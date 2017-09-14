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 Политика Украины
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Все про:конференция (194) Литва (1219) помощь (3412) план Маршалла (3)

 Конференцию доноров для "плана Маршалла" для Украины планируется провести в феврале-марте 2018 года, - экс-премьер Литвы

литва

Бывший премьер-министр Литвы, соавтор проекта "План Маршалла для Украины" Андрюс Кубилюс заявляет, что конференцию доноров для финансирования проекта планируется провести в феврале-марте 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

"Дискуссии в Европейском парламенте (по проекту "План Маршалла для Украины". - Ред.) продолжатся до конца ноября, потом уже саммит Восточного партнерства, к этому времени мы уже должны свои домашние задания сделать. Намечается и то, о чем говорил президент Порошенко после Саммита Украина-ЕС в июле, и в феврале или марте следующего года намечается первая конференция доноров, которые должны участвовать в этом "Плане Маршалла", - сказал А.Кубилюс на брифинге в Киеве в четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "План Маршалла" для Украины рассчитан на 10 лет, и в среднем предусматривает по $5 млрд инвестиций в год, - Кубив

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на брифинге отметил, что в четверг состоялось заседание украинско-литовской комиссии по вопросу этого проекта. После этого министерства и ведомства проведут анализ основных направлений перспективного развития до 2020 года, обсудят их с профильными ассоциациями и к 25 сентября, когда пройдет второе заседание комиссии, должны быть определены 5 основных приоритетов.

Он добавил, что в рамках "Плана Маршалла для Украины" планируется создать "инвестиционный пул" из средств европейских финансовых институтов, которые готовы будут поддержать эту инициативу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва озвучила "план Маршалла" для Украины в Европе и США. Идея находит поддержку, - спикер Сеймаса Пранцкетис

Украинско-литовский проект "плана Маршалла" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией, сообщал ранее глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.
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Для ВАТАНОВи срусо дегенератов. Шо такое План Маршала в действии?
Для вас дятлы примеры из жизни:
ФРГ-ГДР
Южная Корея-Северная Корея...

Продолжайте орать про ЗРАДУ и ЗАГРАНИЦУ))))
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Намечается грандиозный распил 50 лярдов евро в течении 10 лет.)
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При этом в подтверждение пресс-секретарь опубликовала фото из материалов расследования, на основании которого было вынесено решение Есентукского суда РФ о заочном аресте Яценюка
13.09.2017
Российские правоохранители подозревают экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка в участии в боевых действиях в Приднестровье. Об этом на своей странице в Facebook сообщает его пресс-секретарь Ольга Лапо, передает УНН.
«Теперь кремлевское кривосудие забрасывает Арсению Яценюку еще и участие в боевых действиях в Приднестровье…», - написала О.Лапо.
По ее словам, «с целью» всестороннего и объективного расследования» «чеченского дела Яценюка «русские» следователи» нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье.
«На ней «росэксперты» «смогли» идентифицировать Арсения Яценюка», - добавила О.Лапо
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Он добавил, что в рамках "Плана Маршалла для Украины" планируется создать "инвестиционный пул" из средств европейских финансовых институтов, которые готовы будут поддержать эту инициативу.- а вот с"пулами" которые готовы дать свои деньги для разворовывания украинскими барыгами и закончатся похорона украинского"маршала",,,
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Если это будут делать молдаване,то "пул" по-молдавски это детородный орган дедушки,воттак и читайте " инвестиционный ...."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонференцию доноров для "плана Маршалла" для Украины планируется провести в феврале-марте 2018 года, - экс-премьер Литвы
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