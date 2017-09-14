 Переговоры с США о поставках летального вооружения перешли в практическую плоскость, - Климпуш-Цинцадзе

"Я бы не ставила конкретных прогнозов относительно того, в какой месяц или неделю мы ожидали бы такого решения, но я понимаю, что наши переговоры переходят в практическую плоскость", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в интервью "Голосу Америки", обнародованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, такое решение является одновременно политическим со стороны США и важным практическим шагом для Украины, который позволит украинским военнослужащим более эффективно защищать себя.
Вице-премьер напомнила, что США уже поставляли Украине военное оборудование, которое позволило уменьшить человеческие потери.
"Я думаю, что аргумент о сохранении жизни бойцов является самым действенным", - добавила она.
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Благодаря контрбатарейным радарам, предоставленным США, процент погибших от минометного огня украинских воинов уменьшился с 47% до 17%, - Климпуш-Цинцадзе(70)
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а до тех пор молчи и работай...
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я ето проходил на 1м курсе КИСИ.
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Украине нужно еще одна военная разведка. Гур не справляется с работой по устранению венгерской заразы, военной угрозы со стороны венгрии.
Украине нужно новый антимонопольный комитет. Старый не работает вообще. Цены на бензин, газ, дизель фсбешные крысы типа медветчука как хотят так и крутят. качество еды падает, заменяют все и поголовно китайской химией и разпушителями. За распушители вообще расстреливать уже пора.
Все мало прибильные госпредприятия не продавать нах и не воровать, а менять менеджмент. На западный менеджмент с репутаций. С Запорожстали пора гнать этого индуского пидара, который в сговоре с ющенко украл у народа украины Запорожсталь и сталеварительную промышленность
Петя НОВУЮ ВОЕННУЮ РАЗВЕДКУ И НОВЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ с иностранными менеджерами. И новых менеджеров на все госпредприятия.
Через газ и нефть опять украина кормит агрессора.
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