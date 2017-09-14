" 86% людей в Украине не верят в победу над коррупцией - Transparency International "

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявляет исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.
"Надо больше примеров побежденной коррупции, даже будущее действующей власти зависит от того, смогут ли они предъявить обществу факты преодоленной и наказанной коррупции. Если в обществе есть мнение, что коррупция непобедима, то люди легче будут поддаваться коррупционным действиям", - сказал Юрчишин в четверг в Киеве на брифинге, посвященном фестивалю "Кино против коррупции".
Он также заявил, что количество украинцев, которые не верят в возможность преодоления коррупции в стране, возросло.
"На сегодня коррупционеры не наказаны, разве что мелкие чиновники. Возросло количество людей, которые не верят, что коррупция в целом может быть наказана. Если в 2013 году 80% украинцев считали, что правительство не может победить коррупцию, то на сегодня этот показатель 86%. Это количество людей, которые не видят результатов борьбы с таким явлением, хотя достижений в этой сфере намного больше", - подчеркнул Юрчишин.
Представитель организации также добавил, что 38% украинцев напрямую сталкивались с коррупцией, то есть, у них требовали взятку или они вынуждены были давать взятку.
"Медиа формирует мнение, поэтому важно показывать факты наказанных крупных коррупционных деяний. Ведь даже бывшего президента Януковича сегодня судят по делу о госизмене, а не по коррупции", - добавил он.
Фестиваль "Кино против коррупции" стартует 14 сентября в Киеве. В рамках фестиваля состоится показ фильмов-расследований от украинских журналистов. В программу также вошли шесть европейских фильмов, исследующих природу коррупции. Все показы бесплатны, кроме Киева они также пройдут в Кривом Роге, Полтаве, Северодонецке, Житомире и Запорожье.
"Коррупция существует не только в Украине, но и во всем мире. Фестиваль включает разные форматы и демонстрации в разных регионах, поэтому мы ожидаем разные дискуссии, обсуждение вызовов, которые ставит перед обществом коррупция", - сообщила представитель Goethe-Institut в Украине Катерина Геринг.
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И дети еще маленькие.
Все проблемы впереди.
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86% - знакомая цифра
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Да,похоже,но у нас 86% её не хотят,а у кацапов 86% ею гордятся
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ибо для того, чтобы кто-то взял взятку, необходимо, чтобы кто-то ее дал.
Коррупция - это простая арифметика - что выгодно, то и делают.
Это как ынвестиции -дал 1000$ взятку чиновнику -получил 2 000$ дохода.
А если бы не дал енти 1000, то не получил бы 2000.
А если речь про газовые скважины с возможностью получить
газ по 320 грн а продать по 6800 грн, то дадут с удовольствием за получение лицензии.
А чиновник мингеонадр с удовольствием же и возьмет.
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Беги, Петя, беги! Саакашвили пообещал 19 сентября приехать в Киев…
В связи с этим стихийным бедствием «Укрзализница» отменила все пассажирские поезда львовской железной дороги, Минобразования объявило карантин в школах и ВУЗах, МОЗ настоятельно рекомендовало не собираться больше трёх из-за разгула эпидемии грузинской палочки, Генштаб приказал провести срочную мобилизацию, Нацгвардия поднята в ружьё.
Об этом пишет в Фейсбуке популярный публицист и общественный активист Юрий Касьянов.
В администрации жгут документы…
И только Юлия Владимировна нервно кусает локти.
Осень не будет скучной. Кстати и тарифы можно незаметно поднять…
***
Симпатичная шутка! Причем, именно та шутка, в которой имеется значительная доля правды.
Только насчет того, что «Юлия Владимировна нервно кусает локти», Касьянов «загнул». Нет, здесь не тот случай - ведь Саакашвили не может претендовать в ближайшие годы на президентскую булаву, поскольку не имеет положенного стажа проживания в Украине.
Поэтому не зря обсуждается в последние дни сценарий: третий Майдан, досрочные выборы, Тимошенко - президент, Саакашвили - премьер-министр.
Впрочем, чуть ранее в сети говорили также о таком возможном будущем раскладе: Гриценко - президент, Саакашвили - премьер, Тимошенко - спикер, Порошенко - тюрьма.
Конечно, любой из двух этих раскладов не идет ни в какое сравнение с тем барыжно-олигархическим режимом, который есть в Украине сейчас…
ГыыыЫЫЫЫЫ....😀😀😀😀
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сисек, то есть Петьки, не раскрыта
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Что говорить если в моей семье меня с моими мыслями и убеждениями, что коррупция и воровство это враги государства и народа считают именно романтиком идиотом.....
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Скольких они сдали или большинству из них выгодна коррупция?
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все украинцы хотят победить коррупцию, но когда нужно решить свои личные проблемы, сразу начинают искать кума, свата, друга, который поможет порешать вопросы по-быстрому.
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86%, При этом, ни меня, ни мою многочисленную родню- никто не спрашивал. А у меня, между прочим, аж шесть жен, на личном счету. Так вот: никто из нас не верит! Потому, вероятно, процент
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Ты мусульманин,или кацап,который рассказывает про свои сны?
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коррупции,тьфу ты конституции варежки не открывайте, а то поступит информация что ваши дома и квартиры заминированы и разминирование займёт от двух нелель и вплоть до выборов.
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Вы все , агенты кремля . Я так и знал
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10% это сами корупционеры и их стаи. Ой, "простите" - семьи.
Что никак не отменяет того, что подавляющее большинство из этих 86% сами бы с радостью корупционерами стали, да не предлагает никто, только требуют.
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Можно вполне обойтись без этих экстремальных мер, вполне достаточно реальные сроки, конфискация имущества и лишение права занимать должности в госсструктурах. Но власть и этого не делает, одна видимость борьбы с коррупцией.
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Вони не можуть боротись самі з собою!!!
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Так что херня всё это и если по мановению волшебной палочки ввести у нас расстрел за коррупцию, то использоваться он будет не для наказания проворовавшихся прикорытников, а для устранения конкурентов.
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Неужели ещё кто то думает, что у этой власти есть какое то будущее????
Источник:https://censor.net.ua/n455262
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- Это не коррупция! Это инвестиции в панамский оффшор!
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1) Не давайте взяток.
2) И не берите их сами.
И тогда завтра же коррупция исчезнет сама собой.
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А то по вашему получается что в алкоголизме виновато наличие винно-водочных магазинов.
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что вы сделаете, если давать взятки выгоднее, чем не давать.
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