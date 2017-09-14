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 Политика Украины
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 Переговоры с США о поставках летального вооружения перешли в практическую плоскость, - Климпуш-Цинцадзе

климпуш-цинцадзе иванна

Переговоры между США и Украиной о предоставлении Украинскому государству летального оборонительного вооружения перешли в практическую плоскость, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я бы не ставила конкретных прогнозов относительно того, в какой месяц или неделю мы ожидали бы такого решения, но я понимаю, что наши переговоры переходят в практическую плоскость", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в интервью "Голосу Америки", обнародованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, такое решение является одновременно политическим со стороны США и важным практическим шагом для Украины, который позволит украинским военнослужащим более эффективно защищать себя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Благодаря контрбатарейным радарам, предоставленным США, процент погибших от минометного огня украинских воинов уменьшился с 47% до 17%, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер напомнила, что США уже поставляли Украине военное оборудование, которое позволило уменьшить человеческие потери.
"Я думаю, что аргумент о сохранении жизни бойцов является самым действенным", - добавила она.
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До чого ці балачки вже котрий рік? Як дадуть тоді і скажеш.
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Це політика, а не балачки. Така заява вже сама по собі допомога Україні.
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Ага, Америка с нами. И заплакал.
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Подумай чому хуйло нічого не анонсує наперед і його дії виявляються для всіх несподіванкою.
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Бо вже нічого не контролює в міжнародній політиці.
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«Американские бомбардировщики из состава 307-го авиакрыла, вылетевшие с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана), после трансатлантического перелета должны прибыть на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Прибытие самолетов с позывными MYTEE53 и MYTEE51 ожидается соответственно в 13:44 и 14:08 по московскому времени», - говорится в сообщении.Переговоры с США о поставках летального вооружения перешли в практическую плоскость, - Климпуш-Цинцадзе
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лучше вообще не говорить, а когда появится необходимость, оно само за себя скажет.
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Если так нужно оружие, купите. Ей-богу, что за детский сад.
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Ага! Ви думаєте, що це так просто: купити зброю у США, Канади, Великої Британії, тощо? Як ти вних щось купиш, якщо з ними неможливо про відкат домовитись?! Жах!!!
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А треба,щоб відчуло.Думаю,дії могли б бути ефективнішими ,ніж заяви.
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хУЙЛО це вже чуло. Потрібно, щоб воно це відчуло. Будемо сподіватись, що відчує швидко.
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Ні- це перша конкретика. А відчує він миротворців на своєму кордоні.
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Хуйло вже почуло і сказало що напихає ще більше зброї в Лугандон.
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Ні- інше сказало. Що зброя ще десь може раптово з'явитися.
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фото украинского бойца на линии разграничения с амерской железякой.
а до тех пор молчи и работай...
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теоретическая плоскость, практическая плоскость...
я ето проходил на 1м курсе КИСИ.
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Решение о передачи от сша Украине летального оружи перешло а практическую плоскость раз, два, три, три с сопелькой ну и т.д. и т.п. Как с безвизом. И зачем оно нам; если миротворцы будут. Зачем пуйла злить. И где обещанные штатовские катера. То такэ. Балабольство.
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никто вам ничего не даст,бо или перепродадите,либо сдадите торговым партнёрам,крапка.
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Я так понял есть опыт? Так вот откуда ноги растут! )
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скоро Петро на ростов убежит, а вы все по плоскостям ходите!))))
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2 года назад говорили "скоро убежит" и через 2 года тоже говорить будут
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Это что самая большая "спесиалистка" по вооружениям в Украине? Тады "Ой"
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Украине нужно еще одна военная разведка. Гур не справляется с работой по устранению венгерской заразы, военной угрозы со стороны венгрии.
Украине нужно новый антимонопольный комитет. Старый не работает вообще. Цены на бензин, газ, дизель фсбешные крысы типа медветчука как хотят так и крутят. качество еды падает, заменяют все и поголовно китайской химией и разпушителями. За распушители вообще расстреливать уже пора.
Все мало прибильные госпредприятия не продавать нах и не воровать, а менять менеджмент. На западный менеджмент с репутаций. С Запорожстали пора гнать этого индуского пидара, который в сговоре с ющенко украл у народа украины Запорожсталь и сталеварительную промышленность
Петя НОВУЮ ВОЕННУЮ РАЗВЕДКУ И НОВЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ с иностранными менеджерами. И новых менеджеров на все госпредприятия.
Через газ и нефть опять украина кормит агрессора.
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"Нотик", пересмотрите ещё раз свою "методичку" - может, что-то пропустили? Ну сколько же подобных "олухов" учить надо? И какие же "олухи" их учат и "методички" им составляют? Да обратились бы к выпускникам ВПШ, из отделов пропаганды и контрпропаганды - некоторые ещё живы. Хоть "азам" в этих направлениях научатся... Ну нельзя вбрасывать кучу разноименных фактов в одном тексте - по этой причине невозможно сосредоточить внимание читающего на главном. Теряется главная нить, которую пишущему необходимо донести до читателя... В результате весь текст подсознательно воспринимается, как "куча хлама в кладовке", и "сбрасывается в мусорную корзину"... Психологию учить надо, "двоечники", да посерьёзнее...
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А тут цель как раз не "сосредоточить внимание читающего на главном", а насрать на всё и на всех, чтобы читающий чувствовал себя дерьмом в дерьме. Ты пытаешься вправить жопе мозги, а это безсмысленно.
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Тем более обидно: Украина нарастила в разы армию, перевооружила, ещё вот вот можно получить оружие США, потом и из других стран возможно, но в этот момент нужно устроить эту движуху с миротворцами заморозить, выполнить невыгодный минск. А потом скажут нафига вам оружие иностранное, там же голубые каски. Пуйло испугался что Украина может получить оружие поэтому пошёл на некоторые уступки, но не по минским соглашениям.
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Цікаво те, що у нас в наявності є власне летальне озброєння. Взагалі, вважаю це трохи дивний термін. До чого ці балачки...
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у нас нет столько легкого противотанкового и снайперского сколько сейчас требуется. делать свое в таких количествах мы пока не в состоянии.
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И ты знаеш место? Тогда почему молчишь? Это уже сговором попахивает.... ))
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Маю сумнів,що сучасна ефективна зброя буде надана Україні з огляду на плани про миротворців.На жаль.Хочу помилитись, адже і надання зброї і присутність миротворців - це дії,що спрямовані на захист України і відновлення її територіальної цілісності.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры с США о поставках летального вооружения перешли в практическую плоскость, - Климпуш-Цинцадзе
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