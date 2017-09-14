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 Политика Украины
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Все про:образование (1627) Минобразования (872) реформы (2823)

 Рабочая группа начала разработку законопроекта "Об образовании взрослых", - Минобразования

мон

Рабочая группа Министерства образования и науки Украины начинает работу по разработке законопроекта "Об образовании взрослых".

"Рабочая группа при Министерстве образования и науки Украины будет работать над созданием закона "Об образовании взрослых", - сказано в сообщении пресс-службы Минобразования, передает Цензор.НЕТ.

В состав рабочей группы войдут представители Минобразования, педагоги и общественные организации.

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Предложения к концепции законопроекта должны быть поданы до 15 ноября.

Директор департамента высшего образования министерства Олег Шаров считает, что образование взрослых охватывает много образовательных направлений и финансировать его должны как государство, так и громады, бизнес и отдельные граждане.

"Формирование схемы финансирования в рамках этого треугольника может обеспечить устойчивое и многолетний развитие системы образования взрослых", - приводит пресс-служба слова О.Шарова.

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Планируется, что работа над законопроектом будет осуществляться в таких направлениях, как легитимизация термина "образование для взрослых", признание общественной полезности этого образования и осуществление подготовки профессиональных кадров для системы образования взрослых.

В создании законопроекта намерен принять участие также Институт международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов (DVV International), который занимается созданием постоянных структур для развития образования взрослых в 35 странах мира.
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Сцука,легитимизация термина "образования для взрослых",это только в параше такое могли придумать,после фильмы и мультики для взрослых,сюда уже ничего не приклеишь
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ДОРЕХВОРМИРОВАЛИСЬ!!!! Что уже надо заниматься образованием взрослых!!! Насколько бездари и безграмотные в руководстве, раз уже до этого доходит.
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15 вересня у столиці відбудеться "Батл поколінь", під час якого пенсіонери танцюватимуть брейк-данс.
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В стране огромное количество закончивших профучилища и все. Что вас возмущает? Если есть желание повышать уровень образования пусть будет. За границей люди учатся в любом возрасте, у нас почему то считается что учиться надо до определенного возраста, надо ломать эти стереотипы. В Турции интересный репортаж был, бабушка с дедушкой , возраст с трудом скажу но годков 70, сидят за партой в школе, с детишками( строем но так смотрелось, все-таки Луше было бы что бы был в школе допустим класс для взрослых) но, сидят и занимаются. У них берут репортаж " с чего это вы решили в таком возрасте? Они сельские жители, говорят- мы свое отработали, детей вырастили, а вот чего не смогли за жизнь, так это получить образование, почему бы не сеичас , когда у нас много времени?! Это замечательно, почему бы деиствительно не сеичас, не в любом возрасте.
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блять
открыть школы для взрослых
вечерние?
догадываюсь шо за мудрец на букву Г про это придумал
орки на раше тв сеогодня будут отзависти рвать волосы на жопе

