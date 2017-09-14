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 Неуместно использовать дело пропавшего украинца Гриба для публичных угроз Беларуси, - пресс-секретарь МИД Мирончик

павел гриб

Министерство иностранных дел считает неуместным использовать дело пропавшего украинца Павла Гриба для публичных угроз Беларуси.

Об этом заявил журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Таким образом в белорусском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявления заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что Беларусь якобы не по-партнерски ведет себя с Украиной.

"Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи. Тем более неуместно, пользуясь делом Павла Гриба как поводом, публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС - Армении, Казахстану, Кыргызстану и России - "навязать свои интересы" в экономической сфере", - подчеркнул Дмитрий Мирончик.

Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, который 31 августа был вызван в МИД Беларуси. Было также подчеркнуто, что белорусская сторона намерена без какой-либо политизации и перевода в публичную плоскость последовательно защищать интересы своих граждан, задержанных правоохранительными органами Украины по более чем спорным основаниям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После похищения Гриба МИД считает поездки в Беларусь небезопасными, - Климкин

"Совсем недавно на высшем уровне с удовлетворением было заявлено о снятии барьеров в двусторонней торговле. Ущерб, нанесенный ими, был обоюдным, от ограничений не выиграл никто. Жаль, что этот урок не был усвоен нашими украинскими партнерами", - отметил пресс-секретарь МИД.

С 29 августа по запросу посольства Украины белорусские правоохранительные органы - Генеральная прокуратура, министерство внутренних дел, Следственный комитет, Комитет государственной безопасности, Пограничный комитет - на всей территории страны ведут поиск украинского гражданина Павла Гриба. Собранная информация обобщается и готовится для передачи украинской стороне.

"Люди, к сожалению, пропадают по самым разным причинам - и по собственной воле или глупости, и в результате злонамеренных действий третьих сил. Если за 19-летним молодым человеком не уследили его родители и власти собственной страны, то это еще не повод валить с больной головы на здоровую", - добавил Дмитрий Мирончик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому", - Зеркаль

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

Читайте: "К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной

11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар. Источник: /n455210
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Расхарахорился. Кацапские танки добавляют уверенности?
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вон ты как Беларусь заговорила?
конечно! танковая дивизия на помощь прет...
(мало интамнетов? добавьте трактористов!)
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Не Беларусь, а власти Беларуси, не "вон ты как", а говорится так постоянно.
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согласен!
можно любить Родину и не любить государство (или власть)
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что еще раз доказывает, что бацькостану доверять нельзя, они проститутки и предадут в любой момент!
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а у вас разве власти есть? у вас есть только один несменяемо неизменный султан (шах, аятола, король, царь и т.д) и тот под протекторатом луноликого мацковского царька вовы.......... все остальные никто, так себе довесок для того чтобы притворяться суверенной страной намкотопую со всех сторон враги точат зубы.... или я не прав?
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А оффшоростану можно? или её власти - можно? Лично Вы доверяете ей?
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в отличии от вас нерабы, у нас сменяемость (по желанию народа) или ты и это отрицать будешь?
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Гром-2 множит агрессию соседей на ноль.

Только НОВОЕ ОРУЖИЕ имеет смысл. Только новое оружие меняет правила игры для агрессора.
Только НОВОЕ ОРУЖИЕ имеет смысл.
Только серийные поставки НОВОГО ОРУЖИЯ имеет смысл.

Его боятся и УВАЖАЮТ враги.
Новые птрк Стугна и Корсар в серию сотнями штук с лаз. наведением на последней секунде и меркель летит у хуйлу требовать прекращать свои лживые игры на удовольствие в войну(иначе она будет путина тихо поддерживать, хоть и на словах лгать что она против агрессии). А если будут Стугна бить на 10км с пробитием бронестали на 1000мм, то меркель будет ночевать у собачей будки путина.
Только Стугна на 10км/1000мм с дублированным производством под землей заставит меркель искренно требовать у хуйла съепаться нах.
А если появится зрк днепр и Гром с коршуном сразу закроются цыгане, потому что с украиной тогда только дружить, а не нападать.
Гром-2 и Оплоты(хотя бы один с суперстеклянной кабиной с орлиным глазом и отличными мозгами(суо) в роте рахитных слепо-глухих т64)решает задачу агрессии соседей, он ее множит на ноль.
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Білорусь тут нічого не вирішує. Що скаже хуйло те і робитимуть.
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Разве угрозы были Беларуси, а не власти Беларуси?
Ткнуть власти Беларуси в их же дерьмо является угрозой?
Так была ли вообще угроза?
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деиствительно - стать кацапией, ето шо угроза? - бонус ето!
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В общем, плевать на парня. Интересно какой бы была реакция, если бы на месте этого парня оказался кто-то из чиновничьих детей. Например, того же мирончика
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Шо значит публичные угрозы вы украли чужого гражданина такое явление называется кид-неппинг и восновном используется террористическими группировками с целью получения выкупа а вы просто воруете людей и незаконно лишаете их свободы - дело не в самой Беларуси а в бандитских группировках которые контролируют територию современной Беларуси
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мы это все знаем не могут союзники Гитлера действовать вопреки Гитлеру
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та и господь бы с вами, но на сегодняшний день
мы имеем 100000ную группировку кацапов + беларусское ватанье на границе с Украиной.
даже если не нападете - вы отвлекаете тех бойцов которые так нужны в ато - на за вами смотреть.
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Напишите мне план освобождения Крыма и я им воспользуюсь для освобождения от оккупантов в Беларуси.
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тут не нужно обижаться, но имеем то шо имеем,
а имеем ну очень много вооруженных кацапов,
угрожающих Украине с беларусской границы.
причем тут крым?
или он уже беларусь?
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При том, что оккупация Беларуси произошла после попытки импичмента Лукашенко в 1996 году после приезда Черномордина, а в Крыму сейчас происходит то, что производилось в Беларуси с 1996 года.
Модус операнди...
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с 1996 го?
а ничего что ето было 21 год назад?
показать "братьям" пример как от "братьев" отбиваться?
даунбасс не устроит как пример?
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Уважаемый, в 1996 году и в Украине и в Беларуси были в основной массе совки.
Сожалею, что это приходится объяснять такие элементарные вещи...
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не сьезжайте, уважаемый,
только беларусы виноваты в том,
что сегодня кацапня угрожает Украине с беларусской границы.
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А по партнерски добровольно стать провинцией московии, и нагло врать о какой то самостоятельности?! И не нужно про "без ее ведома"! Нужно сразу и открыто сказать всем: "Спасите наши души!" Но ни у кого смелости нет! А значит СОУЧАСТНИКИ!
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А что, были угрозы? Вы ничего не перепутали? Рашисткий сапог для вас не угроза? ВА\аш альянс с рашей - угроза всем пограничным государствам, включая и Украину. Так что не наводите тень на плетень. Беларусь, где хозяйничает ФСБ, стала опасной для наших граждан. Ваши слова о любви и добрососедстве - простое враньё.
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уместно гражданина Украины похитить на территории беларуси и отдать кацапам...

