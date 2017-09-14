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 Политика Украины, Общество
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 "Задержали капеллана, военного врача, гражданина США", - Саакашвили об арестах участников прорыва на ПП "Шегини"

саакашвили

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили сообщает о задержаниях активистов и просто неравнодушных граждан, которые протестовали на границе против попыток помешать ему вернуться в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Facebook.

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"Задержали капеллана украинской православной церкви из Херсона, который раньше был в плену у боевиков, задержали военного врача - героя АТО, задержали нашего активиста, американского гражданина, а вчера дали 60 суток предварительного заключения Александру Бурцеву, человеку, который потерял на Донбассе все из-за того, что сохранил верность Украине, а сейчас пострадал от властей своей же страны", - написал Саакашвили.

При этом он подчеркнул, что "депутаты, укравшие миллиарды" продолжают гулять на свободе.

"В то время, когда вся власть занята выгораживанием Мартыненко, Насирова, депутатов, укравших миллиарды, когда закрывают дело Пашинского, расстрелявшего прохожего, который ему не понравился, не открывают дела на Киву и Ляшко, призывающих массово расстреливать людей, в тюрьму сажают граждан, которые пытались защитить закон и законность, людей, которые физически, на войне, защищали свою страну", - сказал лидер "Руха новых сил".

Он добавил, что не успокоится пока не будет восстановлена справедливость, и все не окажутся на свободе.

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Задержали капеллана, военного врача, гражданина США, - Саакашвили об арестах участников прорыва на ПП Шегини 01

Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
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барьіга только для своих нахлебников авторитет, таких как вьі, кацапьі
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Ви вже суки шоколадні достали більше ніж ригоанали...вийдіть курви на вулицю та послухайте шо про вас народ гомонитт....
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Только Янукович не отказался от родины и гражданства Украины, а Михуил - сам отрекся от своей родины и всячески избегает ее суда. Это не джигит, это дерьмо трусливое.
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а порошенка наживается на войне, он хорошее барьіга ...
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Ну-ну. Давай про барыгу, сколько заработал, цифирии выложи и документы.И не уходи от темы: Саакашвили изменил своей родине. Это факт.Он отказался от гржданства своей родиын.
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Херой ти чо не на передовій-я маю право спитати бо вернувся звідти в травні а зараз на моє посвідчення УБД всі чиновники шарахаються як дідько від ладану.
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Я вот не понимаю для чего Петя так топорно действует? Петя дал Саакашвили гражданство, потом забрал посколько Саакашвили перестал Петю поддерживать. Но с какой стати не пускать Михаила в страну? Пусть он обратится в суд, обжалует действия президента как и положено по закону.
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для дебилов: для обращения в суд не нужно даже пересекать границу или находится в Украине. Вот Янукович, Азаров и пр. легко подают иски через адвокатов и доверенных лиц.

И вопрос адепту секты святого Михуила: почему Саакашвили до сих пор не подал в суд на отмену своего гражданства? Или у него нет денег, или он как юрист не знает, как это делается?
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Сука сепарська-таких як в полон не беруть а по тихому горло штик-ножем і в Донець риб годувать.
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86% українців заявили, що змушені затягувати паски.Лише 4% наших громадян кажуть, що ні на чому не економлять Чому людям просто катастрофічно не вистачає коштів? Це легко зрозуміти, якщо подивитися, наприклад, на те, що відбувалося за останні двадцять п'ять років із ціною найважливішого продукту -- хліба. За даними аналітиків порталу, який стежить за зростанням цін у незалежній Україні, буханець у 1996-му коштував 52 копійки. А сьогодні за хлібину доведеться викласти в середньому 11,47 грн. Ціна хліба, отже, зросла більш ніж у 22 рази. А зарплати і пенсії, на жаль, зростають набагато повільніше. Тому не дивно, що коли економісти зіставили середній розмір зарплат із цінами на найбільш поширені продукти в різних країнах, то виявилося, що українці витрачають за мінімальний набір найдешевших продуктів найбільше в Європі -- 10% зі своїх зароблених у середньому 227 євро. Для порівняння, поляки -- 3% із 1023 євро, а французи 2% із 2889 євро.
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Курви шоколадні ви забули про те що в 2014 році люди на Майдані ішли проти автоматів та снайперів з голими руками а зараз вже є з чим та і як діяти навчились та і менти вже не ті бо за Баригу вмирать не діже будуть мати охоту.
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Ну-ну. Я тоже шел против автоматов в 2014. Но не за таких идиотов как Михо и его секта. Я шел за нормальное правовое государство, за общепринятый человеческие ценности, а не мнимые ура-патриотические, шел за то, чтобы люди были свободны в выборе, за свободу для бизнеса, за развитие экономических отношений, а не за принципы: отобрать и разделить, которые проповедуют маргиналы и адепты Саакашвили и святой юлии.
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ты тварь на Маййдане был с другого бока в форме беркута-гнида
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Порошенко платить 600 тисяч доларів на рік -- за послуги з лобізму в США Адміністрація Президента України найняла американську компанію "BGR Group", яка спеціалізується на лобізмі та піарі. Інформацію про це можна знайти на сайті відділу реєстрації іноземних агентів (FARA) міністерства юстиції США у відкритому доступі. "BGR Group" входить у топ-25 найвпливовіших лобістських компаній США. Компанія була заснована в 1991 році трьома республіканцями - Гейлі Барбуром, Ланні Гріффітом та Едом Роджерсом. Назва BGR - це абревіатура з перших літер прізвищ засновників.
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какой 2-5% поддержки у Саакашвили, судя по фейсбуку совсем обратное, теперь власть и другие политики внушают всем обратное

