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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1066) ВР (22998) Порошенко (13789) судебная реформа (607) Цеголко (154)

 Порошенко: "Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу"

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что украинский парламент на следующей неделе завершит судебную реформу.

Об этом он заявил во время встречи с представителями украинского и иностранного бизнеса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Президента Святослава Цеголко.

"Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу. Мы не собираемся мириться с несправедливым судопроизводством, в том числе и для бизнеса", - процитировал слова Порошенко его пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд и обновленный Верховный Суд должны стать финальным этапом украинской судебной реформы, - евродипломат

Порошенко: Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу 01

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мвф привязывает транш к пенсионной:
"заткните дыру, нальем воды"
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В такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша на самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина, - размышлял Бендер (с)
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ну что ж так прикалываться то!
петросян нервно курит
то неприкосновенность снять... но в следующей жизни!
то судьям честными приказал быть... но когда мы станем кошками??? ла-ла-ла-ла!!
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прийдёт Михо и проведёт настоящую судебную реформу = всех судей в один день уволит , всех олигархов брилиантовых прокуроров в тюрьму и бить по голове утюгом каждый день - корупцию из мозгов выбивать .
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И все сам, все сам. Ну он же будет и Президентом, и прокурором, и судьей и если что , ВРУ может заменить.
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Угу . Мы уже видели реформу в мусарне ..Только форму одежды и реформировали..
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И что, суды будут следовать букве закона или придумают новый алфавит?
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порохло-блевотное брехло.
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Уже года 3 сажать пора полным ходом за коррупцию,гос.измену,рейдерство и "прихватизациюд"...А они всё словоблудят...Дожддутся,что слово возьмёт товарищ Маузер...
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наверное реформа будет повернута лицом к народу и спиной к "власти"
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в Раде нет Конгрессменов США,половина минимум слуги Педофила
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А когда начали судову реформу? Я опять что-то пропустил...
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Единственный проект, который способен вернуть его величеству былой рейтинг - это ликвидация последствий ледникового периода, всемирного потопа и извержения Везувия. Но для этого нужно выделить огромные средства из госбюджета.
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в Молдове наоборот,Додон слуга Педофила,Парламент нет
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Ваши реформы - это снять старых и поставить своих, преданных вам и плюс миллиарды на этом списать, вот и вся реформа. Это было с полицией и это будет с судами.
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Ой, стільки вже всього завершено...

Вже всля Європа заздрить нам, тотально реформованим, скоро Гройсмана з Яценюком з руками відривати будуть всякі Німеччини і Швейцарії, щоб вони і їм допомогли стільки реформ провестииии.
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Наслідки судової "реформи" і "люстрації" від Парашенка:31.07.17Суддяназвала матеріали ГПУ у "справі Пшонки" купою паперу https://ua.censor.net.ua/news/449851/suddya_nazvala_materialy_gpu_u_spravi_pshonky_kupoyu_paperu
Українські суди винесли щодо 173 осіб вироки за сепаратизм: більшість залишилися на
свободі https://ua.censor.net.ua/news/452760/ukrayinski_sudy_vynesly_schodo_173_osib_vyroky_za_separatyzm_bilshist_zalyshylysya_na_svobodi
11.07.17Ривненский суд освободил раскаявшегося боевикаhttps://censor.net.ua/news/447376/rivnenskiyi_sud_osvobodil_raskayavshegosya_boevika

14.06.17 12:47Виправдувальний вирок для екс-мера Кадіївки Борисова, якого звинувачували в сепаратизміhttps://ua.censor.net.ua/news/443991/prokuratura_oskarjyla_vypravduvalnyyi_vyrok_dlya_eksmera_kadiyivky_borysova_yakogo_zvynuvachuvaly_v
Охендовського визнано постраждалим від дій НАБУhttp://www.pravda.com.ua/news/2017/03/17/7138505/
28.04.17ВРП відмовилася притягнути до відповідальностісуддю Ізовітову-Вакім за заборону мітингів активістам Євромайдану: розглядаютьпитання про її безстрокове призначення на посадуhttp://ua.censor.net.ua/news/438169/vrp_vidmovylasya_prytyagnuty_do_vidpovidalnosti_suddyu_
Суд полтора года не выносит приговор бывшему прокурору Подольского района Киева Нечипоренко, обвиненному в вымогательстве,http://censor.net.ua/news/437253/sud_poltora_goda_ne_vynosit_prigovor_byvshemu_prokuroru_podolskogo_rayiona_kieva_nechiporenko_obvinennomu
07.04.17Суд отказал ГПУ в заочном расследовании против экс-министра финансов Колобова http://censor.net.ua/forum/910994/sud_otkazal_gpu_v_zaochnom_rassledovanii_protiv_eksministra_finansov_kolobova/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63400981
Апеляційний суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі http://ua24ua.net/sud_znovu_zahistiv_vladu_i_dozvoliv_grabuvati_narod_rotterdam_pratsyue_dali/
Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у законного владельцаhttps://censor.net.ua/photo_news/449073/ukrainskiyi_sud_obyazal_gospredpriyatie_vyplatit_milliony_terroristam_lnr_kotorye_otjali_predpriyatie
19.05.16 Суд запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на предмет причастности к отмыванию денег наОПЗ, - "Наші гроші" http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat
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А строительство дорог это тоже реформы??? В странах ЕС это - необходимость.
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Если сегодня Кондитер повторит подвиг Индюковича 2011 года и сделает Украину Президентско-парламентской республикикой тогда что т изменится.А так маемо то шо маемо....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: "Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу"
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