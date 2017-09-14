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 14 студентов с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы на Луганщине

прокуратура

Прокуратурой Луганской области контролируется ход расследования уголовного производства по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 325 УК Украины)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

"Установлено, что вечером 12.09.2017 в Старобельское районное территориальное медицинское объединение обратились студенты одного из учебных заведений области, проживающих в общежитии, с жалобами на головную боль и тошноту. На данный момент 47 жителей района обратились за медицинской помощью, из них 14 студентов, которые госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция"", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 325 УК Украины (нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли тяжкие последствия).

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В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется группой прокуроров Старобельского местной прокуратуры.

Справка: санкция ч. 2 ст. 325 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
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14 студентов из общаги, а еще 30 чел? из района?
они же где-то пересекались?
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