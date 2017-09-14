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 Политика Украины
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Все про:взятка (4496) задержание (6206) коррупция (7440) СБУ (14891) Укрзализныця (1211) Кравцов Евгений (6)

 Неприкасаемых нет, - Кравцов о задержании взяточника в "Укрзализныце"

уз

Руководство ОАО "Укрзализныця" всесторонне способствует расследованию эпизодов противоправной деятельности первого заместителя начальника одного из департаментов государственной компании, которого сотрудники Службы безопасности Украины совместно с департаментом безопасности "УЗ" задержали за взяточничество.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Задержан с поличным первый заместитель начальника одного из департаментов ОАО. Совместная работа нашей безопасности и СБУ. Неприкасаемых нет", - написал руководитель "УЗ" в своем Twitter.

Неприкасаемых нет, - Кравцов о задержании взяточника в Укрзализныце 01

В эфире 5 канала Евгений Кравцов прокомментировал ситуацию: "Это взятка в особо крупных размерах. Это очень серьезное правонарушение. Это первый случай в истории "Укрзализныци", когда был задержан с поличным коррупционер внутри компании при содействии Службы безопасности и руководства компании. Мы восстановили состав службы безопасности "Укрзализныци" и при содействии новых сотрудников, в очень сжатые сроки, смогли выявить такие негативные явления среди некоторых сотрудников компании и задержали одного из них в сотрудничестве с правоохранительными органами".

По информации пресс-службы "Укрзализныци", вышеуказанного чиновника задержали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в размере $ 70 тыс.

"По сообщению СБУ, указанное лицо, пользуясь поддержкой чиновников, которые до недавнего времени занимали на предприятии руководящие должности, непосредственно и через посредника требовал $ 300 тыс. за трудоустройство на руководящую должность в одном из филиалов ОАО "Укрзализныця". При этом, одним из основных требований со стороны вымогателя, был аванс в размере $ 70 тыс.", - говорится в заявлении компании.

Неприкасаемых нет, - Кравцов о задержании взяточника в Укрзализныце 02

Так, сотрудники СБУ задержали подозреваемого в одном из ресторанов Киева после получения первой части неправомерной выгоды. На данный момент продолжаются следственные действия.
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- Вы не в церкви, вас не обманут, - весело сказал великий комбинатор. - Будет и задаток. С течением времени... (с)
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Пока что мандеть рановато..... Словили одного паскудного чинушу и что - Бога за бороду поймали???
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особенно, если этого ненеприкасаемого надо сменить на своего ха-а-арошего парня...
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Такие действия нужно только приветствовать. Если это начало борьбы с коррупцией, то я - за. Только доводите всё до конца, иначе это всё профанация.
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Заплатит 10К гривен штрафа и вернется на работу. Еще и компенсацию за неудобства потребует. И извинений - на польском и грузинском.
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Давайте його в Мостиський суд, він за один день по максимуму дає і судді завжди на робочому місці. Як доказ 60 суток арешту активісту на Шегинях
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Да что ты! Сцуки тупые, живут в своем параллельном мире.Ахметку поспди,Бойко,Шуфрича и т.д.
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Неприкасаемых нет, - Кравцов, посаженных тоже - Порошенко .
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Что завтра петю с "любыми друзями " арестуют? Закон то один для всех.
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В КНР в зоопарке провинции Фуцзянь умерла самая старая гигантская панда в мире. Животному по кличке Баси было 37 лет.
В пересчете на возраст человека это более 100 лет...

а вы про взятки...
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сняли Бальчуна, теперь прибрали его назначенца-поляка. может быть подстава. начальник аудита не занимается назначением на должности и давать ему взятки смысла нет. а кравцов - пустое место.
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