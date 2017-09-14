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 Киевские новости
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 В Киеве появятся 70 сенсорных информстендов для туристов, - КГГА

киев

Их установят в основных туристических центрах.

В Киеве планируют установить 70 информационно-справочных стендов о достопримечательностях города. Об этом рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, руководитель проекта "Kyiv Smart City" Юрий Назаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городской портал "44.ua".

"Планируем установить сенсорные информационные панели, на которых будет вся информация по объектам культурного значения. Например, музеи, исторические памятники архитектуры, а также различная справочная информация. Благодаря панели туристы смогут узнать обо всех интересных объектах по своему маршруту", - сказал Назаров.

Он добавил, что информация на стендах будет доступна на иностранных языках, среди которых - английский, французский и немецкий.

70 панелей установят в главных туристических местах, а также в аэропортах, на ж/д вокзалах, на площадях. На все работы из городского бюджета выделили 10 млн грн. Стенды появятся на улицах столицы в ноябре текущего года.

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А для кацерылых поставить тысячу стендов с надписью "Нехай щастить!
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2 буквы за петю.


Есть 2 врага для персидента - оппозиция и свои выскочки-подсиделки. Нужно отдать должное что петя и благодаря только пете гройман может работать на себя, даже юга может работать на себя, и другие. Будь юга перситентом он бы не дал такому луценку громко работать с борьбой с коррупцией. А это возможность ИМЕННО ЗАСЛУГА пети. Любой другой бы не дал этого сделать. Вот например хуйло через свою крысу навального с фильмом "недимон" опустил метветя. А петя дает работать другим, а не мешает. И за это ему жирный плюс в карму. Но за то что скотосервис ап 4 года лгал что строит булаты вместо оплота, аж по 30 штук за штуку то АП нах разогнать и побыстрее. Вслед за ложкиным, они уже скисли, пора менять памперсы,от этих шалав апешних уже воняют коррупцией что кони падают.
Глава АП памперсникРайнин,далее Днепров, В.Кононенко, Мойсеев, Тахтай, Руснак, Севостьянова УБРАТЬ НАХ этих пидаров.
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будет где граффити уродам малевать. черновецкий уже ставил за хуеву тучу миллионов.
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Нормалек. Стенды с установкой будут стоить от силы 1-2млн за 70 штук, остальное - будет по братски поделено. Усе довольны, усьо кличкомпучком.
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Коломойский с фирташем посредством рукзакяна оборудовали киев камерами с распознаванием лиц. Ну чтобы обезопасить свои
воровские потоки. Чтобы народ и его активисты были под полным контролем. Для обеспечения безтучного воровства завтра.
Киев с ватноговорящими хуевлянами это терпилы крыс с распространением заразы на всю страну. Коррупционеры должны снять эти камеры.
Нахера киеву камеры с распознаванием, если главные предатели в генштабе, сбу и администрации перзидента.
Всем камеромонтировщикам нужно отдать под суд линча.
Этих промацковских предателей и разоворователей народа нужно распознавать и судить народным судом(а не имитационным коррупционной чумы) в первую очередь.
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Да за девками сюда "туристы" летают - а не для походов по музеям. Выкинутые деньги на эти сенсорные панели. П.С. В Вене, например, подходишь к устройству, кидаешь монету - вот тебе и аудиогид. А у нас бесплатные будут, за счет простых киевлян туристам панели установят?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве появятся 70 сенсорных информстендов для туристов, - КГГА
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