948,436 people like this Mikheil Saakashvili
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Я не понимаю а почему Европа молчит? Петя только так гнобит своего политического противника, лидера оппозиционной партии, а вся из себя демократичская Европа помалкивает. Где так они такие принципиальные, а тут так как ослепли.
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И сильно гнобит? Я вот не предст валяю ни одной страны, которая могла бы себе позволить приезжим маргиналам творить беззакония. Не представляю, могло ли быть такое в Грузии, чтобы приехал Порошенко и начал учить грузин, как им жить и как им себя вести, при этом плевать на законы этой страны.
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Ласкаво не просимо - тут прокурорське село.У місці, де орендує житло генпрокурор Луценко, пересуватися простим людям заборонено. І начхати на законодавство! Усього за п'ять кілометрів від столиці, у Києво-Святошинському районі, лежить село Стоянка, яке в народі дістало назву "прокурорського". У 2013 році тут збудували славнозвісний міст для екс-генпрокурора Пшонки (на спорудження з держбюджету витратили 108 мільйонів гривень), аби він міг без об'їздів прошмигнути в сусідні Гореничі. Здавалося, що з утечею Пшонки на початку 2014 року означення "прокурорське" відпаде саме по собі. Але не так сталося, як гадалося. Кажуть, що нині у Стоянці живе сім'я теперішнього генпрокурора -- Юрія Луценка, пише газета "Експрес". Цікаво, чим ця місцевість так притягує прокурорів? Вирушаємо у Стоянку, щоби з'ясувати це. ...На перший погляд, село як село. Звичайні будинки вздовж центральної дороги. Стоянки, вітчизняні автівки на подвір'ях, недобудована церква, молодий сосновий бір... Та проходимо якихось 400 метрів і ліворуч бачимо велет-е-е-е-нський зелений паркан метрів з десять заввишки. Він обривається, і виринає шлагбаум, що перекриває дорогу. А за ним -- розкішні котеджі, рівні зелені газони, дорогі автомобілі... Якась відпочинкова база чи що? "Дівчата, сюди не можна! -- зупиняє нас охоронець. -- Ви до кого? Я зараз викличу начальника охорони!" "Вулиця Осіння" -- читаємо напис на табличці. О! Ця вулиця вказана у декларації за 2016 рік у генпрокурора України! Значить, він живе тут? -- А кажуть, що саме на цій вулиці живе сім'я теперішнього генпрокурора, -- намагаємося почати розмову з чоловіком. -- Він прописаний в іншому місці! -- різко відрубує охоронець. -- Але ж живе тут! Правда? -- Можливо, приїжджає інколи, але не живе. Коротше, до побачення, дівчата! Он як! У декларації дружини пана Луценка постійним місцем проживання зазначена якраз вулиця Осіння в селі Стоянка. А, кажете, тут генеральний прокурор не живе. Чи ж, боронь Боже, не розлучився часом, якщо живе не з дружиною?.. -- Ви що, хотіли на "острів" потрапити? У ВІП-зону? -- здивовано запитує нас хлопець із будинку навпроти котеджного містечка. -- Там "шишки" всякі живуть, туди нікого з простих людей не пускають. З простих людей! А чиновники наші що, золоті?.. А ми йдемо далі, проходимо крізь лісові хащі. Десь має стояти альтанка, усі місцеві ходять сюди, щоб відпочити біля ставка. Ось вона! Та знову перешкода -- доступ і до водойми перекритий. Частина ставка відгороджена металевою сіткою по воді! "За ту загорожу краще ніколи не лізти, -- розповідає нам 20-річний Андрій, який працює тут на будівництві. -- Бачите, тут усюди камери! Якось я пробував пройти туди, то мене впіймали й попередили: ще раз мене побачать, то випишуть штраф і поліцію викличуть. За що? Я так і не зрозумів". Нашу розмову чує 70-річний дідусь, який тягне дрова на старенькому візочку. "А ми тут, у Стоянці, хто? А-бо-ри-ге-ни. Що від нас тут залежить...", -- кидає у наш бік фразу й поволі йде собі далі. Ну, як таке можливо? Звідки цей шлагбаум? Хто і чому встановив металеву огорожу? Цікавимось у Гореницькій сільраді. "Виконавчий комітет Гореницької сільської ради повідомляє, що за інформацією, якою володіє нинішнє керівництво сільської ради, рішень про обмеження руху та встановлення огорожі на вулиці Осінній у селі Стоянка