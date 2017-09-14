 Россия подняла по тревоге танковую бригаду в Подмосковье для переброски в Беларусь

Дислоцирующаяся в Подмосковье первая танковая бригада ВС РФ в четверг, 14 сентября, была поднята по тревоге для участия в военных учениях "Запад-2017". передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
В пресс-службе Западного военного округа РФ в комментарии агентству заявили, что в четверг бронетехника и личный состав прибудут к месту проведения учений в Беларусь в течение суток.
"Личный состав танкового соединения со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию погрузки, после чего воинским эшелоном в течение суток будет переброшен в район проведения учения на территорию Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что танковая бригада отправилась в Беларусь в связи с полученной вводной об обнаружении на территории страны условного незаконного вооруженного формирования.
"Командованием Западного военного округа было принято решение о подъеме по тревоге личного состава отдельной танковой бригады Первой гвардейской танковой армии, дислоцированной в Подмосковье", - добавили в российском военном командовании.
Напомним, 14 сентября в Беларуси стартовали военные учения "Запад-2017" с участием российских войск.
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Народ украины есть некий белый организм, который травится до посинения коррупционно-картельной чумой во главе с суперпаразитами коломойско-фирташ-ахметов-порошенко. Паразитирующие организмы
подменяют имитацией печень, почки, мозги, мысли(что им воровать есть хорошо организму(народу)).
Саакашвилли это антитело(полезная бацилла) для организма, которое опасно для всех паразитов. Паразиты имитацией и провокацией полностью
заставили законы организма работать на них и против тела(народа). Законы полностью под паразитами.
И они использовали эти законы для изгнания антитела(полезной бациллы) с белого тела. Но народ насильно бациллу запихнул обратно,
все всяких законов или правил. Да это нарушение. Но можно видеть что законы полностью подчинил себе хуйло.
10 раз переизбираться одному инвалиду это по законам, а вот скинуть выдвинутого и поставленного путиным Януковича(Додона , в грузии путинских прихлебал и итд) это уже
вне закона. Чтобы поломать систему чекистов и коррупционеров народу приходится поступать все закона. Так как закон
всецело принадлежит чуме. Чуму на хрещатицкие столбы. иначе от них не избавится. Иногда чуму нужно одиночками вне закона стрелять для профилактики и это есть святое дело. Иначе жертв от агрессоров будет значительно больше.
Вот не стреляли и получили 10000 жертв. Лучше одного-второго чпокнуть на зомбоящик, страну и армию бы так не разворовали.
И хоть немного боялись народа и не было 10000 жертв.Убить по одному чиновнику в месяц есть святое дело, потому что это сохраняет тысячи от будущих смертей.
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Никуда не ходи. За тобой уже выехали.
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Горіть у пеклі, москалі!
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Украине нужно еще одна военная разведка. Гур не справляется с работой по устранению венгерской заразы, военной угрозы со стороны венгрии.
Украине нужно новый антимонопольный комитет. Старый не работает вообще. Цены на бензин, газ, дизель фсбешные крысы типа медветчука как хотят так и крутят. качество еды падает, заменяют все и поголовно китайской химией и разпушителями. За распушители вообще расстреливать уже пора.
Все мало прибильные госпредприятия не продавать нах и не воровать, а менять менеджмент. На западный менеджмент с репутаций. С Запорожстали пора гнать этого индуского пидара, который в сговоре с ющенко украл у народа украины Запорожсталь и сталеварительную промышленность
Петя НОВУЮ ВОЕННУЮ РАЗВЕДКУ И НОВЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ с иностранными менеджерами. И новых менеджеров на все госпредприятия.
Через газ и нефть опять украина кормит агрессора.
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Таки хранились в боксах с регулярным ТО , до полигона в Дретуни доехало 50% , включая топливозаправщики и уазики медсанбата . Будут только пустые понты и показуха . Грады затерявшие в лесу не покажут .
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Первая танковая бригада была расформирована в 1946.
Люблю ЦН за точность и достоверность.
Обожаю цензорят за гигантские уши для лапши и голосистый звонкий лай...
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