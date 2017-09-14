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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (564) налоги (2618) Гройсман (3400)

 Налоги в следующем году повышать не будут, - Гройсман

гройсман

Проект государственного бюджета на 2018 год не предусматривает существенных налоговых изменений, а именно - увеличения налогов или изменения ставок.

Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями ведущих компаний Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Правительственный портал.

"Мы должны обеспечить полную предсказуемость для предпринимателей - ставки налогов меняться не будут. Мы сохраняем по всем налогам постоянную систему", - сказал Гройсман.

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В пресс-службе Кабмина добавили, что встреча прошла под председательством Президента Петра Порошенко и при участии руководства Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов.
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/// Нагадування - Це все обіцянки цяцянки Бо хто їм не дава це робити раніше
Налоги в следующем году повышать не будут, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5841
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///
То Є все ЗЛОдійсько Брехлива влада, Вони ментально заточені на грабування а не на творіння чогось доброго

Наприклад Податок вони не тронуть, но можуть
- підняти мінімальну зарплатню Автоматично зростає податок (це все ляже на плечі підприємців ФОПів)

- підняти акцизи (продукти зростуть в ціні)

- встановити таможенні ставки (імпорт зросте в ціні)
- збільшити збори на дороги в складовій вартості палива (зросте ціна палива)

...
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- Я решил заняться самообразованием и пошёл в читальный зал Пражского промышленного общества, - начал свой рассказ Швейк. - Но, поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться cамообразованием я не смог, в читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришёл красть шубы. (с)
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будут не будут. Это как карта ляжет, ведь говорить можно что угодно
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угу..Кабмин в следующем году планирует обойтись одной инфляцией - налога на бедность..
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И , как всем понятно, ближе к выборам даже понизят.
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не говорите громко о понижении налогов - у парашника сахар в крови поднимется!
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винницкий рынок выдохнул с облегчением!)))))
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лучше ноги отрубить.... до самой шеи))
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2017 год ментов и военных.Предлагаю 2018 сделать годом пенсионеров и шахтёров.
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А что с ошеломительной системой регистрации налоговых накладных..?
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просто повысят мин. зарплату, все остальное потянется автоматом
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а еще можно существенно расширить налогооблагаемую базу...
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сегодня вот хлебушек еще на 1 грн подорожал...
Подозреваю, что зерно нового урожая тоже в цене поднимется, по сравнению с прошлым годом...
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З.Ы. Судя по прогнозу курса - инфляция будет на уровне 15%
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Спасибо товарищу Гройсману за нашу счастливую и сытую молодость!
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... зрелость и старость. Вообщем, от всех за всё. Не забудем.
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до следующего года,ты гройсман переедешь жить в камеру тюремную,в лучшем случае...
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Украине нужно еще одна военная разведка. Гур не справляется с работой по устренению венгерской заразы, военной угрозы со стороны венгрии.
Украине нужно новый антимонопольный комитет. Старый не работает вообще. Цены на бензин, газ, дизель фсбешные крысы типа медветчука как хотят так и крутят. качество еды падает, заменяют все и поголовно китайской химией и разпушителями. За распушители вообще расстреливать уже пора.
Все мало прибыльные госпредприятия не продавать нах и не воровать, а менять менеджмент. На западный менеджмент с репутаций. С Запорожстали пора гнать этого индуского пидара, который в сговоре с ющенко украл у народа украины Запорожсталь и сталеварительную промышленность
Петя НОВУЮ ВОЕННУЮ РАЗВЕДКУ И НОВЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ с иностранными менеджерами. И новых менеджеров на все госпредприятия.
Через газ и нефть опять украина кормит агрессора.
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иллюзия неподкупности иностранного мененеджмента - это беда. беда в сознании. аксиому "хочешь сделать что-то хорошо - сделай сам" никто не опроверг. и не факт, что структура системы оптимальна, так что манагер, будь то наёмный или свой - ничего не исправит. мотивация - да, дожна быть хорошая, но для структурных изменений должны быть яйца. и это не Михо, не Гриценко, не Юля, не Яценюк, не Тягнибок и даже не Соскин ) ... да вообще не знаю такого человека, но он есть )))
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Ето наверное как пенсионный возраст не будут повышать?
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Гройсман, а кто сказал что в следующем году ты со своим другом Пэтей будешь у власти ?
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так вы налоги уже давно едой берете! Например: с водки себестоимость три рубля, а на выходе 80(( и так везде(((( Газ 3 но вы продаете по 8 и куда не пойди - везде нагло обворовывют(((
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ставьте его на табурет и целуйте в жопу пока не убежал
с 1 октября обещали повысить пенсии
для этого минималку надо поднять до 3500 вроде
что за собой потащит увеличение минимальной ставки
и соответственно привет оставшимся чепешникам
/смайлик попкорн/
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А ШО ,есть куда ещё повышать ??
ну так можно придумать НОВЫЕ НАЛОГИ !!
Слава пей цам!
Слава яй сам !
офшоры понад усе !!
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Интересно! Повышение мзп автоматически ведёт к росту налоговой нагрузки на фоп на упрощенке. И опять никаких компенсационных мер. Душат остатки малого бизнеса, сволочи.
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Ну если малый бизнес не в состоянии платить 3700 работнику, та накуй такой бизнес?
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Ну точно, он в другом мире живет! И прилетает сюда на Землю что-то несуразное пробубнить и опять улететь!
Вова, скажи людям когда цены перестанут расти????
Когда ты прилетишь с Марса и скажешь, что будем повышать реальный жизненный уровень украинцев и снижать тарифы?
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та воно все знає, просто вдає з себе реформатора, тримаючи нас за ідіотів
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Ценами отыграются
Не страна, а большой винницкий базар с пацаненком-директором.
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а понижать? ))) например убрать 1,5% венного сбора, его вводили на годик, на волне патриотизма. Может хватит, раз бюджэт типа перевыполняется ? а срезать пошлины на авто? это ведь тоже налог? а убрать Ротердам+?
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Налоги в следующем году повышать не будут, - Гройсман... зарплаты тож и не надейтесь . Дай бог с этих зарплат налоги платить и не помереть.
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Зачем в это верить ???