шо етот конь мычит?
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он научился от кацов врать,из серии их там нет
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Ну нихрена себе! Беларусь типа не при чем?!
".. не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то..." А Беларусь нужно было уведомлять о своем "романтическом свидании"?

Достаточно того факта, что похищение произошло на их суверенной территории в их правовом поле и их поле ответственности. Усугубляет данную ситуацию тот факт, что спецслужбы Беларуси тесно сотрудничают со спецслужбами Расеи которые совершили похищение и как следствие сделали с согласия Беларуси.

Кстати его не бестокоит тот факт, что без согласия Беларуси было осуществлено похищение на ее территории, зато возмущает, что без их согласия была "свиданка "
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а шо тут скажеш -у них там
лука батька
хуйло дядька
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Дебил,как впрочем,все они,из команды пороха.Даже и комментировать на хочется этот бред.И вот с этими можно изменить Украину или отношение к ней других стран?
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Ничего что это представитель МИД Беларуси говорит, все равно он из команды Пороха .
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Да задолбали уже этим мухомором !
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Воен- брысь Крым освобождать !
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Вот и лицо кацапской колонии.Вместо того ,что бы принести извинения и хотя бы сделать вид ,что разыскивают ,речовками кацапскими залаяли! Прямо ученик башки немытой-захаровой.
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чувак заехал в РБ к девушке, а нашли его в РФ в тюрьме. И после этого не уместно?
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Просто послать нах беларуский МИД, и сделать въезд как кацапам. Умерла так умерла
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І знову цензор нише про МЗС бульбачів як про свій рідний
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Это Мирончик сам придумал, или ему Лавров так велел? Нет, ну это же надо - гражданин Украины на территории Беларуси похищается Российским ФСБ, вывозится в Россию, в СИЗО, а Украина "не моги" предъявить претензию... Мирончик точно МГИМО вместе с Лавровым заканчивал...
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И чего спрашивается он поперся туда?
Спрашивается?
Чтобы создавать проблемы для Украины,для семьи?
Выпороть ремнем по мягкому месту чтобы знал как надо вести себья и не создавать проблемы для страны а то видишь ли -гормоны заиграли!
Что?
Разве не так?
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Жопа так и будет продолжаться пока похищение будем называть "пропавшего украинца Гриба ", а реальное вторжение и войну будем называть АТО и торговать с агрессором.
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Предупреждают и предупреждают что работают российские спецслужби для которих все жители или большинство являются ихним материалом для обработки так нееет все равно найдется какой нибудь идиот или мечтатель и едет все равно туда и как говорил ранее создает проблемы для государства и приходится Украине напрягаться и вытаскивать этих начетимов за уши из россии а им что им все равно приедет смотришь и героем стал или др.
Идиотизм полнейший!
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вообще сябры упали ниже плинтуса.
повязали малолетнего инвалида...
дык у него даже белый билет имеется!
чем он вам опасен?
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Батьке и его прихвостням нельзя верить ни одному слову! Они с Путиным два сапога пара...
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Ну тепер Білорусь відкритим текстом каже про свою повну підпорядкованість Москві, і я зовсім не здивований.
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Ну да, выкрали его россияне с территории Беларуси, а "не уследили" родители. Словоблуд!
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На вашей территории выкрали человека, а вы и не причём... Значит так же и белорусы пропадают, некоторые навсегда, в стране, где милиции 1440 фуражек на 100000 населения - мировой рекорд. Ни стыда ни совести!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеуместно использовать дело пропавшего украинца Гриба для публичных угроз Беларуси, - пресс-секретарь МИД Мирончик
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