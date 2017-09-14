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 Россия подняла по тревоге танковую бригаду в Подмосковье для переброски в Беларусь

беларусь учения 2017 запад

Прибытие войск ожидают завтра.

Дислоцирующаяся в Подмосковье первая танковая бригада ВС РФ в четверг, 14 сентября, была поднята по тревоге для участия в военных учениях "Запад-2017". передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В пресс-службе Западного военного округа РФ в комментарии агентству заявили, что в четверг бронетехника и личный состав прибудут к месту проведения учений в Беларусь в течение суток.

"Личный состав танкового соединения со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию погрузки, после чего воинским эшелоном в течение суток будет переброшен в район проведения учения на территорию Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Каждый день подготовка. Привыкаешь. Даже иногда нравится, когда песок на зубах скрипит", - учения противотанковых подразделений ВСУ прошли на Черниговщине. ВИДЕО

Отмечается, что танковая бригада отправилась в Беларусь в связи с полученной вводной об обнаружении на территории страны условного незаконного вооруженного формирования.

"Командованием Западного военного округа было принято решение о подъеме по тревоге личного состава отдельной танковой бригады Первой гвардейской танковой армии, дислоцированной в Подмосковье", - добавили в российском военном командовании.

Напомним, 14 сентября в Беларуси стартовали военные учения "Запад-2017" с участием российских войск.

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мда, пропустили сми те протесты народа с транспорентами - нам не попути с убицами и извергами, которые разрушает нашего соседа.
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Что такое Саакашвилли?

Народ украины есть некий белый организм, который травится до посинения коррупционно-картельной чумой во главе с суперпаразитами коломойско-фирташ-ахметов-порошенко. Паразитирующие организмы
подменяют имитацией печень, почки, мозги, мысли(что им воровать есть хорошо организму(народу)).
Саакашвилли это антитело(полезная бацилла) для организма, которое опасно для всех паразитов. Паразиты имитацией и провокацией полностью
заставили законы организма работать на них и против тела(народа). Законы полностью под паразитами.
И они использовали эти законы для изгнания антитела(полезной бациллы) с белого тела. Но народ насильно бациллу запихнул обратно,
все всяких законов или правил. Да это нарушение. Но можно видеть что законы полностью подчинил себе хуйло.
10 раз переизбираться одному инвалиду это по законам, а вот скинуть выдвинутого и поставленного путиным Януковича(Додона , в грузии путинских прихлебал и итд) это уже
вне закона. Чтобы поломать систему чекистов и коррупционеров народу приходится поступать все закона. Так как закон
всецело принадлежит чуме. Чуму на хрещатицкие столбы. иначе от них не избавится. Иногда чуму нужно одиночками вне закона стрелять для профилактики и это есть святое дело. Иначе жертв от агрессоров будет значительно больше.
Вот не стреляли и получили 10000 жертв. Лучше одного-второго чпокнуть на зомбоящик, страну и армию бы так не разворовали.
И хоть немного боялись народа и не было 10000 жертв.Убить по одному чиновнику в месяц есть святое дело, потому что это сохраняет тысячи от будущих смертей.
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Ст. 29 УК Украины.
Никуда не ходи. За тобой уже выехали.
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Тут и без меня есть кому прочесть. Подстрекательство к убийству - уголовная статья в любом государстве.
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он не подстрекает к убийству когото конкретного - думаю любой адвокат докажет невиновность..
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он подстрекает к сопротивлению рыговскому спруту.
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Меньше пить надо, чтобы спруты не мерещились
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Была, но не для всех. Для баяниста и кодлы прикоритной она и сейчас есть.
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Аби ваші потяги з рельсів посходили.
Горіть у пеклі, москалі!
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Реальні терористи борються з уявними? Рашка і Безодня - сестри навік!
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по РАБссии катится волна массовых минирований по мобильной связи.Это только начало и цвяточки....
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после возвращения Саакашвили, под гарантом сильно зашаталось кресло. Поэтому и торопится с "миротворцами"... поэтуму в рашке сейчас по боевой тревоге подымают некоторый военные части.
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Сракашвили никто и это ты скоро ПОЙмёшь,в ноябре
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По Саакашвили известно только несколько фактов. У него нет нет офшоров, нет бизнеса в стране агрессора. Он не врал по поводу "зеленого коридора" в Иловайске... он не спускал на тормозах дела о бриллиантовых прокурорах он не говорил что отход из Дебальцево был тщательно спланирован его доходы не возрастали в отличии от некоторых барыг, у которых последние подскакивали на несколько миллиардов (во время войны!)... он не занимался отжимом и рейдерством ... у него нету особняков стоящих мллиоы долларов ... он никаким боком не принадлежит прогнившей системе...
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У моего соседа: ".. нет офшоров, нет бизнеса в стране агрессора. Он не врал по поводу "зеленого коридора" в Иловайске... он не спускал на тормозах дела о бриллиантовых прокурорах он не говорил что отход из Дебальцево был тщательно спланирован его доходы не возрастали в отличии от некоторых барыг, у которых последние подскакивали на несколько миллиардов (во время войны!)... он не занимался отжимом и рейдерством ... у него нету особняков стоящих мллиоы долларов ... он никаким боком не принадлежит прогнившей системе..". Он пообещал, что отдаст долг - с получки трешку, но пока у него не получается. Может всем пообещать, только отдолжите. А еще он бросил пить! Мужик - огонь! Вот он - готовый президент, лидер для народа!
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У твоего соседа нет опыта реформ государства... у него нет достоточного образования чтоб управлять государством ... его никто не выганял из Одессы за то что пытался навести порядок ... ну а если даже трешку не может отдать то этот голодранец похуже педро будет ...
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а особняков нету у него потому что небыло возможности воровать... если бы сидел у кормушки то кто его знает ... а Саакашвили уже проверенный.
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Украине нужно еще одна военная разведка. Гур не справляется с работой по устранению венгерской заразы, военной угрозы со стороны венгрии.
Украине нужно новый антимонопольный комитет. Старый не работает вообще. Цены на бензин, газ, дизель фсбешные крысы типа медветчука как хотят так и крутят. качество еды падает, заменяют все и поголовно китайской химией и разпушителями. За распушители вообще расстреливать уже пора.
Все мало прибильные госпредприятия не продавать нах и не воровать, а менять менеджмент. На западный менеджмент с репутаций. С Запорожстали пора гнать этого индуского пидара, который в сговоре с ющенко украл у народа украины Запорожсталь и сталеварительную промышленность
Петя НОВУЮ ВОЕННУЮ РАЗВЕДКУ И НОВЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ с иностранными менеджерами. И новых менеджеров на все госпредприятия.
Через газ и нефть опять украина кормит агрессора.
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ответка на прибытие натовской техники в поляндию?
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Узнав цю новину,ПС решил,выслать на границу,ще 100 воякiв,к уже окопавшимся двум сотням
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Солдаты спали одетыми техника была заправлена и выведена из боксов , на начиналась не одержанная Тревога . Вспомните Нездорова, половина танков не доехало до границы с Украиной в 2014 году . Так же не доедет до полигона . В 1982 году маршал Огарков разворачивал кадтрированную дивизию в Лядищах (Борисов) , дивизия была в рамках всесоюзных с призывов 5000 резервистов, оснащена новейшей техникой АСУ (ПАСУВ) .

