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 Политика Украины
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 Организаторы "Крымского марафона" оплатили монетами штраф активистки за проукраинские посты в соцсетях

штраф

В Бахчисарае активисты оплатили первый штраф в рамках "Крымского марафона".

Активисты объединения "Крымская солидарность" в Бахчисарае 14 сентября в рамках акции "Крымский марафон" оплатили штраф Зареме Умеровой, которую ранее оштрафовали на 300 тысяч рублей (около 130 тысяч грн.) по статье 282 Уголовного кодекса России за проукраинские посты в Фейсбуке. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.

Утром активисты собрались возле здания, где находится отдел судебных приставов по Бахчисарайскому району оккупированного Крыма.

"Мы пришли в бахчисарайское здание казначейства для оплаты первого штрафа. Триста тысяч рублей, которые мы принесли в виде монет - это порядка 135 килограмм веса. Приятно, что глядя на эти пакеты и ведра с монетами, можно сказать: каждая монета - это человек. Тем самым мы показали свою самоорганизованность, что это проблема не одного человека, а всего народа", - рассказал активист Дилявер Меметов.

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Часть активистов вместе с судебным приставом приступили к пересчету монет. Последний отреагировал на оплату штрафа десятирублевыми монетами спокойно и пытался выяснить, есть ли в банке "машинка для счета монет". В итоге приставы и активисты решили пересчитывать монеты вручную.

По словам Меметова, в ближайшие дни активисты оплатят еще один штраф.
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Этот клуб веселых и находчивых из бюджета финансируется?
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почему такие патриоты не покинут этот "гулаг" и не переберутся в демократическую Украину?
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Ооооо нет. Мы дождемся освобождения Крыма от оккупантов. Так или иначе, каждый крымчанин делает свои вклад в то что бы оккупант ретировался с захваченой территории, самое смешное то что , в Крыму уже свободно обсуждают и сравнивают " а вот при Украине было...." Наверно боятся тоже устаешь.
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Молодцы.

Но касаясь наших государственных "деятелей", так они пропускают мимо ушей не только призывы некоторых местных сепарюг но и торговлю толстосумов с врагом!
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Казляндія, це найбільший дурдом у світі обнесений колючим дротом.
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Судебные приставы обеспечены работой надолго, норм. тролинг
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Нiякий це не троллiнг, це запекла та люта ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА, яку веде гордий, кримсько-татарський народ без жалю до своiх торб.
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Вообще-то, монеты считают с помощью весов: если все монеты 10-рублёвые, то зная (а в банке обязаны это знать) массу одной монеты, то с помощью точных весов взвешивают, и...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОрганизаторы "Крымского марафона" оплатили монетами штраф активистки за проукраинские посты в соцсетях
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