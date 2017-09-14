 Неприкасаемых нет, - Кравцов о задержании взяточника в "Укрзализныце"

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"Задержан с поличным первый заместитель начальника одного из департаментов ОАО. Совместная работа нашей безопасности и СБУ. Неприкасаемых нет", - написал руководитель "УЗ" в своем Twitter.
В эфире 5 канала Евгений Кравцов прокомментировал ситуацию: "Это взятка в особо крупных размерах. Это очень серьезное правонарушение. Это первый случай в истории "Укрзализныци", когда был задержан с поличным коррупционер внутри компании при содействии Службы безопасности и руководства компании. Мы восстановили состав службы безопасности "Укрзализныци" и при содействии новых сотрудников, в очень сжатые сроки, смогли выявить такие негативные явления среди некоторых сотрудников компании и задержали одного из них в сотрудничестве с правоохранительными органами".
По информации пресс-службы "Укрзализныци", вышеуказанного чиновника задержали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в размере $ 70 тыс.
"По сообщению СБУ, указанное лицо, пользуясь поддержкой чиновников, которые до недавнего времени занимали на предприятии руководящие должности, непосредственно и через посредника требовал $ 300 тыс. за трудоустройство на руководящую должность в одном из филиалов ОАО "Укрзализныця". При этом, одним из основных требований со стороны вымогателя, был аванс в размере $ 70 тыс.", - говорится в заявлении компании.
Так, сотрудники СБУ задержали подозреваемого в одном из ресторанов Киева после получения первой части неправомерной выгоды. На данный момент продолжаются следственные действия.
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РЖУНИМАГУ
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Только почаще.
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В пересчете на возраст человека это более 100 лет...
а вы про взятки...
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