиане?
2 А вы что токо освоевременивание проводите и больше ничего?
3 А что насчет лишения пенсий всех кому счас за 50? этого типа нету?
4 А что насчет понижения коэфициента пересчета с 1.35 до 1!
Как надоели эти уроды БРЕШУТЬ ну на каждом слове БРЕШУТЬ!!
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Тех кому под 40 тоже пенсий лишают, страховой стаж до 2001 года сейчас подтверить не реально..
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Пока ты их введешь эти европейский механизмы, твое рыло треснет
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Свин, в иропах максимальный размер штанов XXL, но вы в него тоже не втиснитесь
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Надо думать что ляпаешь, говорить а не ляпать, для пиара
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"Мы должны вводить европейские механизмы пенсионного обеспечения", - Розенко
Давайте, все самое плохое тащите в Украину, ведь на что-то хорошее вы не способны.
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Работающие пенсионеры не должны получать полную пенсию, но после окончания работы должны получать пенсию с учетом всех отработаных лет. Понимаете, работающий пенсионер , работая, лишает рабочего места молодого специалиста. Но если у людей будут достоиные пенсии возможно они не будут боятся освобождать свои рабочие места и выходить на пенсию.
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Живот и физиономия Розенко за последние два года увеличились на 30% с лишним,чего не скажешь об экономике страны.
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барьіган порошенко поставил клоуна розенко нахлобучиватьскотов голосовать
в адьін тур
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"Мы должны вводить европейские механизмы пенсионного обеспечения", - Розенко
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РОЗЕНКО!!! НУ, КАК МОЖНО ВВОДИТЬ ЕВРОПЕЙСКУЮ МОДЕЛЬ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УКРАИНЕ, ПРИ СОВКОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПОГОЛОВНОЙ МЕГА КОРРУПЦИИ ЧИНОВНИКОВ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ И НА МЕСТАХ?

У НАС УЖЕ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА?

ЕСЛИ У НАС ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СТРАНЫ ГЕШЕФТНЫЙ ТОРГАШ С ВИННИЦКОГО БАЗАРА, ТО ЭТО ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ, ШО ОН ШОТА ЗНАЕТ О РЫНОЧНОЙ ЭНОНОМИКЕ, ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ИМЕЯ НУЖНОГО ОБГАЗОВАНИЯ.

ВЫ ЛОХОТРОНЩИКИ ОФФОШРНОГО БАРЫГИ, ЕЗДИТЕ ЛЮДЯМ ПО УШАМ КРАСИВЫМИ СЛОВАМИ И СПИЧАМИ, А НА САМОМ ДЕЛЕ, КРОМЕ ВОРОВАТЬ ИЗ БЮДЖЕТА CТРАНЫ БОЛЬШЕ НЕ НА ШО НЕ СПОСОБНЫ.



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Стесняюсь спросить, а в какой стране мира минимальный страховой стаж составляет 35 лет при средней продолжительности жизни мужчины 63 года? И в какой стране мира страховой стаж меняют по середине жизни граждан что бы они гарантированно не успели его получить до пенсионного возраста?
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здАбулЫ)))) с чем всех и поздравляю. Это ж надо было так всю страну в задницу затолкать,стольких тупо поубивать,чтоб привести вот ЭТО к власти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы должны вводить европейские механизмы пенсионного обеспечения", - Розенко
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