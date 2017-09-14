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 Политика Украины
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Все про:Литва (1220) помощь (3413) членство в ЕС (79) Евросоюз (12150) план Маршалла (4)

 "План Маршалла" - промежуточный этап, пока у Украины нет предложения о членстве в ЕС, - экс-премьер Литвы

ес

Иницированный Литвой проект "План Маршалла для Украины" станет промежуточным инструментом для мотивации реформирования экономики на то время, пока Украина не получит членство в Европейском Союзе.

Об этом заявил экс-премьер Литовской Республики, соавтор "Плана Маршалла для Украины" Андрюс Кубилюс во время совместного украинско-литовского пресс-брифинга по инициативе "План Маршалла для Украины" о долгосрочной финансовой поддержке реформ в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Увы, насколько мы сейчас знаем, будучи членом Европейского Союза, всю ситуацию в ЕС, который все еще переживает некоторые глубокие проблемы: Brexit, беженцы и тому подобное, пока что мы не видим, чтобы Украине и другим государствам Восточного партнерства в ближайшее время предложили перпективу членства в ЕС. Мы эту реальность понимаем. Мы боремся за то, чтобы Украина и другие страны Восточного партнерства как можно быстрее получили как раз вот такую перспективу", - заявил Кубилюс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конференцию доноров для "плана Маршалла" для Украины планируется провести в феврале-марте 2018 года, - экс-премьер Литвы

По словам чиновника, за последние годы как со стороны Украины, так и ЕС было сделано много. В частности, был получен безвизовый режим и начал работать Договор об ассоциации.

"Вопрос стоит, а что дальше? Когда мы понимаем, что предложение о членстве в ЕС пока что не появится на рабочем столе, мы тогда предложили вот этот План Маршалла как промежуточный инструмент, для того чтобы это действительно помогло держать мотивацию на реформы как у общества, так и политиков", - констатировал экс-премьер.

Он отметил, что ежегодные планируемые инвестиции в размере 5 млрд долл. будут направляться не на стабилизацию ситуации, как это было раньше, а непосредственно в развитие украинской экономики.

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"Если Украина получит 5 млрд долларов годовых инвестиций прямо в реальную экономику, а не на стабилизацию финансовой ситуации, куда шли все первые денежные суммы, как и МВФ, так и ЕС, рост украинской экономики выйдет на уровень 6-7%. И это был бы как раз тот результат, для достижения которого как раз мотивация на реформы будет поддерживаться", - резюмировал Кубилюс.
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"чуть по медленнее... кони! чуть по медленнее!" (песня В.Высоцкого)
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помедленнее... Учи грамоту, рашник замаскированный1
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учу...
а ты, вне всякого сомнения, замаскировался лучше?
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мне не надо маскироваться. Украина - МОЯ РОДИНА. А ты - кацапский прихвостень.
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это ты жди от лу-гандонии... А хуйло тебе денежку отвалит...
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откуда ты все знаешь?
тебе уже отваливали или наваливали?
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Вот хорошо, что есть фантазия, как лохов разводить. Вначале "бисвис"...теперь "план Маршалла". Потерпите и главное не забывайте, что светлое будущее уже СКОРО!))
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про палёнку "бояру" - это на паРашку завонянную... Это у тебя сплошь алкашня и ты таков же.
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"бисвиз" паРашка твоя уже имеет! А МОЯ УКРАИНА имеет БЕЗВИЗ. И пользуется им вовсю. О чём тут ты, парашник хренов, распинаешься, даже твоему лошаре-путлеру невдомёк.
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Ну таки да... Вот только считать это "разводкой" могут только ватники. Ибо - приведенные вещи - таки реализуются (безвизовый режим ПОЛУЧЕН). Как вы все визжали по этому поводу! И "план Маршала" - то же реализуется, подведя Украину к возможности приступить непосредственно к присоединению к Европе. А вот вата - она так в заднице и останется...
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"Kaждый сам за себя, один Бог за всех". Стройте самодостаточную экономику. Это - необходимое условие сохранения государственного суверенитета.
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Ну, суверенитет - не самоцель. В составе ЕС суверенитет также несколько сокращается. Важно - в какую пользу..
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В пользу беженцев из Сомали, разумеется. А то Вы не знаете.
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Танкист Олександр Курганский, который выжил после 7 попаданий должен быть известен и раскручен по ящику. Чтобы каждая
домохозяйка знала от чего она может спокойно сходить купить литр молока и вернутся в целый не разбомбленный дом.
Такие лица героев должны быть в экране зомбоящика вместо крашеных как рождественские фибарже пидаров и проституток, которые крутят на своих программах.Герояв должна знать вся страна. И живых и тех, кто в валхалле. И вообще сдыхать от дряхлости есть позор для мужика в глазах любого бога.
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Усе "планы" толька опосля уконтропупывания барыг... а так-деньги на ветер..ойц..в
офшоры....
😁😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"План Маршалла" - промежуточный этап, пока у Украины нет предложения о членстве в ЕС, - экс-премьер Литвы
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