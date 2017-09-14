 "План Маршалла" - промежуточный этап, пока у Украины нет предложения о членстве в ЕС, - экс-премьер Литвы

Об этом заявил экс-премьер Литовской Республики, соавтор "Плана Маршалла для Украины" Андрюс Кубилюс во время совместного украинско-литовского пресс-брифинга по инициативе "План Маршалла для Украины" о долгосрочной финансовой поддержке реформ в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Увы, насколько мы сейчас знаем, будучи членом Европейского Союза, всю ситуацию в ЕС, который все еще переживает некоторые глубокие проблемы: Brexit, беженцы и тому подобное, пока что мы не видим, чтобы Украине и другим государствам Восточного партнерства в ближайшее время предложили перпективу членства в ЕС. Мы эту реальность понимаем. Мы боремся за то, чтобы Украина и другие страны Восточного партнерства как можно быстрее получили как раз вот такую перспективу", - заявил Кубилюс.
По словам чиновника, за последние годы как со стороны Украины, так и ЕС было сделано много. В частности, был получен безвизовый режим и начал работать Договор об ассоциации.
"Вопрос стоит, а что дальше? Когда мы понимаем, что предложение о членстве в ЕС пока что не появится на рабочем столе, мы тогда предложили вот этот План Маршалла как промежуточный инструмент, для того чтобы это действительно помогло держать мотивацию на реформы как у общества, так и политиков", - констатировал экс-премьер.
Он отметил, что ежегодные планируемые инвестиции в размере 5 млрд долл. будут направляться не на стабилизацию ситуации, как это было раньше, а непосредственно в развитие украинской экономики.
"Если Украина получит 5 млрд долларов годовых инвестиций прямо в реальную экономику, а не на стабилизацию финансовой ситуации, куда шли все первые денежные суммы, как и МВФ, так и ЕС, рост украинской экономики выйдет на уровень 6-7%. И это был бы как раз тот результат, для достижения которого как раз мотивация на реформы будет поддерживаться", - резюмировал Кубилюс.
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а ты, вне всякого сомнения, замаскировался лучше?
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тебе уже отваливали или наваливали?
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домохозяйка знала от чего она может спокойно сходить купить литр молока и вернутся в целый не разбомбленный дом.
Такие лица героев должны быть в экране зомбоящика вместо крашеных как рождественские фибарже пидаров и проституток, которые крутят на своих программах.Герояв должна знать вся страна. И живых и тех, кто в валхалле. И вообще сдыхать от дряхлости есть позор для мужика в глазах любого бога.
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офшоры....
😁😁
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