 "Мы должны вводить европейские механизмы пенсионного обеспечения", - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом он заявил в эфире телеканала "Прямий".
Вице-премьер-министр Украины надеется, что Верховная Рада Украины до 1 октября проголосует за осовременивание пенсий и за отмену налогообложения пенсий работающим пенсионерам, как это предусмотрено пенсионной реформой.
"Правительство внесло пенсионную реформу в парламент, народные депутаты приняли законопроект за основу, поэтому пенсионная реформа теперь является собственностью Верховной Рады Украины. Около 3 тысяч поправок внесено депутатами, комитет прошел процедуру рассмотрения этих поправок, теперь они должны рассматриваться в сессионном зале", - пояснил вице-премьер-министр.
"Для меня сегодня в пенсионной реформе главное, чтобы до 1 октября было проголосовано осовременивания пенсий, чтобы Верховная Рада Украины проголосовала за отмену налогообложения работающих пенсионеров и для меня лично очень важно, чтобы Верховная Рада поддержала поправку народных депутатов Украины о введении с 1 января 2019 года накопительной пенсионной системы и системы негосударственных пенсионных фондов ", - подчеркнул Розенко.
"Мы должны вводить европейские механизмы пенсионного обеспечения для тех людей, кто хочет формировать свое пенсионное будущее самостоятельно", - подчеркнул он.
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кто ж против то?
у вас уже зарплаты - европейские лидеры-канцлеры-президенты завидуют!
а у нас?
а цены и тарифы - одни для всех!!!!!
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но запрягает опять раком
логничнее сначала сделать "европейские" зарплаты
а с них удерживать на "европейские" пенсии
или бывает как то по другому?)
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1 А кто такой ввел налог на пенсии? марсиане?
2 А вы что токо освоевременивание проводите и больше ничего?
3 А что насчет лишения пенсий всех кому счас за 50? этого типа нету?
4 А что насчет понижения коэфициента пересчета с 1.35 до 1!
Как надоели эти уроды БРЕШУТЬ ну на каждом слове БРЕШУТЬ!!
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Давайте, все самое плохое тащите в Украину, ведь на что-то хорошее вы не способны.
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в адьін тур
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РОЗЕНКО!!! НУ, КАК МОЖНО ВВОДИТЬ ЕВРОПЕЙСКУЮ МОДЕЛЬ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УКРАИНЕ, ПРИ СОВКОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПОГОЛОВНОЙ МЕГА КОРРУПЦИИ ЧИНОВНИКОВ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ И НА МЕСТАХ?
У НАС УЖЕ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА?
ЕСЛИ У НАС ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СТРАНЫ ГЕШЕФТНЫЙ ТОРГАШ С ВИННИЦКОГО БАЗАРА, ТО ЭТО ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ, ШО ОН ШОТА ЗНАЕТ О РЫНОЧНОЙ ЭНОНОМИКЕ, ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ИМЕЯ НУЖНОГО ОБГАЗОВАНИЯ.
ВЫ ЛОХОТРОНЩИКИ ОФФОШРНОГО БАРЫГИ, ЕЗДИТЕ ЛЮДЯМ ПО УШАМ КРАСИВЫМИ СЛОВАМИ И СПИЧАМИ, А НА САМОМ ДЕЛЕ, КРОМЕ ВОРОВАТЬ ИЗ БЮДЖЕТА CТРАНЫ БОЛЬШЕ НЕ НА ШО НЕ СПОСОБНЫ.
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