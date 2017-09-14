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 Политика Украины
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Все про:Литва (1219) помощь (3412) Кубив (128) план Маршалла (3)

 "План Маршалла" для Украины рассчитан на 10 лет, и в среднем предусматривает по $5 млрд инвестиций в год, - Кубив

кубив гопко

"План Маршалла" для Украины рассчитан на 10 лет и в среднесрочной перспективе (2018-2020 гг.) предусматривает выделение по $5 млрд в год.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития Степан Кубив в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы согласовали приоритеты деятельности, которые ложатся в плоскость инфраструктурных проектов, энергоэффективности, цифровой экономики через призму малого бизнеса", - сказал он в ходе пресс-брифинга после встречи с экс-премьером Литовской Республики Андрюсом Кубилюсом, посвященной вопросам долгосрочной финансовой поддержки реформ в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отправной точкой для реализации "плана Маршалла" для Украины станет саммит Восточного партнерства, - экс-премьер Литвы Кубилюс

По словам С.Кубива, приоритетными будут инфраструктурные проекты, направления энергоэффективности, цифровой экономики.

А.Кубилюс, который является соавтором "Плана Маршалла для Украины", на брифинге отметил, что при условии получения Украиной ежегодных инвестиций в сумме $5 млрд рост ее экономики составит 6-8% ВВП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва озвучила "план Маршалла" для Украины в Европе и США. Идея находит поддержку, - спикер Сеймаса Пранцкетис
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В МВФ обещают Украине «светлое будущее», но не при этой власти
https://goo.gl/fbjXzJ
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Илларионов хорошо сказал об МВФ:

https://youtu.be/-32mfp2-nf8?t=744

А наши дебилы и дальше клянчат эти копейки...
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- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича! (с)
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есть мнение -что минировал КПП Кубив по указанию Порошенко
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Мало .Украине нужно 100 милиардов долларов и сразу .
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если тебе мало - то мы тебя вычеркиваем - свободен))
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Напомнило анекдот . "К мужику подходит товарищ: В групповом сексе участвовать будешь?
-- А кто ещё?
-- Ну: я, ты, твоя жена…
-- Не буду!
-- Тогда мы тебя вычёркиваем…"
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Это не я сказал . Это эксперды говорят . польша получила 85 миллиардов .
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Сразу ? Сомневаюсь что-то ... Это как алкашу из добрых побуждений единоразово выдать 1000 гривен . Финал предсказуем ... Сперва помыть его надо , без водки продержать хоть с полгода , а потом уже можно о чём-то и толковать ...
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За 10 лет польша получила больше 100 миллиардов евро а не долларов .А Украине нужно ещё больше .
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И , кстати , продолжает и сейчас получать дальше по программах помощи ЕС - на дороги , на сельское хозяйство . Нам никто и столько не даст , если не будем показывать их эффективное использование . Если покажем - дадут и больше .
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Ну это само собой .Должен быть аудит каждого правительства и каждого министерства начиная с яйценюка .но чего то они боятся аудитов .пока что у запада получается давить на этих казнокрадов через офшоры
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Никакой план не поможет с нынешними условиями
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Кацапы обещали 15 млрд в 2013 году , а дали только 3 . Так что они ещё должны будут раскошелиться минимум на 12 . А Литва уже помогает нам казламордых обнулять . Литва передала Україні 150 тонн боєприпасів - ЗМІ
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компенсация развала за 26 лет незалежности сдерживания агрессора!
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Инвестиций или кредитов? Потому что разница огромная.
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- всё друзьям Порошенко "инвестируют"? Тогда не нужно.
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сами себе нарисовали сколько им красть нужно в год))))
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е, ні - такий інструмент й самому може стати в нагоді))) лише відтворюю готовність до плану М братви)
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Да кстати весело вышло, Украина это типо Скраина, хотя и баловаться не надо и так постоянно крайними получаемся, Военку надо бы еще подтягивать как при Сирко, но с учетом нынешних реалий
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А чо так мало? Или если больше в год давать, то распилить не успеют и морды потрескаются?
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почему Кубив не в тюряге??? за выдачу рефы дохлым банкам и подрыв банковской системы?
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У Кубива глазки уже загорелись , когда разговор пошел о таких деньжищах .
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Сподіваюся, що все ж таки, не дадуть, бо ці тварюки спиздять все.
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Там как раз надо отдать МВФ ближайшие 2 года 5,5 млрд $ странное совпадение цифра 5 типа спастись от дефолта, а сколько денег надо ещё на восстановление лугандона, который на шею Украине повесят с долгами совковых пенсов и шахтёров ордло за 4 года по всяким регресам, льготам и матпомощи.
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Пока у власти эта срань,никакие деньги не помогут!Все разворуют,направят куда надо!
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Наши чиновники приобрели такое мастерство мимикрии под порядочных, что МВФ может и на этот раз выделить им деньги под разворовывания...
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ну что!!остаётся теперь только поздравить!!(украинских казнокрадов)не зря потели!!зато теперь не много не мало!!а пять миллиардов на годовой ,,деребан"будет гарантированно и ещё на десять лет вперёд!!(похоже как минимум десять лет никого из этой власти теперь из кресла и не выковыряеш)
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кем гарантированно ? о плане маршалла пока что литва заговорила да украинские чиновники причмокивают, в источники финансирования пока никто не подписался
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не верю ни в один план.
прекратите давать и брать - весь план.
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А в европе знают что они будут барыгам платить всего то 5 лярдов в год?
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Если не воровать , то это очень даже неплохая сумма . Вот только для Украины надо больше ... При существующей коррупции из инвесторов сюда мало кто пойдёт .
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На печерских пагорбах будет мочилово за этот план,когда мобилизация
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А кто потом всё будет отдавать? Долгов и так выше крыши 75миллиардов $$$
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Ну это вроде не долги . Речь об инвестициях идёт .
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Хоть минимально нужно интересоваться вопросом.

