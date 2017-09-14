EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Общество, За рубежом
  1495  11
Все про:граница (3254) Закарпатье (1491) ремонт (840) Румыния (510) пункт пропуска (361)

 Румыния ограничила движение на пограничном переходе в Закарпатской области, - МИД

солотвино

Румыния официально сообщила об ограничении в пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" движения пешеходов и транспортных средств с 22:00 до 5:00 в связи с проведением ремонтных работ на мосту через Тису.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Пункт пропуска в оккупированный Крым "Чаплинка" будет закрыт, - представитель президента в АРК Бабин

Согласно сообщению, из-за ремонта моста через Тису будет ограничено движение пешеходов и транспортных средств с 22.00 до 5.00. Румынская сторона планирует завершить ремонтные работы до 30 ноября 2017 года.

"Рекомендуем гражданам Украины и иностранцам внимательно следить за официальными сообщениями МИД и АДПСУ при планировании путешествий через пункт пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" на украинском-румынской государственной границе", - отметили в МИД Украины.

Ранее сообщалось, что участок украинско-румынской границы в пределах Черновицкой области будут охранять совместные патрули пограничной полиции Румынии и военнослужащих Госпогранслужбы Украины.

Румыния ограничила движение на пограничном переходе в Закарпатской области, - МИД 01
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мда, днём побоитса а ночью ограничение, хотя возможно ватные головы спасая свою мессию могут и на руках унести, чтоб бандеры не схлопали без соли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нехрен ночью шастать и всё, хотя ватники не прочитав даже заглавие до конца уже в ладошки хлопает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мост ремонтируют - то официоз!
а так - мстят за реформу образовательную...
эх, ромалэ, ромалэ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Украине к ремонтам не привыкать .постоянно что то ремонтируют и всё никак не отримонтируют . страна вечного ремонта .
 показать весь комментарий
Ответить
 
нда)))у Михи теперь репутация еще та - только он оказался возле границы так румыны ее закрыли...никому то щастя не нужно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага, хотят помешать Порошенко экстрадировать Саакашвили
 показать весь комментарий
Ответить
 
так его в Грузию экстрадируют когда там его заочно осудят)а румыны его себе не требуют - просто не знают что от психа ожидать - поэтому и границу закрывают)
 показать весь комментарий
Ответить
 
может заголовок статьи нужно было начинать с ремонта моста?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мост соединит населенные пункты Белую Церковь (Раховский район) и Сигет (уезд Марамуреш, Румыния). Планируется, что объект будет сдан к 2017 году, его стоимость оценили в 10 млн евро.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Старий Кінь", то у деяких "коментаторів" уже "манечка", як у солдата з старого рядянського анекдоту: "А я про неї завжди думаю...".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоРумыния ограничила движение на пограничном переходе в Закарпатской области, - МИД
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти