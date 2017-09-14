 Румыния ограничила движение на пограничном переходе в Закарпатской области, - МИД

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, из-за ремонта моста через Тису будет ограничено движение пешеходов и транспортных средств с 22.00 до 5.00. Румынская сторона планирует завершить ремонтные работы до 30 ноября 2017 года.
"Рекомендуем гражданам Украины и иностранцам внимательно следить за официальными сообщениями МИД и АДПСУ при планировании путешествий через пункт пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" на украинском-румынской государственной границе", - отметили в МИД Украины.
Ранее сообщалось, что участок украинско-румынской границы в пределах Черновицкой области будут охранять совместные патрули пограничной полиции Румынии и военнослужащих Госпогранслужбы Украины.
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а так - мстят за реформу образовательную...
эх, ромалэ, ромалэ!
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