"План Маршалла" для Украины: авторы хотят помешать "додонизации" и надеются на поддержку ЕС и США Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс убежден, что необходимо говорить об инвестициях в размере 5 млрд евро в год, что будет способствовать росту экономики до 5-6% в сравнении с 2%, которые есть сейчас.

Кубилюс подчеркнул, что эти финансы будут защищены от коррупционных действий и хищения созданным специальным институтом, который будет аналогом действующего во время реализации Плана Маршалла в Германии банка развития.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1999676-plan-marshalla-dlya-ukrainyi-avtoryi-hotyat-pomeshat-dodonizatsii-i-nadeyutsya-na-podderjku-es-i-ssha.html
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Нах зрадоботам интересоваться вопросом)) В методичке написано зрада - значит зрада))
Дали 50 ярдов - зрада! Почему 50 а не 100?
Визы отменили - зрада!
Оружие дадут - зрада страшенная наступит)))
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А те страны которые должны этот план спонсировать, хотя бы знают о его существовании?
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Еще бы экс-уборщица президента Литвы рассказала о плане Маршалла.
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На заседании с Путиным экс-уборщица президента Литвы , расскажет ему о плане Маршела для Украины .
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Украина и сама зарабатывает хорошо, надо делать расчет на то сколько денег надо ДОдавать Стране для осуществления обустроиства и главное как контролировать расход и приведение в дело этих средств. А то у ошфоренок и ахметок на счетах зависнут
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оооо дааа и подымутся на берегу Днепра времянки трехэтажные и поедут по банковой майбахи скоростные и подымут пенсии на 10 грн. и минимальные зарплаты на 500 грн и настанет рай в стране нашей.
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На протяжении 2018-2022 годов Украина должна будет выплатить 64,196 млрд долларов по долговым обязательствам.
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Ну как тебе сказать, прижимать и выжимать особо никто не будет, а вот что касается Рашки, то там свыше 750 млд долга. Можно всю страну Китаю распрадать ,денег погасить долги не хватит
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Долги понятие растяжимое и в Рашке как раз небольшой долг по отношению к ввп.
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вы с офшоров бабосы верните, так мы еще сами сможем мвф кредитовать...
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судя по сумме, то смахивает больше на план ефрейтора..
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почему полный текст этого "плана" скрывают?И что в обмен предполагается делать Украине?
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Утилизировать русню . Это ведь богоугодное дело и хорошо у украинцев получается .
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Есть что Потрошенке переводить в панамские офшоры.
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План Маршалла при этом руководстве пойдет туда же, куда и 800 тыс грн януковича
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"План Маршалла" для Украины рассчитан на 10 лет, и в среднем предусматривает по $5 млрд инвестиций в год, - Кубив
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