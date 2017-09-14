 Рабочая группа начала разработку законопроекта "Об образовании взрослых", - Минобразования

"Рабочая группа при Министерстве образования и науки Украины будет работать над созданием закона "Об образовании взрослых", - сказано в сообщении пресс-службы Минобразования, передает Цензор.НЕТ.
В состав рабочей группы войдут представители Минобразования, педагоги и общественные организации.
Предложения к концепции законопроекта должны быть поданы до 15 ноября.
Директор департамента высшего образования министерства Олег Шаров считает, что образование взрослых охватывает много образовательных направлений и финансировать его должны как государство, так и громады, бизнес и отдельные граждане.
"Формирование схемы финансирования в рамках этого треугольника может обеспечить устойчивое и многолетний развитие системы образования взрослых", - приводит пресс-служба слова О.Шарова.
Планируется, что работа над законопроектом будет осуществляться в таких направлениях, как легитимизация термина "образование для взрослых", признание общественной полезности этого образования и осуществление подготовки профессиональных кадров для системы образования взрослых.
В создании законопроекта намерен принять участие также Институт международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов (DVV International), который занимается созданием постоянных структур для развития образования взрослых в 35 странах мира.
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открыть школы для взрослых
вечерние?
догадываюсь шо за мудрец на букву Г про это придумал
орки на раше тв сеогодня будут отзависти рвать волосы на жопе
псы. читайте книгу "100000 и 1 способ спистить бюджетные деньги" автор В.Гройсман
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условный рефлекс при слове овца сработал ?
... а некоторым еще и ослы нравятся)
купи себе, васпером назовешь))
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который более всего понятен моим собеседникам
к каждому особый поход, чтобы лучше и быстрее доходило
андестенд?
если да,то проходи мимо
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И не дай бог школьник украинской школы будет отставать по учению от ватной школы или от советского образования.
Кто ленивый и считает что ему незачем учить точные науки ставить метку в паспорте быдла второго сорта, которого к чиновничей службе допускать нельзя, потому что кроме коррупции и воровства он ни на что не способен.
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Легитимизация термина, это весьма важный аспект работы над законом.
Ещё важнее, это признать образование для взрослых общественно полезным феноменом.
Но, важнее всего министерству, это начать подготовку профессиональных кадров. У на то ведь никто и никогда взрослых не учил. Взрослые, это особенная категория украинцев, которых не каждый праффесар учить может. Ну, как ты просто так возьмёшь и научишь взрослого без специальной кадровой подготовки? Я в ах... , короче рыбный суп кушаю.
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