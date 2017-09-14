 ПП "Шегини" могли "заминировать" сторонники Саакашвили, чтобы освободить территорию для штурма, - Слободян

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, звонок о заминировании ни в коем случае "не лежал в плоскости интересов пограничников или правоохранительных органов в целом".
"Пограничники получили информацию от СБУ в то время, как Служба безопасности получила соответствующее сообщение о заминировании от анонима на 102. Так, как и предусмотрено планом локализации кризисных ситуаций, пограничники пресекли движение, оповестили службы в пункте пропуска, сообщили коллегам с сопредельной стороны и осуществили эвакуацию людей из режимной зоны. По факту проверки пункта пропуска подразделением по разминированию МВД составлен соответствующий акт", - отметил он.
"В то же время, если предположить, что звонок поступил от группы провокаторов из числа сторонников Михаила Саакашвили, то таким образом была освобождена территория пункта пропуска для дальнейшего штурма и беспрепятственного передвижения к государственной границе... Так ли это? Установит следствие. Анонима, который сообщил о заминировании, ищут", - написал Слободян.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
3968 231
Материалы по теме: Саакашвили прорвал границу
Митинг сторонников Саакашвили в Черновцах собрал около полутысячи человек. ФОТОрепортаж(215)
На участников событий на пункте пропуска "Шегини" составлено уже 69 протоколов. Это те, кто идентифицирован, - Слободян(184)
На границе в пункте "Шегини" 10 сентября вне всякого сомнения работали агенты российских разведок, - Синютка(263)
Суд арестовал на 60 суток участника прорыва границы в Шегинях 10 сентября(316)
Оскорбления, проклятия, угрозы. Как украинцы общаются в Фейсбуке(0)
Прорыв границы в пункте пропуска "Шегини": 10 пограничников получили травмы, - Госпогранслужба(149)
Саакашвили сегодня планирует посетить львовский Форум издателей, а потом выехать в Черновцы, - пресс-секретарь "Руха новых сил"(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
======================================================================
ЭТА ВЛАСТЬ ВСЯ - ПРОГНИВШАЯ!!!
ПОЧЕМУ У В ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ ПОДОЗРЕВАЮТ ТОЛЬКО СТОРОННИКОВ СААКАШВИЛИ?
И В ТОЖЕ ВРЕМЯ, ПОЧЕМУ НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ ДРУГУЮ, БОЛЕЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННУЮ СТОРОНУ В НЕПРОХОЖДЕНИИ МИХО НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ - ПОРОШЕНКО И ПОДЧИНЕННЫЕ ЕМУ СЛУЖБЫ: МВД и СБУ?
ТЕМ БОЛЕЕ, "УДИВИТЕЛЬНО", ПОЧЕМУ СБУ - ДО ЭТОГО ЛОВЯЩАЯ И НАХОДЯЩАЯ ВСЕ И ВСЕХ, НА ЭТОТ РАЗ ОКАЗАЛАСЬ ТАКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОЙ?
ИЛИ ЭТО ПОТОМУ ШО СВОИХ НЕ ИЩУТ, А ПОТОМУ И НЕ НАХОДЯТ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...и очень мне интересно, кто "придумал" звонок про минирование...кому он был выгоден - тот его и сделал...и если судить по комментам троллей все становится очевидным
Ответить
Ответить
Ответить
ПЕТЯ!!! УВОЛЬ СЛОБОДЯНА ЗА ОТСУТСТВИЕ В ЕГО ЛОГИКЕ ШИРОТЫ ПОЛЕТА МЫСЛИ, ПРИСУЩЕЙ ВАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ.
ПОЧЕМУ ОН НЕ СКАЗАЛ НАПРИМЕР ТАК: НАШЛИ МИНУ ЕЕ ЗАЛОЖИЛИ СТОРОННИКИ СААКАШВИЛИ, ОНА ОКАЗАЛАСЬ СДЕЛАННОЙ В РАСЕИ И СДЕЛАЛ ЕЕ САМ ПУТИН, А ЗАТЕМ, ЧЕРЕЗ СЫТНИКА И ХОЛОДНИЦКОГО ПОСРЕДСТВОМ СОБОЛЕВА И ШАБУНИНА БЫЛА ПЕРЕДАНА ТИМОШЕНКО, КОТОРАЯ И ЗАМИНИРОВАЛА ГРАНИЦУ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ: БЫЛИ БЫ ПОСТАВЛЕНЫ ПОД УДАР РЕПУТАЦИЯ ВСЕХ ТВОИХ ГЛАВНЫХ КОНКУРЕНТОВ НА ВЫБОРАХ СААКАШВИЛИ И ТИМОШЕНКО, ТЕ КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ МИХО, АНТИКОРРУПЦИОНЕРЫ И ГЛАВЫ: НАБУ И САП.
ВЕДЬ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ ТЕМА РАСЕИ ВОСПРИНИМАЕТСЯ ОСОБО ОСТРО.
А ОНИ ВСЕ НЕ ДАЮТ ВАШЕЙ ШОБЛЕ СПОКОЙНО ВОРОВАТЬ И КАЧАЮТ ТВОЮ БУДКУ.
Ответить
Ответить
Ответить
но, вам тупицам не дано понять, шо именно в спам, посетителей тянет больше, поскольку так устроен человек, в нем присутствует чувство интереса к тому, шо то него скрывают
ну, а тебе нулевой порохобот, пора на профессиональную для вас процедуру, в будку оффшорного петра.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если предположить, - как мягко выразился Слободян?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить