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 Политика Украины
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Все про:Transparency International (80) коррупция (7440) Юрчишин (18)

 86% людей в Украине не верят в победу над коррупцией, - Transparency International

коррупция деньги взятка оплата доллары поборы плата наличные

Украинцы верят в непреодолимость коррупции, властям надо показывать больше конкретных случаев преодоления коррупции и наказания виновных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявляет исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

"Надо больше примеров побежденной коррупции, даже будущее действующей власти зависит от того, смогут ли они предъявить обществу факты преодоленной и наказанной коррупции. Если в обществе есть мнение, что коррупция непобедима, то люди легче будут поддаваться коррупционным действиям", - сказал Юрчишин в четверг в Киеве на брифинге, посвященном фестивалю "Кино против коррупции".

Он также заявил, что количество украинцев, которые не верят в возможность преодоления коррупции в стране, возросло.

"На сегодня коррупционеры не наказаны, разве что мелкие чиновники. Возросло количество людей, которые не верят, что коррупция в целом может быть наказана. Если в 2013 году 80% украинцев считали, что правительство не может победить коррупцию, то на сегодня этот показатель 86%. Это количество людей, которые не видят результатов борьбы с таким явлением, хотя достижений в этой сфере намного больше", - подчеркнул Юрчишин.

Представитель организации также добавил, что 38% украинцев напрямую сталкивались с коррупцией, то есть, у них требовали взятку или они вынуждены были давать взятку.

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"Медиа формирует мнение, поэтому важно показывать факты наказанных крупных коррупционных деяний. Ведь даже бывшего президента Януковича сегодня судят по делу о госизмене, а не по коррупции", - добавил он.

Фестиваль "Кино против коррупции" стартует 14 сентября в Киеве. В рамках фестиваля состоится показ фильмов-расследований от украинских журналистов. В программу также вошли шесть европейских фильмов, исследующих природу коррупции. Все показы бесплатны, кроме Киева они также пройдут в Кривом Роге, Полтаве, Северодонецке, Житомире и Запорожье.

"Коррупция существует не только в Украине, но и во всем мире. Фестиваль включает разные форматы и демонстрации в разных регионах, поэтому мы ожидаем разные дискуссии, обсуждение вызовов, которые ставит перед обществом коррупция", - сообщила представитель Goethe-Institut в Украине Катерина Геринг.
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Племянники у меня тоже "ходоки" - у каждого по три жены и пять детей.
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Да??? Не, у меня проще: одна дочь, от первой и попытка сделать человека из пасынка. Неудачная.
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Да хорошо что деньги есть.
И дети еще маленькие.
Все проблемы впереди.
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UA Ким Чен Ир
86% - знакомая цифра
========
Да,похоже,но у нас 86% её не хотят,а у кацапов 86% ею гордятся
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Наоборот,86 ее хотят, енту карупцэю.
ибо для того, чтобы кто-то взял взятку, необходимо, чтобы кто-то ее дал.

Коррупция - это простая арифметика - что выгодно, то и делают.
Это как ынвестиции -дал 1000$ взятку чиновнику -получил 2 000$ дохода.
А если бы не дал енти 1000, то не получил бы 2000.

А если речь про газовые скважины с возможностью получить
газ по 320 грн а продать по 6800 грн, то дадут с удовольствием за получение лицензии.

А чиновник мингеонадр с удовольствием же и возьмет.
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Капец сколько зрадофилов,а если брать из оставшихся 14% ,то коррупционеров и их семей около 10%,шо то секта перемогы совсем бледно выглядит
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Лично моё мнение. Когда у нас читают/смотрят сюжеты о коррупции, довольно большое количество людей смотрят на это как на порнофильм - вот я бы на их месте! А правильная реакция большинства людей цивилизованного мира - они смотрят на это как на документальный фильм о пирушке в прозекторской (морг).
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Да? Вот когда я смотрю порнофильм, то у меня иные мысли: вот пусть ОНА сделает так, как там. А я- посмотрю... И мне- неинтересно, что там у людей цивилизованного мира, которые и сняли этот фильм. Для моего пользования!
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Наверное я не смог донести свою мысль. Мысль была такая - реакция разных людей на сюжеты о коррупции.
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Беги, Петя, беги!

