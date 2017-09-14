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 Хакеры передали InformNapalm имена почти 800 террористов на Донбассе, включая кадровых российских военнослужащих

оккупанты армия_рф

Хакеры "Украинского киберальянса" (UCA) получили списки личного состава артиллерийской группы 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса (сформированный на оккупированной территории Донецкой области) российско-оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook волонтер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Кузнецов.

"Sean Brian Townsend (пресс-секретарь UCA под ником Sean Brian Townsend - ред.) передал волонтерам InformNapalm для изучения списки личного состава и БЧС (боевой численный состав) артиллерийской группы 3 ОМСБр российского оккупационного корпуса в Донецкой области. 799 солдат, сержантов и офицеров, включая кадровых российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

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Как анонсировали в InformNapalm, в ближайшее время выйдет "очень интересное расследование" по этому поводу.

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Миротворец их внесет в базу интересно или ограничется Саакашвили?
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миротворец уже занимается административными правонарушениями. поэтому его база данный начинает вызывать сомнения))
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Рюкзаков-фас на ИнфрмНапалм. Торговых партнеров щемят.
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а можно куда-то... за кордон - чтобы ткнуть носом рашкину лошадь!
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какие списки? какие 799 чепаров и окупантов?
ТУТ СААААКАШВИЛИ КАРДОН ПОРВАЛ КАК ТУЗИК ГРЕЛКУ!!!
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смотрел эти списки! придурки туда на вписывали срочников, которые еще в учебку не прошли! тупо за фотки в контакте из армии в агрессоры зачисляют... хрякеры
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХакеры передали InformNapalm имена почти 800 террористов на Донбассе, включая кадровых российских военнослужащих
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