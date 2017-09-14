 "Задержали капеллана, военного врача, гражданина США", - Саакашвили об арестах участников прорыва на ПП "Шегини"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Facebook.
"Задержали капеллана украинской православной церкви из Херсона, который раньше был в плену у боевиков, задержали военного врача - героя АТО, задержали нашего активиста, американского гражданина, а вчера дали 60 суток предварительного заключения Александру Бурцеву, человеку, который потерял на Донбассе все из-за того, что сохранил верность Украине, а сейчас пострадал от властей своей же страны", - написал Саакашвили.
При этом он подчеркнул, что "депутаты, укравшие миллиарды" продолжают гулять на свободе.
"В то время, когда вся власть занята выгораживанием Мартыненко, Насирова, депутатов, укравших миллиарды, когда закрывают дело Пашинского, расстрелявшего прохожего, который ему не понравился, не открывают дела на Киву и Ляшко, призывающих массово расстреливать людей, в тюрьму сажают граждан, которые пытались защитить закон и законность, людей, которые физически, на войне, защищали свою страну", - сказал лидер "Руха новых сил".
Он добавил, что не успокоится пока не будет восстановлена справедливость, и все не окажутся на свободе.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
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https://www.youtube.com/watch?v=wd2KFLNM-iM&t=2160s
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И вопрос адепту секты святого Михуила: почему Саакашвили до сих пор не подал в суд на отмену своего гражданства? Или у него нет денег, или он как юрист не знает, как это делается?
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