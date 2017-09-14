 Организаторы "Крымского марафона" оплатили монетами штраф активистки за проукраинские посты в соцсетях

Активисты объединения "Крымская солидарность" в Бахчисарае 14 сентября в рамках акции "Крымский марафон" оплатили штраф Зареме Умеровой, которую ранее оштрафовали на 300 тысяч рублей (около 130 тысяч грн.) по статье 282 Уголовного кодекса России за проукраинские посты в Фейсбуке. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.
Утром активисты собрались возле здания, где находится отдел судебных приставов по Бахчисарайскому району оккупированного Крыма.
"Мы пришли в бахчисарайское здание казначейства для оплаты первого штрафа. Триста тысяч рублей, которые мы принесли в виде монет - это порядка 135 килограмм веса. Приятно, что глядя на эти пакеты и ведра с монетами, можно сказать: каждая монета - это человек. Тем самым мы показали свою самоорганизованность, что это проблема не одного человека, а всего народа", - рассказал активист Дилявер Меметов.
Часть активистов вместе с судебным приставом приступили к пересчету монет. Последний отреагировал на оплату штрафа десятирублевыми монетами спокойно и пытался выяснить, есть ли в банке "машинка для счета монет". В итоге приставы и активисты решили пересчитывать монеты вручную.
По словам Меметова, в ближайшие дни активисты оплатят еще один штраф.
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Но касаясь наших государственных "деятелей", так они пропускают мимо ушей не только призывы некоторых местных сепарюг но и торговлю толстосумов с врагом!
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