Беги, Петя, беги! Саакашвили пообещал 19 сентября приехать в Киев…
В связи с этим стихийным бедствием «Укрзализница» отменила все пассажирские поезда львовской железной дороги, Минобразования объявило карантин в школах и ВУЗах, МОЗ настоятельно рекомендовало не собираться больше трёх из-за разгула эпидемии грузинской палочки, Генштаб приказал провести срочную мобилизацию, Нацгвардия поднята в ружьё.
Об этом пишет в Фейсбуке популярный публицист и общественный активист Юрий Касьянов.
В администрации жгут документы…
И только Юлия Владимировна нервно кусает локти.
Осень не будет скучной. Кстати и тарифы можно незаметно поднять…
***
Симпатичная шутка! Причем, именно та шутка, в которой имеется значительная доля правды.
Только насчет того, что «Юлия Владимировна нервно кусает локти», Касьянов «загнул». Нет, здесь не тот случай - ведь Саакашвили не может претендовать в ближайшие годы на президентскую булаву, поскольку не имеет положенного стажа проживания в Украине.
Поэтому не зря обсуждается в последние дни сценарий: третий Майдан, досрочные выборы, Тимошенко - президент, Саакашвили - премьер-министр.
Впрочем, чуть ранее в сети говорили также о таком возможном будущем раскладе: Гриценко - президент, Саакашвили - премьер, Тимошенко - спикер, Порошенко - тюрьма.
Конечно, любой из двух этих раскладов не идет ни в какое сравнение с тем барыжно-олигархическим режимом, который есть в Украине сейчас…

ГыыыЫЫЫЫЫ....😀😀😀😀
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Первый вариант мутный какой то.... тема сисек, то есть Петьки, не раскрыта
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Как ее можно побороть если коррупция в крови 86% нашего населения (народом не называю специально). Каждый из этих 86% спит и видит себя на месте того вора, что повыше сидит и мечтает - запанувати у своїй сторонці, над собі подібними.
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ты думаешь воры хорошо себя чувствуют да они сидят и трусятся что в один прекрасный момент могут это все потерять а еще и сесть а то и хуже потому что среди них жесткая конкуренция - ворованное еще никогда и никому пользы не приносило а только проклятия которые пойдут и вылезут боком на тебе твоих детях и внуках
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Это ты расскажи тем 86% которые живут с коррупцией в симбиозе. Я пробовал не раз. Безнадежные люди, и на тебя смотрят как на дурака и считают идиотом - романтиком.
Что говорить если в моей семье меня с моими мыслями и убеждениями, что коррупция и воровство это враги государства и народа считают именно романтиком идиотом.....
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Красавчик. Ещё бы жирным шрифтом писал перестал, было бы вАще.
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38% украинцев непосредственно контактировали с коррупционерами...
Скольких они сдали или большинству из них выгодна коррупция?
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Как-то прочитала что-то типа этого ( не дословно, но смысл такой ):
все украинцы хотят победить коррупцию, но когда нужно решить свои личные проблемы, сразу начинают искать кума, свата, друга, который поможет порешать вопросы по-быстрому.
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А чему удивляться? Власть ничего не делает для реальной борьбы с коррупцией. Петя как обещал не провел люстрацию в органах власти, прокуратуре, судах, СБУ. Коррупционеры по-прежнему хозева жизни в стране. Зато лидера оппозиционной партии Саакашвили, выступающего против коррупции, власть гнобит только так.
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UA Андрей Шевченко 73396fdd
86%, При этом, ни меня, ни мою многочисленную родню- никто не спрашивал. А у меня, между прочим, аж шесть жен, на личном счету. Так вот: никто из нас не верит! Потому, вероятно, процент
======
Ты мусульманин,или кацап,который рассказывает про свои сны?
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Я- украинец. Но... что было- то было. Из песни(жизни)- слова не выкинуть. А тебе- пожелание: определи кого- то, из своей немногочисленной родни- в моря, в возрасте 18-ть лет. Когда ему будет 56... то ты попробуй посчитать- скока у него будет жен, в этот период. Ну... заодно можешь ему порекомендовать мусульманство. Или- кацапство.
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Вы тут на гаранта коррупции, тьфу ты конституции варежки не открывайте, а то поступит информация что ваши дома и квартиры заминированы и разминирование займёт от двух нелель и вплоть до выборов.
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Да и пох на эти 86% "людей" что верят они ли нет - они зрители в этом мире, главное что верят в изменения в стране 3% пассианариев - остальные овцы пойдут за ними...
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" 86% людей в Украине не верят в победу над коррупцией - Transparency International "

