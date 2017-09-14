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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2757) Россия (72253) учения (2041)

 Реальная численность российских военнослужащих на учениях с Беларусью более 100 тысяч, - министр обороны ФРГ

В немецком Минобороны считают фиктивным указанное Россией количество солдат в 12,7 тысяч на совместных учениях с Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, об пишет корреспондент Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер.

По данным российского Минобороны, в учениях участвуют 12,7 тыс. военнослужащих, а также около 250 танков, 200 артиллерийских орудий, 10 военных кораблей, а также подразделения МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС. По сценарию военная армада должна "остановить сепаратистов, которые при поддержке двух вымышленных соседних государств захватили часть еще одной вымышленной страны". Учения, как не устают подчеркивать российские представители, носят "исключительно оборонительный характер, но западные СМИ полагают иначе", говорится в статье.

Указанное количество солдат - 12,7 тыс. - в немецком Минобороны считают фиктивным, указанным для того, чтобы Россия могла обойти свои обязательства, которых она обязана придерживаться как член ОБСЕ. Реальную численность российских военнослужащих на этих учениях министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен оценивает более чем в 100 тыс. На прошлогодних осенних учениях "Кавказ", напоминает автор, Россия также специально занизила число военнослужащих: уже потом российская армия без лишнего шума признала, что в учениях на различных полигонах участвовали не 12,5 тыс. солдат, а свыше 120 тыс. В этом году параллельно с учениями "Запад" пройдут и другие: на Кольском полуострове и в Калининграде; на Балтике пройдут морские учения.

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Сомнения существуют и относительно сценария маневров, продолжает Хемикер: "К примеру, никаких сепаратистов, которые могли бы оккупировать часть территории России или Беларуси, нет, да есть бы и были, то для победы над ними Минску и Москве потребовалось бы солдат на три порядка меньше". К тому же во время учений "Запад" войска отрабатывают взаимодействие всех видов Вооруженных сил в обычном и комбинированном бою, вплоть до (вымышленного) использования тактического ядерного оружия, говорится в статье.

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По мнению Запада, этот сценарий, как и в прежние годы, нацелен на одно - на конфликт с НАТО и оккупацию стран Балтии, пишет корреспондент. "И хотя последнее вряд ли возможно, цель этого бряцанья оружием, с точки зрения НАТО, исключительно наступательная. И делается все это с оскорбительным намерением напугать восточных членов Североатлантического альянса", - подытоживает журналист.
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Как это - "не дождетесь"? Это уже СВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ!
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Колумб был Трамп . Аркадий Бабченко .
Янки всегда хотели уничтожить Русь-матушку.