псы. читайте книгу "100000 и 1 способ спистить бюджетные деньги" автор В.Гройсман
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капитан овечкин! не будешь учиться, так и вырастешь овцой(((, никогда не станешь майором барановым))))...
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шо кирим слюнями захлебываешься?
условный рефлекс при слове овца сработал ?
... а некоторым еще и ослы нравятся)
купи себе, васпером назовешь))
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"Капитан Овечкин", наличие диплома - не гарантия наличия знаний, а наличие знаний - не гарантия ума... Видите, два диплома ВУЗов, а культуре общения и не научились... Это, примерно, как при Петре Первом дворяне "политесу" учились - панталоны шёлковые и парики носить научились, а как сморкались в портьеру и "рыгать" во всеуслышание, так и продолжили это делать, даже духами французскими обрызгавшись...
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я общаюсь на том языке
который более всего понятен моим собеседникам
к каждому особый поход, чтобы лучше и быстрее доходило
андестенд?
если да,то проходи мимо
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о переподготовке профессора ВУЗа до уровня дворника ЖКУ с приближением к пенсии?...
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Нам "вішають лапшу на вуха" тільки тому, що ми самі дозволяємо це робити. Шалений потік інформації з різних медіа та інтернету - це головна "зброя", яку використовують проти нас щодня. Ефективність цієї "зброї" залежить від того, наскільки людина вміє піддавати сумніву отриману інформацію, тобто вміє мислити критично. Саме відсутність навичок критичного мислення в більшості українців грає на руку політикам. Вони успішно маніпулюють суспільною свідомістю, вводять в оману і, зрештою, роблять все на свою користь. Доказом того, що в них це добре виходить, є той стан, в якому зараз перебуває Україна.
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ты копипастом занимаешься в силу своего критического мышления?
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Что такое копипаст? Методы защиты от воровства контента(с)
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. Особенно против те ,кто хочет что бы уровень образования в мире не был выше ,уровня гундяевских попов.
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тролли! записывайтесь в группы ликбеза: учиться никогда не поздно
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Предлагаю себя в преподаватели курсов украинского языка (литературного), "для взрослых" - владею им не хуже преподавателей общеобразовательной школы (а, может, и лучше некоторых). Одна незадача - я сторонник египетского метода обучения (записано на стене гробницы царского писца) - "Уши ученика - на спине его... Он слушает, когда его бьют...". Поэтому "плетюганы" нерадивым обеспечены...
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Школьную программу усложнить, не тупые негры ведь и не ленивые кацапы. Упаковать то что навазали извне на 12 лет до 8-9 лет. Высшая математика должна преподаваться уже с 9 класса.
И не дай бог школьник украинской школы будет отставать по учению от ватной школы или от советского образования.
Кто ленивый и считает что ему незачем учить точные науки ставить метку в паспорте быдла второго сорта, которого к чиновничей службе допускать нельзя, потому что кроме коррупции и воровства он ни на что не способен.
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Вообще то во всем цевилизованном мире в Украине в том числе(уже), среднее образование 12 лет. Кроме параши, а ты знаешь что бы в ЕС поступить в университет, оказывается нужно закончить первый год россииского университета, я когда прочитал эти условия, валялся под столом от смеха, от " величия вяликой"
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Какая разница сколько лет ребёнку пудрить мозги? Западное образование с украинским только эти 12 лет и роднят. Важно не сколько лет ты держишь дитё на привязи, а чему его учишь. Какая цель школьного оборазования? Что вы собираетеся получить на выходе из школы? Толку мне, что ребёнок приходит со школы и я должен ещё два часа заниматся с ним самостоятельно? Это уже не 12 трудо/лет, а все 16 будут. А когда ребёнку ходить на секции или гулять? Это всётаки ребёнок. За что бы не взялись украинские чиновники, они всё превращают в дерьмо.
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Насколько я понимаю, это - продолжение Закона Украины об образовании... Значит, "движняк" серьёзный наметился. Скорее всего, один из Законов (или положений Закона), напрямую увяжет назначение на государственную должность с обязательным знанием государственного языка... Чтобы не потерять работу, чиновники ОБЯЗАНЫ будут его знать... А к этому времени заработает программа "Образование для взрослых" - какие-нибудь курсы доподготовки...
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Из- за одного гройсмана столько шума! Может его легче уволить, чем под него закон об образовании неучей писать!
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Причем , надо не увольнять , а выгонять , срочно ...
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Да хрен поймёшь этих барыг оффшорных! Один орёт, нахрена нам быдло грамотное с высшим образованием.А эти , вдруг, взрослых образовывать надумали.
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когда коту нефиг делать, он занимается личной гигиеной
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Ну барыгам соевым этой самой гигиеной некогда заниматься, да и незачем. Соеботы уже у них эти места так зализали, что наверняка и шкура облезла на этих.
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не, надо обязательно что-нибудь своё,украинское. Рабфак и ликбез не подходит. Уже с головой ринулись в аббревиатуру, как пролетариат после 1917 года. А Гройсман так прямо заявил, мол нам не нужны украинцы с высшим образованием.
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хорошо бы открыть Институт благородных украинцев
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я вот тоже ломал голову, допустим ЗНО сейчас действуют для поступления в вузы 2 года после школы. Получается, что если кто-то в эти два года не поступил, то потом ему уже не видать высшего образования? они видимо тоже это поняли и теперь работают над тем, чтобы любой чел мог и через 5-10 лет получить высшее образование. Ну сколько таких случаев, когда челу на заводе или на стройке, чтобы стать руководитлем нужен диплом о высшем, а не только о специальном. Или я что-то не так понимаю?
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Звездец- полёт мысли: "Планируется, что работа над законопроектом будет осуществляться в таких направлениях, как легитимизация термина "образование для взрослых", признание общественной полезности этого образования и осуществление подготовки профессиональных кадров для системы образования взрослых."

Легитимизация термина, это весьма важный аспект работы над законом.
Ещё важнее, это признать образование для взрослых общественно полезным феноменом.
Но, важнее всего министерству, это начать подготовку профессиональных кадров. У на то ведь никто и никогда взрослых не учил. Взрослые, это особенная категория украинцев, которых не каждый праффесар учить может. Ну, как ты просто так возьмёшь и научишь взрослого без специальной кадровой подготовки? Я в ах... , короче рыбный суп кушаю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРабочая группа начала разработку законопроекта "Об образовании взрослых", - Минобразования
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