Таки хранились в боксах с регулярным ТО , до полигона в Дретуни доехало 50% , включая топливозаправщики и уазики медсанбата . Будут только пустые понты и показуха . Грады затерявшие в лесу не покажут .
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Дислоцирующаяся в Подмосковье первая танковая бригада ВС РФ в четверг, 14 сентября, была поднята по тревоге
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Первая танковая бригада была расформирована в 1946.
Люблю ЦН за точность и достоверность.
Обожаю цензорят за гигантские уши для лапши и голосистый звонкий лай...
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ванятко под парокси не визжи как буряты в танке хотя для тебя напоминаю что1 я имани тов Троцкого мотопедально лисапедная бригада распущена была ещё в 1919м на лапшу
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Кацапето, по твоему белорусский Интерфакс тоже дурит?
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Сябры, у кого ещё остались деды со Второй мировой, спросите у них, что такое "рельсовая война". Ну и вперед, и лес вам в подмогу.
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Местным жителям запретили идти в лес во время учений , наверно что бы не давать фотографировать застрявшие в болотах российские танки и уралы . Рельсы будут рваться если учения" затянуться" и нарушат обусловленный график . Пока наблюдаем коллизии которые соберут грибники на это неделе .
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Вейшнория все-таки напала на Лишнехромосомию
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Та не , то лишнехромосомные протрынделись, типо, как нужно сделать белорусам.
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Бг-ггг... У муйлуши позднее зажигание... Амеры уже разгрузили , а на лаптеунтии только начался весенний отел насчет танков...ХЕХ...
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ну а куда ш, как не на беларусь. не на восток же. там китайцы на рельсах пошаливают. вон давеча уже в чите ученья по воинским эшелонам провели )).
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На шо намек, каазламордые расчитывают на то, шо у них получится во втрой раз дидываивальный флинт, когда они оголили весь восток перед Японцами, отправив все эшелоны на восток. Таукитайцы только и ждут этой отмашки... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия подняла по тревоге танковую бригаду в Подмосковье для переброски в Беларусь
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