Для этого они в 1492 году организовали экспедицию на противоположную сторону земного шара и открыли Америку. Это потом либералы решили исказить историю и придумали легенду, что Колумб был испанец. Вранье. Колумб был Трамп.
Но что-то не заладилось. И тогда, через триста лет, они придумали сделать США. А чтобы еще более лучше подготовиться к завоеванию, они начали у себя войну за независимость, потом гражданскую войну Севера и Юга, а также позволили британцам и канадцам захватить и сжечь Вашингтон.
Но и это не помогло. И еще триста лет янки, тренируясь и готовясь морально, стреляли друг друга на Диком Западе, толпами умирали во времена Золотой Лихорадки в Канаде и на Аляске, втянулись в поселенческую войну с индейцами, грабили друг другу банки, угоняли скот, и, не доверяя шерифам, вообще стреляли во все, что движется, а затем вешали друг друга на площади, если двигавшимся подстреленным оказывалось что-то не то.
Посчитав, что натренировались достаточно, чертовы янки пошли наконец-таки войной на Великую и Прекрасную Русь, но промахнулись с направлением - еще бы, другая сторона океана - и отвоевали у Мексики Техас. Горе сразило нацию. Вместо Верхней Лопыревки Калужского уезда завоевать какой-то жалкий нефтяной Техас. Небо не видело таких жалких пацаков...
И, когда, казалось бы, уже все было потеряно, фарт повернулся к несчастным лицом и подкинул шанс. В Европе началась Первая мировая.
Янки сели на корабли, переплыли океан, и напали на Германию, напавшую на Россию. Получай, Москва! Не ожидала такого удара?
Российская Империя и вправду не ожидала такой подлости, бухнулась на колени, подписала Брестский мир - почему-то с Германией - и развалилась.
Но проклятые янки не остановились и на этом. Дождавшись, пока в совдепии начнется кровавый хаос, они отправили парочку экспедиционных корпусов, чтобы хоть как-то ограничить резню и вернуть ситуацию в адекватное русло. Потом, действуя согласно своему бесчеловечному плану, дождавшись нескольких волн голода, они начали присылать еду. Еду! Голодающим! Какая зашкаливающая бесчеловечность. На тебе, вражина, пароходы с зерном! На тебе, гадина, миллиарды Нансена! На тебе, подлая, продовольствие! Получи, редиска!
Ну и там по мелочи - построили ДнепроГЭС, обеспечили всю страну станками и технологиями, прислали несколько тысяч инженеров, научили пользоваться электричеством и вообще вместе с немцами и англичанами провели всю индустриализацию чуть более, чем полностью.
За что мы американских инженеров и расстреляли.
Но проклятые штаты не остановились и на этом. И когда началась Вторая мировая война, они повторили свой подлый трюк и снова напали на Германию, напавшую на Россию!
Второй раз такого удара Родина никак не ожидала.
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Воспользовавшись моментом, коварные янки решили добить СССР ленд-лизом. Не щадя стариков и детей, они развернули гигантские поставки продовольствия, оборудования, металла, машин, оружия, самолетов и прочих благ цивилизации. Более того - вы только представьте этот цинизм - все это поставлялось бесплатно! Стон стоял над многострадальной Россией.
Но, благодаря эффективному менеджменту, СССР выдержал и на этот раз. И ответил новой волной репрессий и расстрелов собственного населения и голодом сорок шестого года.
Враг затаился. Пятьдесят лет он сидел в своей дыре в Майами и точил зубы на Верхнюю Лопыревку. И вообще на весь Калужский уезд.
Чтобы точно воссоздать условия Каулжского уезда, янки высадились на Луну и тренировались там. В условиях, максимально приближенных к реальным.
А еще придумали интернет, план Даллеса и ссали в подъездах. А в Питере - в парадных.
И вот, наконец, развалился и СССР.
Момент настал! Казалось бы, удача все же пришла в руки. И тогда дядя Сэм и вправду приступил к реализации своих вероломных планов по всем правилам военной науки. Первым ударом была - вы не поверите -
все та же старая добрая гуманитарная помощь! Бездуховные ножки Буша заполонили всю святую голодную Русь. Вторым ударом стали кредиты МВФ. Завершающим - прием в G-8 и распростертые объятия в мировой политике. А чтобы Россия уже точно никогда не оправилась, ей разрешили иметь армию, ядерное оружие, Приднестровье, Чечню и Абхазию.
Сделав все, как учил Сунь Цзы - никогда не нападай на слабого врага, которого можно взять голыми руками! - Штаты подло дождались момента, когда цена на нефть скакнула до небес, на врага пролился золотой дождь, военный бюджет России вырос до размеров Меркурия, разработаны "Арматы", эсминцы и прочие паки-факи иже херувимы пятого поколения, страна в очередной раз поехала башкой и опять перевелась на военные рельсы, стала захватывать все и вся по периметру, а две трети населения готовы сдохнуть в войне против кого угодно в какой угодно Сирии. А чтобы в это раз уже точно не промахнуться, янки чуть не проморгали под кибератаками выборы и вместе со своими европейскими приспешниками почти развалили НАТО.
Вот теперь все в порядке. Теперь можно нападать.
«Краткий курс исторических взаимосвязей»
В. Милонов, Н. Матильда-Поклонская,
Издательство «Л-Логика», Москва, 21 век.
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Подозреваю,що янки,хотели себе выкормить та воспитать нормального врага,щоб не стыдно,було захватывать Лопырёвку.Но,сука,не выходит плять,никак.Из русни достойного врага склепать
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Все верно только видимо ножки буша на этот раз будут называться ягодицами Трам ПАМ ПАМ .
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Бабченко один из наиболее адекватных нароссиян . Потому и из Мордора ему уехать пришлось .
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вранье! Порошенко говорил, что вся армия рф увязла в боях с ВСУ!
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там - зеленые человечки, у нас увязли - ихтамнеты и добровольцы-отпускники!
то, наверно, совсем разные части...
при чем смена маскировки превращает одних в других почему-то моментально
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Наскребли по сусекам ватных чудо-военов . Реальная численность российских военнослужащих на учениях с Беларусью более 100 тысяч, - министр обороны ФРГ - Цензор.НЕТ 3626
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самое время наступать в Крыму, пока картинки для поднятия боевого духа не кончились!
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и смелый! как настоящий украинец в инете!
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...попроси, чтобы тебе хоть десяток друзей накрутили, смелый ноль...
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Обойдут Сенин Вал,как пить дать,как Гитлер линию Можено.
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а я думаю.будут через Вейшнорию на Кенигсберг коридор топтать!
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...а что это такое - "линия Можено"? ...Хорошо хоть псевдоним Шикльгрубера написал без ошибок...
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"Топ Ган", "не заглядайте "скрепочелюстному" в задницю...". ВОНИ від цього сильно ніяковіють і "шаріються"... А потім їх починає "ковбасить", "тіпать" і вони починають отруйною слиною бризкать у всі боки... У них, від "вузькоязичності", "скрепи" мізки здавлюють, і вони "грамоте не разумеют...". А Ви - "линия Можено". Вони матюки свої, і то, з помилками пишуть, а Ви вимагаєте, щоб вони знали якісь слова іноземні...
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Та до задницы численность.... Для нормальной боеспособной армии , -они -- смазка для штыка....
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Посмотрите на это - именно так выглядят глуповатые, недалёкие шапкозакидатели.
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Сто тысяч. Это- две полнокровные общевойсковые армии. Сегодня- не 1941-й. Не мог бы этот всезнающий журналист уточнить- а какие это армии? Полагаю- не смог бы. Но, профессионально вывалить в эфир дезу- это запросто. Печально...
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Две новые армии и создаются на северной и восточной стороне границы Украины - одна танковая, вторая общевойсковая. Немного раньше МО РФ вернулось к советской организационной структуре в виде дивизий, полков и т.д. вместо бригад, батальонов и т.д., что говорит о подготовке наступательных действий в стиле 2-й мировой войны, когда основной силой прорыва и наступления на оперативную глубину обороны противника были танковые армии.
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Я- в курсе. Отслеживаю. Одновременно- они таки не в Белоруси. Ни 1-я Гвардейская танковая, ни 20-я, ни 8-я.
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Тихая оккупация Белоруссии,как Крыма,без выстрелов.Следующий этап- референдум,где 98% белорусов "проголосуют" за рашку.Уже проходили...
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Изя дзвони Мойше в Мордор,хай купляе похоронне бюро.Ожидается прибыль
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100000 вооруженной русни с железяками в Беларуси?
поздравляю беларусов - доколхозились.
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Не факт. Для отработки масштабного наступления и не нужно все 100 тыс. войск загонять непосредственно в Беларусь. Туда будет завезено тяжелое вооружение со всей логистикой, и размещено на базах, а отрабатываться будет быстрый ввод экипажей и расчётов этой техники, с соответствующей структурой управления и связи. Так же планировала действовать американская армия в Европе в 60-е - 80-е годы , для отражения наступления советской армии.
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може и не нужно 100000 воруженных кацапов, но они уже есть в Беларуси.
а чем больше вооруженной русни в минске, гомеле, бресте - тем независимее Беларусь.
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Это реальная цифра бурятов в колонии белоруссия,зато у колхозника 700 млн.$ и пост губернатора
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Кстати,Михоил Сраакашвили кордон в белоруссию не имеет желание прорвать....баба Йуля атаман
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ознакомьте луку как и на каких туфлях у хула шнуки завязывать,
а то же карлик пнет ето лабутеном в усы.
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Россия устроит кровавый хаос