не приймалось, будь-якої участі у цьому сільська рада не брала", -- отримали ми офіційну відповідь. Далі. На сайті Гореницької сільради ми знайшли рішення від 16 вересня 2016 року "Про затвердження Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області", де чітко вказано, що суб'єктам благоустрою забороняється самовільно встановлювати конструкції обмеження автомобільного та пішохідного руху, шлагбауми, блоки та обмежувачі парковки. Окрім того, заборонено обмежувати доступ до водойм. Тоді чому сільська рада не штрафує тих, хто поставив усі ці обмежувачі? До речі, згідно зі статтею 7 Закону України "Про автомобільні дороги", автомобільні дороги перебувають у державній власності й не підлягають приватизації. Отже, якби мешканці котеджного містечка проклали собі власну дорогу, то могли б ставити на ній будь-що. Але дорога, яка проходить через вулицю Осінню, -- комунальна власність. Тож на яких підставах туди забороняють заходити та заїжджати? Підтвердженням неправомірності цих дій є ще одна стаття 83 Земельного Кодексу України, у якій зазначено, що до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать землі загального користування населених пунктів -- майдани, вулиці, проїзди, сквери, парки. І на завершення -- стаття 33 КУ пояснює, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування. То де ж та свобода у селі, куди "іноді заїжджає" генеральний прокурор України Юрій Луценко?.. Згідно зі статтею 279 КК України, за блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, які порушують нормальну роботу транспорту або створюють небезпеку для життя людей чи настання інших тяжких наслідків, карають законом. Це штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. То може, генпрокурор, як чесний громадян, мав би ініціювати кримінальне провадження за цією статтею? Адже кожного разу доводиться минати шлагбаум, який перекриває йому дорогу до будинку, куди він часом "заїжджає". До речі, за даними бази даних youcontrol.com, серед власників елітних маєтків цього села фігурують чимало цікавих персон. Іван Фурсін -- народний депутат у попередньому скликанні від Партії регіонів, просто одногрупник екс-голови Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна. Віктор Развадовський -- генерал-лейтенант міліції, народний депутат, раніше обирався до парламенту від СДПУ(о), Партії регіонів, "Солідарності". Віктор Червоний, який у 2008 -- 2011 роках обіймав посаду заступника голови Держкомітету лісового господарства України, до того півтора року цей же комітет очолював. І... Степан Нарембік -- тесть генпрокурора України. Він володіє ділянкою 0,26 гектарів та житловим будинком 859 квадратних метрів. Саме це місце проживання вказане у декларації дружини Юрія Луценка -- Ірини. Двоповерховий будинок розташований в кінці вулиці Осінньої. За даними кадастрової карти України, буквально за 100 метрів від маєтку родини Луценків -- ліс та озеро. Отже, тесть генпрокурора купив цю нерухомість 30 липня 2013 року в Силки Олексія Вікторовича, експерта з нерухомості. У 2007 році це будинковолодіння коштувало 1 127 932 гривень, тоді -- 225 586 доларів. Цікаво, що такий договір купівлі-продажу уклали через два місяці після визволення Юрія Луценка з Менської колонії. А скільки коштує сотка на цій вулиці тепер? На сайті з продажу нерухомості вказана ціна за одну соту на "ділянці VIP-рівня вулиці Осіння". Це 189 тисяч гривень. Ділянка, яку тепер продають, теж має вихід до озера та в сосновий ліс. І виявляється, пан Луценко орендує будинок і гараж у свого тестя! Принаймі так зазначено в його найновішій декларації. І як це так, пане генпрокуроре, що просто у вас під носом обмежують свободу руху громадянам? Обмежувачі руху, дорожні знаки "не галасувати", камери та охорона... Цікаво, чим ті, хто живе за зеленим парканом у селі Стоянка, відрізняються від інших?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Задержали капеллана, военного врача, гражданина США", - Саакашвили об арестах участников прорыва на ПП "Шегини"
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