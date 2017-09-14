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 Происшествия, Общество
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 Пропавший после обыска в Крыму Параламов находится на автовокзале Симферополя, - адвокат

параламов

Крымчанин Ренат Параламов, которого накануне, 13 сентября, увезли в неизвестном направлении люди в масках и без опознавательных знаков после обыска в его доме, вышел на связь с родственниками днем 14 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", по информации адвоката Эмиля Курбединова, Параламов находится на автовокзале Симферополя.

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"Он оказался там, смог у кого-то взять телефон, позвонить и сказать, где он находится. Сейчас мы направляемся туда", - отметил Курбединов в комментарии изданию.

По последней информации, Ренат Параламов находился в здании крымского управления ФСБ России.

Около суток Параламов не выходил на связь, родственники и адвокаты не могли установить место его нахождения.

Активисты призывали на помощь омбудсменов Украины, России и аннексированного Крыма.

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

Российские силовые структуры в Крыму пока ситуацию официально не комментировали.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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Даст Бог и тебя такие кенты покатают.Зря иронизируешь.
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Вот и все про тебя. Если ты не сочувствуешь незаконно репрессированному, то и тебе никто не посочувствует.
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одно и тоже. даже тактику не меняют. Не заморачиваются. Безнаказанность.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПропавший после обыска в Крыму Параламов находится на автовокзале Симферополя, - адвокат
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