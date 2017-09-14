 Пропавший после обыска в Крыму Параламов находится на автовокзале Симферополя, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", по информации адвоката Эмиля Курбединова, Параламов находится на автовокзале Симферополя.
"Он оказался там, смог у кого-то взять телефон, позвонить и сказать, где он находится. Сейчас мы направляемся туда", - отметил Курбединов в комментарии изданию.
По последней информации, Ренат Параламов находился в здании крымского управления ФСБ России.
Около суток Параламов не выходил на связь, родственники и адвокаты не могли установить место его нахождения.
Активисты призывали на помощь омбудсменов Украины, России и аннексированного Крыма.
Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.
Российские силовые структуры в Крыму пока ситуацию официально не комментировали.
С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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