Вы все , агенты кремля . Я так и знал
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Шатуны. Как выйдишь на улицу, как глянешь вокруг, а они все шатаются.
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Остальные 14% - верят. Поэтому и воруют с таким рвением.
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Остальные скорее всего где то 4%.
10% это сами корупционеры и их стаи. Ой, "простите" - семьи.
Что никак не отменяет того, что подавляющее большинство из этих 86% сами бы с радостью корупционерами стали, да не предлагает никто, только требуют.
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Вы невнимательно прочитали. 14% - верят, потому что это и есть коррупционеры.
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sos! тут нужен опытный порохобот! требуется пояснение шо это очередная перемога
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Transparency International - шатуны и агенты госдепа и вообще хай они сначала свою будку покажут.
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"Надо расстреливать коррупционеров как в Китае"
____________________
Можно вполне обойтись без этих экстремальных мер, вполне достаточно реальные сроки, конфискация имущества и лишение права занимать должности в госсструктурах. Но власть и этого не делает, одна видимость борьбы с коррупцией.
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Влада і є оплотом корупції!!!
Вони не можуть боротись самі з собою!!!
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Читал где то статью, что в даже расстрелы не помогают и коррупция в Китае стоит такая, что гай шумить. Когда кого то таки ловят, он берёт на себя все обвинения за сотню подельников под гарантии пожизненного обеспечения своей семьи.
Так что херня всё это и если по мановению волшебной палочки ввести у нас расстрел за коррупцию, то использоваться он будет не для наказания проворовавшихся прикорытников, а для устранения конкурентов.
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Порохоботы долбанные. А ну расскажите в пику этим писакам, что с коррупцией уже не надо бороться, так как благодаря выдающимся 140 реформам Петра Алексеевича в течение трех с половиной лет она уже поборена. Давно и окончательно.
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Я верю. Все можно контролировать. Сеичас технологии это позволяют. Конечно налапники всеравно будут проявляться в сфере распределения гос заказов -своим и т д . Но и их сеичас можно контролировать имея прозрачную систему. А главное, все зависит от того на сколько люди будут доверять правохранительным органам, т е на сколько честны будут правохранительные органы, тогда о всех "налапниках" будут просто туда сообщать.
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А дальше наши реформированные суды в прозрачный способ всех их будут отпускать на волю. Замечательная, выдающаяся борьба с коррупцией. Хотя, пожалуй, Шабунина загребут.
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Иметь на корню коррупционную власть и при этом иметь нормальные правоохранительные органы это оксюморон.
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"Надо больше примеров побежденной коррупции, даже будущее действующей власти зависит от того, смогут ли они предъявить обществу факты преодоленной и наказанной коррупции."
Неужели ещё кто то думает, что у этой власти есть какое то будущее????
Источник:https://censor.net.ua/n455262
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Насправді 99% українців не вірять в перемогу над корупцією бо корупція в крові українців. Майже кожен українець або краде де може або вимагає хабар. Постійно зіштовхуюсь з цим явищем на побутовому рівні.
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Це все "барихха"..в Україні ніколи не було крупціїї..до 2014р. 86% не знали що це таке..
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Ша как выйдут! Как скажут!
- Это не коррупция! Это инвестиции в панамский оффшор!
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Все проще... просто объявят организацию агентами Кремля.
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Правовое общество-правовое государство./Более 60% украинцев считают взяточничество нормой жизни, - опрос /70% українців брали участь у корумпованих діях і лише 2% спробували з нею боротися/эти два процента составляют читатели цензора.Пора читателям цензора заявить себя списком образцово -показательных граждан не берущих и не дающих взятки.Иван Петрович Сидоров не может возглавить этот список- у него нет причин давать взятки и ему взятки не предлагают.Что Ивану Петровичу Сидорову иногда обидно-70% украинцам предлагают взятки, а ему нет.
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Что значит "победить коррупцию"??? Абсолютно, в 0???? Такого нет нигде в мире и никогда не будет, пока будет существовать государственные институты как таковые. Вопрос поставлен предельно некорректно! А почему????
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Нема в нас коррупции.В нас олигаполия,а це набагато гiрше
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Ребята, победить коррупцию очень просто.
1) Не давайте взяток.
2) И не берите их сами.
И тогда завтра же коррупция исчезнет сама собой.
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Смысл бороться с коррупцией,при олигаполии?
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Зараз на повестке дня,уговорить соседей,оплатить тарифы.Списки должников развешаны у подъездов.Проверяющие на день,по два раза приходят.То с водоканала,то газовщики,то электрики.Кого нет дома,оставляют уведомления,в щёлочке двери.Парады собраний жильцов дома,стартовали по всем дворам.Будут бить должников.А тут якась коррупция
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То,шо не люди виноваты в коррупции,а влада олигополий,толкающих их на коррупцию
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Не давайте взяток, и не берите их. Всё просто.
А то по вашему получается что в алкоголизме виновато наличие винно-водочных магазинов.
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Вот наивный идиот!..... Сказали 86% лояльных друг к другу активных и пасивных воров
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украинцам не нужны "примеры", им нужна личная выгода и практическая польза.

что вы сделаете, если давать взятки выгоднее, чем не давать.
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"86% людей в Украине не верят в победу над коррупцией, - Transparency International" - ну как можно победить коррупцию, когда её возглавляет первый человек в государстве - Янушенко, создатель ПР, да он крышует не только коррупцию, а и пятую колонну мясника путлера, у барыги нет вопросов к Трухе в Одессе и к Гепе в Харькове, зато ему мешают воровать патриоты Украины, такие как Саакашвили, вывод простой, убрать главаря и все вопросы отпадут сами собой, а тянуть с этим нельзя т.к. Янушенко постоянно внедряет своих людей во все силовые структуры, почерк его работы точно такой, как шапкокрада зэка, и бежать из Украины ему некуда, кроме Кацапстана, к бесу путлеру.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины86% людей в Украине не верят в победу над коррупцией, - Transparency International
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