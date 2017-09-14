 Порошенко: "Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу"

Об этом он заявил во время встречи с представителями украинского и иностранного бизнеса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Президента Святослава Цеголко.
"Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу. Мы не собираемся мириться с несправедливым судопроизводством, в том числе и для бизнеса", - процитировал слова Порошенко его пресс-секретарь.
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"заткните дыру, нальем воды"
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петросян нервно курит
то неприкосновенность снять... но в следующей жизни!
то судьям честными приказал быть... но когда мы станем кошками??? ла-ла-ла-ла!!
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Вже всля Європа заздрить нам, тотально реформованим, скоро Гройсмана з Яценюком з руками відривати будуть всякі Німеччини і Швейцарії, щоб вони і їм допомогли стільки реформ провестииии.
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Українські суди винесли щодо 173 осіб вироки за сепаратизм: більшість залишилися на
свободі https://ua.censor.net.ua/news/452760/ukrayinski_sudy_vynesly_schodo_173_osib_vyroky_za_separatyzm_bilshist_zalyshylysya_na_svobodi
11.07.17Ривненский суд освободил раскаявшегося боевикаhttps://censor.net.ua/news/447376/rivnenskiyi_sud_osvobodil_raskayavshegosya_boevika
14.06.17 12:47Виправдувальний вирок для екс-мера Кадіївки Борисова, якого звинувачували в сепаратизміhttps://ua.censor.net.ua/news/443991/prokuratura_oskarjyla_vypravduvalnyyi_vyrok_dlya_eksmera_kadiyivky_borysova_yakogo_zvynuvachuvaly_v
Охендовського визнано постраждалим від дій НАБУhttp://www.pravda.com.ua/news/2017/03/17/7138505/
28.04.17ВРП відмовилася притягнути до відповідальностісуддю Ізовітову-Вакім за заборону мітингів активістам Євромайдану: розглядаютьпитання про її безстрокове призначення на посадуhttp://ua.censor.net.ua/news/438169/vrp_vidmovylasya_prytyagnuty_do_vidpovidalnosti_suddyu_
Суд полтора года не выносит приговор бывшему прокурору Подольского района Киева Нечипоренко, обвиненному в вымогательстве,http://censor.net.ua/news/437253/sud_poltora_goda_ne_vynosit_prigovor_byvshemu_prokuroru_podolskogo_rayiona_kieva_nechiporenko_obvinennomu
07.04.17Суд отказал ГПУ в заочном расследовании против экс-министра финансов Колобова http://censor.net.ua/forum/910994/sud_otkazal_gpu_v_zaochnom_rassledovanii_protiv_eksministra_finansov_kolobova/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63400981
Апеляційний суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі http://ua24ua.net/sud_znovu_zahistiv_vladu_i_dozvoliv_grabuvati_narod_rotterdam_pratsyue_dali/
Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у законного владельцаhttps://censor.net.ua/photo_news/449073/ukrainskiyi_sud_obyazal_gospredpriyatie_vyplatit_milliony_terroristam_lnr_kotorye_otjali_predpriyatie
19.05.16 Суд запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на предмет причастности к отмыванию денег наОПЗ, - "Наші гроші" http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat
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