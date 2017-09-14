 Хакеры передали InformNapalm имена почти 800 террористов на Донбассе, включая кадровых российских военнослужащих

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook волонтер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Кузнецов.
"Sean Brian Townsend (пресс-секретарь UCA под ником Sean Brian Townsend - ред.) передал волонтерам InformNapalm для изучения списки личного состава и БЧС (боевой численный состав) артиллерийской группы 3 ОМСБр российского оккупационного корпуса в Донецкой области. 799 солдат, сержантов и офицеров, включая кадровых российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Как анонсировали в InformNapalm, в ближайшее время выйдет "очень интересное расследование" по этому поводу.
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ТУТ СААААКАШВИЛИ КАРДОН ПОРВАЛ КАК ТУЗИК ГРЕЛКУ!!!
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