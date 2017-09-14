 В Киеве появятся 70 сенсорных информстендов для туристов, - КГГА

В Киеве планируют установить 70 информационно-справочных стендов о достопримечательностях города. Об этом рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, руководитель проекта "Kyiv Smart City" Юрий Назаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городской портал "44.ua".
"Планируем установить сенсорные информационные панели, на которых будет вся информация по объектам культурного значения. Например, музеи, исторические памятники архитектуры, а также различная справочная информация. Благодаря панели туристы смогут узнать обо всех интересных объектах по своему маршруту", - сказал Назаров.
Он добавил, что информация на стендах будет доступна на иностранных языках, среди которых - английский, французский и немецкий.
70 панелей установят в главных туристических местах, а также в аэропортах, на ж/д вокзалах, на площадях. На все работы из городского бюджета выделили 10 млн грн. Стенды появятся на улицах столицы в ноябре текущего года.
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Есть 2 врага для персидента - оппозиция и свои выскочки-подсиделки. Нужно отдать должное что петя и благодаря только пете гройман может работать на себя, даже юга может работать на себя, и другие. Будь юга перситентом он бы не дал такому луценку громко работать с борьбой с коррупцией. А это возможность ИМЕННО ЗАСЛУГА пети. Любой другой бы не дал этого сделать. Вот например хуйло через свою крысу навального с фильмом "недимон" опустил метветя. А петя дает работать другим, а не мешает. И за это ему жирный плюс в карму. Но за то что скотосервис ап 4 года лгал что строит булаты вместо оплота, аж по 30 штук за штуку то АП нах разогнать и побыстрее. Вслед за ложкиным, они уже скисли, пора менять памперсы,от этих шалав апешних уже воняют коррупцией что кони падают.
Глава АП памперсникРайнин,далее Днепров, В.Кононенко, Мойсеев, Тахтай, Руснак, Севостьянова УБРАТЬ НАХ этих пидаров.
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Редкостные уроды!
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кличкомпучком.
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воровские потоки. Чтобы народ и его активисты были под полным контролем. Для обеспечения безтучного воровства завтра.
Киев с ватноговорящими хуевлянами это терпилы крыс с распространением заразы на всю страну. Коррупционеры должны снять эти камеры.
Нахера киеву камеры с распознаванием, если главные предатели в генштабе, сбу и администрации перзидента.
Всем камеромонтировщикам нужно отдать под суд линча.
Этих промацковских предателей и разоворователей народа нужно распознавать и судить народным судом(а не имитационным коррупционной чумы) в первую очередь.
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