Опять обманут народ и все !!!
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кроме того, зарплатные налоги в целом выражении итак поднимуться с поднятием ЗП и пенсий в след за минималками. Плюс срежутся субсидии из пеоднятия оных.... Я думаю тут надо вести речь не о поднятии, а о снижении налогов ))
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2 буквы за порошенка.
Есть 2 врага для персидента - оппозиция и свои выскочки-подсиделки. Нужно отдать должное что петя и благодаря только пете гройман может работать на себя, даже юга может работать на себя, и другие. Будь юга перситентом он бы не дал такому луценку громко работать с борьбой с коррупцией. А это возможность ИМЕННО ЗАСЛУГА пети. Любой другой бы не дал этого сделать. Вот например хуйло через свою крысу навального с фильмом "недимон" опустил метветя. А петя дает работать другим, а не мешает. И за это ему жирный плюс в карму. Но за то что скотосервис ап 4 года лгал что строит булаты вместо оплота, аж по 30 штук за штуку то АП нах разогнать и побыстрее. Вслед за ложкиным, они уже скисли, пора менять памперсы,от этих шалав апешних уже воняют коррупцией что кони падают.
Глава АП памперсникРайнин,далее Днепров, В.Кононенко, Мойсеев, Тахтай, Руснак, Севостьянова УБРАТЬ НАХ этих пидаров.
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Они ставки не повышают они БАЗУ налогов повышают и думают что всех обманули типа никто не заметит НУ НУ НУ!!
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В следующем году вас не будет. Треп этот уже не воспринимается. Иногда гросе лучше молчать, человек- лозунг.
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- Итак, да будет всем известно, - провозглашает он, - что святой Йорген вернулся домой и отныне берёт на себя управление святым собором. В ознаменование сего радостного для нас события я отменяю все налоги и подати, а также прочие повинности в пользу собора, отныне и присно и во веки веков. Аминь.
По-прежнему царит гробовое молчание. Собравшиеся не могут осмыслить этого неожиданного счастья.
Тогда святой Йорген поднимает вверх руку и кричит во весь голос, словно перед ним тысячи глухих и тугоухих:
- Все налоги отменяю! Только теперь люди уразумели сказанное. Лица их озаряет радость; это радость освобождения от вековечных поборов; она кипит, бурлит и бушует, волнами катится по Брачной аллее и разливается по площади, куда сбегаются горожане и спрашивают, что случилось. Паломники парами пускаются в пляс, старики бросаются друг другу в объятия - ведь им всё-таки удалось дожить до этой счастливой минуты.
"Праздник святого Йоргена"
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