EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  3968  231
Материалы по теме:
Все про:граница (3256) минирование (627) Саакашвили (2106) Слободян (253)

 ПП "Шегини" могли "заминировать" сторонники Саакашвили, чтобы освободить территорию для штурма, - Слободян

слободян

В пограничной службе подозревают, что ложное сообщение о минировании пункта пропуска "Шегини" 10 сентября могло исходить от сторонников Саакашвили.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Задержали капеллана, военного врача, гражданина США", - Саакашвили об арестах участников прорыва на ПП "Шегини"

По его словам, звонок о заминировании ни в коем случае "не лежал в плоскости интересов пограничников или правоохранительных органов в целом".

"Пограничники получили информацию от СБУ в то время, как Служба безопасности получила соответствующее сообщение о заминировании от анонима на 102. Так, как и предусмотрено планом локализации кризисных ситуаций, пограничники пресекли движение, оповестили службы в пункте пропуска, сообщили коллегам с сопредельной стороны и осуществили эвакуацию людей из режимной зоны. По факту проверки пункта пропуска подразделением по разминированию МВД составлен соответствующий акт", - отметил он.

"В то же время, если предположить, что звонок поступил от группы провокаторов из числа сторонников Михаила Саакашвили, то таким образом была освобождена территория пункта пропуска для дальнейшего штурма и беспрепятственного передвижения к государственной границе... Так ли это? Установит следствие. Анонима, который сообщил о заминировании, ищут", - написал Слободян.

ПП Шегини могли заминировать сторонники Саакашвили, чтобы освободить территорию для штурма, - Слободян 01

Читайте также: На участников событий на пункте пропуска "Шегини" составлено уже 69 протоколов. Это те, кто идентифицирован, - Слободян

Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
у этих тугодумов по шкале рихтера 8 бальное Михотрясение
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пеця Хуйло вже сформував "баб-батальон"бо не має вже надії даже на Кадирку-може і тобі пора формувать хотя би взвод з жіночок легкої поведінки бо якшо не спасуть то хоч затримають ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
могли-немогли...сторонники-противники...харэ сбу крышевать контробанду, а заниматься непосредственно своей работой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПП "Шегини" могли "заминировать" сторонники Саакашвили, чтобы освободить территорию для штурма, - Слободян
======================================================================

ЭТА ВЛАСТЬ ВСЯ - ПРОГНИВШАЯ!!!

ПОЧЕМУ У В ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ ПОДОЗРЕВАЮТ ТОЛЬКО СТОРОННИКОВ СААКАШВИЛИ?

И В ТОЖЕ ВРЕМЯ, ПОЧЕМУ НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ ДРУГУЮ, БОЛЕЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННУЮ СТОРОНУ В НЕПРОХОЖДЕНИИ МИХО НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ - ПОРОШЕНКО И ПОДЧИНЕННЫЕ ЕМУ СЛУЖБЫ: МВД и СБУ?

ТЕМ БОЛЕЕ, "УДИВИТЕЛЬНО", ПОЧЕМУ СБУ - ДО ЭТОГО ЛОВЯЩАЯ И НАХОДЯЩАЯ ВСЕ И ВСЕХ, НА ЭТОТ РАЗ ОКАЗАЛАСЬ ТАКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОЙ?

ИЛИ ЭТО ПОТОМУ ШО СВОИХ НЕ ИЩУТ, А ПОТОМУ И НЕ НАХОДЯТ.



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ха-ха-ха! Лучше бы все просто тупо заткнулись,позорище Украины!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас "при обыске" тепловизор у них в кармане найдут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
за "базар", этот "пограничник" должен ответить...рано или поздно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
такое впечатление, шо не только подумал но уже и решил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дустом треба було їх,дустом..шож ти Пеця до цього не додув ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Була колись у ГПУ прес-секретарем куцая гавкучая шаквка. Тепер цей клоун вєщаєт
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
напомнить вам, что с-швили собирался перейти границу в Кролевце пешком, а потом передумал и решил ехать поездом. Так я вас спрашиваю, не благодаря ли этому решению хитрож-пого грузина пассажиры превратились в заложников? ...хуйло учило прятаться за женщин и детей, а этот просто спрятался за пассажиров...потом ходил по вагону и кудахтал "ну шо це таке"....
...и очень мне интересно, кто "придумал" звонок про минирование...кому он был выгоден - тот его и сделал...и если судить по комментам троллей все становится очевидным
 показать весь комментарий
Ответить
 
