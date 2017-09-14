 Неуместно использовать дело пропавшего украинца Гриба для публичных угроз Беларуси, - пресс-секретарь МИД Мирончик

Об этом заявил журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Таким образом в белорусском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявления заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что Беларусь якобы не по-партнерски ведет себя с Украиной.
"Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи. Тем более неуместно, пользуясь делом Павла Гриба как поводом, публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС - Армении, Казахстану, Кыргызстану и России - "навязать свои интересы" в экономической сфере", - подчеркнул Дмитрий Мирончик.
Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, который 31 августа был вызван в МИД Беларуси. Было также подчеркнуто, что белорусская сторона намерена без какой-либо политизации и перевода в публичную плоскость последовательно защищать интересы своих граждан, задержанных правоохранительными органами Украины по более чем спорным основаниям.
"Совсем недавно на высшем уровне с удовлетворением было заявлено о снятии барьеров в двусторонней торговле. Ущерб, нанесенный ими, был обоюдным, от ограничений не выиграл никто. Жаль, что этот урок не был усвоен нашими украинскими партнерами", - отметил пресс-секретарь МИД.
С 29 августа по запросу посольства Украины белорусские правоохранительные органы - Генеральная прокуратура, министерство внутренних дел, Следственный комитет, Комитет государственной безопасности, Пограничный комитет - на всей территории страны ведут поиск украинского гражданина Павла Гриба. Собранная информация обобщается и готовится для передачи украинской стороне.
"Люди, к сожалению, пропадают по самым разным причинам - и по собственной воле или глупости, и в результате злонамеренных действий третьих сил. Если за 19-летним молодым человеком не уследили его родители и власти собственной страны, то это еще не повод валить с больной головы на здоровую", - добавил Дмитрий Мирончик.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар. Источник: /n455210
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конечно! танковая дивизия на помощь прет...
(мало интамнетов? добавьте трактористов!)
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можно любить Родину и не любить государство (или власть)
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Может властям Беларуси?
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Гром-2 множит агрессию соседей на ноль.
Только НОВОЕ ОРУЖИЕ имеет смысл. Только новое оружие меняет правила игры для агрессора.
Только НОВОЕ ОРУЖИЕ имеет смысл.
Только серийные поставки НОВОГО ОРУЖИЯ имеет смысл.
Его боятся и УВАЖАЮТ враги.
Новые птрк Стугна и Корсар в серию сотнями штук с лаз. наведением на последней секунде и меркель летит у хуйлу требовать прекращать свои лживые игры на удовольствие в войну(иначе она будет путина тихо поддерживать, хоть и на словах лгать что она против агрессии). А если будут Стугна бить на 10км с пробитием бронестали на 1000мм, то меркель будет ночевать у собачей будки путина.
Только Стугна на 10км/1000мм с дублированным производством под землей заставит меркель искренно требовать у хуйла съепаться нах.
А если появится зрк днепр и Гром с коршуном сразу закроются цыгане, потому что с украиной тогда только дружить, а не нападать.
Гром-2 и Оплоты(хотя бы один с суперстеклянной кабиной с орлиным глазом и отличными мозгами(суо) в роте рахитных слепо-глухих т64)решает задачу агрессии соседей, он ее множит на ноль.
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Ткнуть власти Беларуси в их же дерьмо является угрозой?
Так была ли вообще угроза?
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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому", - ЗеркальИсточник: https://censor.net.ua/n455286
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мы имеем 100000ную группировку кацапов + беларусское ватанье на границе с Украиной.
даже если не нападете - вы отвлекаете тех бойцов которые так нужны в ато - на за вами смотреть.
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а имеем ну очень много вооруженных кацапов,
угрожающих Украине с беларусской границы.
причем тут крым?
или он уже беларусь?
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Модус операнди...
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а ничего что ето было 21 год назад?
показать "братьям" пример как от "братьев" отбиваться?
даунбасс не устроит как пример?
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Сожалею, что это приходится объяснять такие элементарные вещи...
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только беларусы виноваты в том,
что сегодня кацапня угрожает Украине с беларусской границы.
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шо етот конь мычит?
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".. не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то..." А Беларусь нужно было уведомлять о своем "романтическом свидании"?
Достаточно того факта, что похищение произошло на их суверенной территории в их правовом поле и их поле ответственности. Усугубляет данную ситуацию тот факт, что спецслужбы Беларуси тесно сотрудничают со спецслужбами Расеи которые совершили похищение и как следствие сделали с согласия Беларуси.
Кстати его не бестокоит тот факт, что без согласия Беларуси было осуществлено похищение на ее территории, зато возмущает, что без их согласия была "свиданка "
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лука батька
хуйло дядька
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Спрашивается?
Чтобы создавать проблемы для Украины,для семьи?
Выпороть ремнем по мягкому месту чтобы знал как надо вести себья и не создавать проблемы для страны а то видишь ли -гормоны заиграли!
Что?
Разве не так?
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Идиотизм полнейший!
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повязали малолетнего инвалида...
дык у него даже белый билет имеется!
чем он вам опасен?
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