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 Киевские новости
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Все про:дороги (1807) КГГА (2036) Кличко (2724) ремонт (840) отопительный сезон (86)

 Киев более чем на 90% готов к отопительному сезону, - Кличко

кличко

Летом столичные власти не сидели сложа руки - активно продолжались масштабный ремонт дорог, подготовка к отопительному сезону, строительство трех новых школ, открылись 1 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в начале заседания Киевсовета.

"Я рад приветствовать всех после отпусков, после долгого перерыва в наших заседаниях. Надеюсь, с новыми силами все настроены эффективно работать в интересах Киева и киевлян, - отметил Кличко. - Хочу отметить и поблагодарить тех, кто был причастен и помогал: летом городские власти не сидела сложа руки. Были закончены финальные работы и 1 сентября в столице открылись 3 новые школы. Это лучший показатель в Киеве за последние 12 лет. И лучший в Украине", - сказал Виталий Кличко.

Мэр также отметил, что активно продолжается сейчас масштабный ремонт дорог. Столичная власть взяла на себя задачу отремонтировать в этом году 300 км дорог и проездов и работает над этим.

"На многих объектах работы уже завершены. И мы имеем хорошие отзывы киевлян и гостей города. На части дорог и путепроводов ремонт продолжается. В ближайшее время дорожники начнут работы на улице Олены Телиги и Набережном шоссе. Это тоже большие магистрали, на качество которых жалуются киевляне. В этом году мы их восстановим", - отметил мэр.

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Также Кличко напомнил, что столичная власть подписала Меморандум с международной независимой организацией. И теперь соответствие качества путей стоимости дорожных работ в столице будет мониторить международная инициатива CoST.

"И - что немаловажно - информировать об этом общественность", - отметил Кличко.

Кроме того, мэр добавил, что через месяц город начнет отопительный сезон в сложных условиях - это и подготовка к окончанию контракта с "Киевэнерго", и высокие тарифы, и преимущественно изношенная инфраструктура ЖКХ.

"Вчера мы проводили отдельное совещание по подготовке к зиме и выезжали на ремонт теплосети на проспекте Соборности. Столичная власть выполнила практически все работы по подготовке города к отопительному сезону. Мы более чем на 90 процентов готовы к нему. Еще остался месяц, чтобы проверить состояние всех теплосетей. И эту задачу я дал главам всех районов. Уверен, что в сезон мы войдем со 100% готовностью", - сказал Кличко.

Также столичный голова отметил, что Киев на 100% обеспечен запасами угля и никаких проблем с его нехваткой не должно быть. Выполнены и энергоэффективные мероприятия на объектах водопроводного и канализационного хозяйства.
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Ага, готов, держи карман шире. Эти три шкуры сдерут за тепло.
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оставшиеся "10%" будут прорывать каждую неделю))
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Это типа достижение? по моему это обычная каждодневная работа чиновников . Это типа как бы стоматолог хвастается что зуб удалил .
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а как же ..скоро гарант котельни включать будет. еще одна победа.
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и 1 сентября в столице открылись 3 новые школы. Это лучший показатель в Киеве за последние 12 лет. И лучший в Украине", - сказал Виталий Кличко.Источник:https://censor.net.ua/n455270

логично куле, потому как кроме Киева во всей Украине ни одной новой школы с 2007 года не открылось, а Киев да, дипутаты всех созывов и прочья чиновничья шелуха плодятся как тараканы
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Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит, то есть ровно в 740 раз больше, чем было во всем нашем городе до 1913 года!


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Головне вчасно про 90-99% сказати. А там, зимою, завжди можна буде все шо вилізе на злощасні 10-1% списати)
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Прочитал заголовок:
Кличко более чем на 90% готов к отопительному сезону, - Кличко
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Педалик, вот точно также говорил ваш брательник, перед тем, как слить титульный матч
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Володе можно и простить . У него было много и хороших матчей . Просто надо было вовремя уйти из бокса . А он не смог .
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шин
14.09.2017 13:15
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UA Николай Журавель 28f686bb
бутерброды...термос....
======
Бабка,млеко,яйка,курка,шнапс....
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Курица не птица, журавель не летательный аппарат
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиев более чем на 90% готов к отопительному сезону, - Кличко
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