смешно: к власти рвутся, а писюн не вырос
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обоsrались - обтекайте и не выдумывайте ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 


ПЕТЯ!!! УВОЛЬ СЛОБОДЯНА ЗА ОТСУТСТВИЕ В ЕГО ЛОГИКЕ ШИРОТЫ ПОЛЕТА МЫСЛИ, ПРИСУЩЕЙ ВАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ.

ПОЧЕМУ ОН НЕ СКАЗАЛ НАПРИМЕР ТАК: НАШЛИ МИНУ ЕЕ ЗАЛОЖИЛИ СТОРОННИКИ СААКАШВИЛИ, ОНА ОКАЗАЛАСЬ СДЕЛАННОЙ В РАСЕИ И СДЕЛАЛ ЕЕ САМ ПУТИН, А ЗАТЕМ, ЧЕРЕЗ СЫТНИКА И ХОЛОДНИЦКОГО ПОСРЕДСТВОМ СОБОЛЕВА И ШАБУНИНА БЫЛА ПЕРЕДАНА ТИМОШЕНКО, КОТОРАЯ И ЗАМИНИРОВАЛА ГРАНИЦУ.

ТАКИМ ОБРАЗОМ: БЫЛИ БЫ ПОСТАВЛЕНЫ ПОД УДАР РЕПУТАЦИЯ ВСЕХ ТВОИХ ГЛАВНЫХ КОНКУРЕНТОВ НА ВЫБОРАХ СААКАШВИЛИ И ТИМОШЕНКО, ТЕ КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ МИХО, АНТИКОРРУПЦИОНЕРЫ И ГЛАВЫ: НАБУ И САП.

ВЕДЬ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ ТЕМА РАСЕИ ВОСПРИНИМАЕТСЯ ОСОБО ОСТРО.

А ОНИ ВСЕ НЕ ДАЮТ ВАШЕЙ ШОБЛЕ СПОКОЙНО ВОРОВАТЬ И КАЧАЮТ ТВОЮ БУДКУ.



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а кто на его место пойдёт? Менять шило на мыло?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слезь с капса, оратор. Такие посты многие спамят, не читая
 показать весь комментарий
Ответить
 
ваши порхатоботы спамят мои посты от безисходности


но, вам тупицам не дано понять, шо именно в спам, посетителей тянет больше, поскольку так устроен человек, в нем присутствует чувство интереса к тому, шо то него скрывают


ну, а тебе нулевой порохобот, пора на профессиональную для вас процедуру, в будку оффшорного петра.
 показать весь комментарий
Ответить
 
очень по кацапски. сначала сделать подлость, а потом обвинить в этой подлости тех, кому эту подлость сделали. плохо кончите, мсье слободян и его кукловоды
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...звонив Слободян, щоби всіх євакуювали і від порукоблудив у самотності! Точно кажу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
чотири дні та три ночі думали в апараті рєзідєнта, хто б міг проникнути на державний кордон де стільки служивих з собаками і замінувати пункт пропуску, після співставляння всіх фактів дійшли висновку, Саакашвілі заклав міну, щоб підірвати себе з "агентами путіна" та відкрити другий фронт. Цей вибух повинен був мати силу - пострілу Аврори.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что, провокаторы со стороны Порошенко, не умеют пользоваться телефоном, и набирать номер СБУ?
Если предположить, - как мягко выразился Слободян?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Импотенция власти, а не прорыв и минирование.Сами же создали проблему,а теперь ищут виновных.Надо было продумать все варианты." У меня есть план"(с).Кури,если есть и не вякай -это я Слободяну обращаюсь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Цирк с пострадавшими пограничниками? Сколько правды в хитро-пострадавших, в приказном порядке.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПП "Шегини" могли "заминировать" сторонники Саакашвили, чтобы освободить территорию для штурма, - Слободян
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти