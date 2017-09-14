 Россия подняла по тревоге танковую бригаду в Подмосковье для переброски в Беларусь

Дислоцирующаяся в Подмосковье первая танковая бригада ВС РФ в четверг, 14 сентября, была поднята по тревоге для участия в военных учениях "Запад-2017". передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В пресс-службе Западного военного округа РФ в комментарии агентству заявили, что в четверг бронетехника и личный состав прибудут к месту проведения учений в Беларусь в течение суток.

"Личный состав танкового соединения со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию погрузки, после чего воинским эшелоном в течение суток будет переброшен в район проведения учения на территорию Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танковая бригада отправилась в Беларусь в связи с полученной вводной об обнаружении на территории страны условного незаконного вооруженного формирования.

"Командованием Западного военного округа было принято решение о подъеме по тревоге личного состава отдельной танковой бригады Первой гвардейской танковой армии, дислоцированной в Подмосковье", - добавили в российском военном командовании.

Напомним, 14 сентября в Беларуси стартовали военные учения "Запад-2017" с участием российских войск.