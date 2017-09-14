 16 населенных пунктов остались без электричества на Луганщине

В Луганской области в результате непогоды 16 населенных пунктов остались без электричества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"По состоянию на утро 14 сентября, из-за аварийных отключений без света оставалось около 2500 абонентов в разных уголках области, без напряжения находились 88 трансформаторных подстанций, полностью были обесточены 14 населенных пунктов и 2 - частично", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ночь на 14 сентября из-за грозы произошло аварийное отключение подстанции "Привольнянское-2" шахты им.Капустина, при этом, в шахте находились 78 шахтеров.
В пресс-службе предприятия отметили, что на данный момент восстановлено электроснабжение шахты, также продолжаются восстановительные работы на других пострадавших объектах.
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