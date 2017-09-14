 Налоги в следующем году повышать не будут, - Гройсман

Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями ведущих компаний Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Правительственный портал.
"Мы должны обеспечить полную предсказуемость для предпринимателей - ставки налогов меняться не будут. Мы сохраняем по всем налогам постоянную систему", - сказал Гройсман.
В пресс-службе Кабмина добавили, что встреча прошла под председательством Президента Петра Порошенко и при участии руководства Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов.
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То Є все ЗЛОдійсько Брехлива влада, Вони ментально заточені на грабування а не на творіння чогось доброго
Наприклад Податок вони не тронуть, но можуть
- підняти мінімальну зарплатню Автоматично зростає податок (це все ляже на плечі підприємців ФОПів)
- підняти акцизи (продукти зростуть в ціні)
- встановити таможенні ставки (імпорт зросте в ціні)
- збільшити збори на дороги в складовій вартості палива (зросте ціна палива)
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Подозреваю, что зерно нового урожая тоже в цене поднимется, по сравнению с прошлым годом...
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Украине нужно новый антимонопольный комитет. Старый не работает вообще. Цены на бензин, газ, дизель фсбешные крысы типа медветчука как хотят так и крутят. качество еды падает, заменяют все и поголовно китайской химией и разпушителями. За распушители вообще расстреливать уже пора.
Все мало прибыльные госпредприятия не продавать нах и не воровать, а менять менеджмент. На западный менеджмент с репутаций. С Запорожстали пора гнать этого индуского пидара, который в сговоре с ющенко украл у народа украины Запорожсталь и сталеварительную промышленность
Петя НОВУЮ ВОЕННУЮ РАЗВЕДКУ И НОВЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ с иностранными менеджерами. И новых менеджеров на все госпредприятия.
Через газ и нефть опять украина кормит агрессора.
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с 1 октября обещали повысить пенсии
для этого минималку надо поднять до 3500 вроде
что за собой потащит увеличение минимальной ставки
и соответственно привет оставшимся чепешникам
/смайлик попкорн/
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ну так можно придумать НОВЫЕ НАЛОГИ !!
Слава пей цам!
Слава яй сам !
офшоры понад усе !!
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Вова, скажи людям когда цены перестанут расти????
Когда ты прилетишь с Марса и скажешь, что будем повышать реальный жизненный уровень украинцев и снижать тарифы?
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Не страна, а большой винницкий базар с пацаненком-директором.
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Опять обманут народ и все !!!
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Есть 2 врага для персидента - оппозиция и свои выскочки-подсиделки. Нужно отдать должное что петя и благодаря только пете гройман может работать на себя, даже юга может работать на себя, и другие. Будь юга перситентом он бы не дал такому луценку громко работать с борьбой с коррупцией. А это возможность ИМЕННО ЗАСЛУГА пети. Любой другой бы не дал этого сделать. Вот например хуйло через свою крысу навального с фильмом "недимон" опустил метветя. А петя дает работать другим, а не мешает. И за это ему жирный плюс в карму. Но за то что скотосервис ап 4 года лгал что строит булаты вместо оплота, аж по 30 штук за штуку то АП нах разогнать и побыстрее. Вслед за ложкиным, они уже скисли, пора менять памперсы,от этих шалав апешних уже воняют коррупцией что кони падают.
Глава АП памперсникРайнин,далее Днепров, В.Кононенко, Мойсеев, Тахтай, Руснак, Севостьянова УБРАТЬ НАХ этих пидаров.
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- Итак, да будет всем известно, - провозглашает он, - что святой Йорген вернулся домой и отныне берёт на себя управление святым собором. В ознаменование сего радостного для нас события я отменяю все налоги и подати, а также прочие повинности в пользу собора, отныне и присно и во веки веков. Аминь.
По-прежнему царит гробовое молчание. Собравшиеся не могут осмыслить этого неожиданного счастья.
Тогда святой Йорген поднимает вверх руку и кричит во весь голос, словно перед ним тысячи глухих и тугоухих:
- Все налоги отменяю! Только теперь люди уразумели сказанное. Лица их озаряет радость; это радость освобождения от вековечных поборов; она кипит, бурлит и бушует, волнами катится по Брачной аллее и разливается по площади, куда сбегаются горожане и спрашивают, что случилось. Паломники парами пускаются в пляс, старики бросаются друг другу в объятия - ведь им всё-таки удалось дожить до этой счастливой минуты.
"Праздник святого Йоргена"
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