14 сентября 2017, 06:45



Я уже много лет говорю, что Кавказ - это колония России. И что рано или поздно, но Россия уйдет с Кавказа. От этого будет лучше и ей самой, и кавказским народам, и всему миру.
Часто задают вопрос: "А Вы уверены, что республики Северного Кавказа в состоянии самостоятельно развиваться как государства"?
Но ответ на него - уже дала история.

Кавказ - один из древнейших очагов цивилизации на планете. Северокавказские народы, большинство из них, живут на этой территории тысячелетиями, существуют города, например Дербент, история которых тоже насчитывает тысячелетия. За этот период они неоднократно создавали устойчивые развитые общества. Если брать даже последние двести лет - непрерывный колониальный натиск России, сопровождавшийся геноцидом, повсеместным применением тактики выжженной земли, разрушением экономики и природной среды.
То даже в этих условиях есть примеры и мощного централизованного государства. Можно вспомнить и Северо-Кавказский имамат (обычно его называют Имамат Шамиля, хотя Шамиль был лишь последним и самым длительным его руководителем) - государство аварцев и чеченцев, которое противостало Российской империи три десятилетия в очень тяжелых условиях, было полностью окружено территорией, подконтрольной русским войскам. И после распада СССР чеченцы смогли самоорганизоваться, чтобы дать отпор РФ в 1990-е годы.

И, разумеется, вспомнить черкесов, имевших мощную экономическую и общественную структуру, которая была в состоянии в течение ста лет отражать натиск Российской Империи. Государство восточных черкесов - Кабарда, было одним из самых развитых феодальных государств восточной Евразии с развитой структурой и феодальной иерархией, она сопротивлялась российскому наступлению несколько десятилетий, и была завоевано (1820-е годы) только после того, как из-за занесённой эпидемии чумы умерло более 90% (!) всего населения. На момент начала агрессии Империи в 1763 году численность кабардинцев превышала 300 тыс., после 1822 года - осталось около 30 тыс. И даже после этого кабардинцы продолжали сопротивление России до 1860-х гг.

За века своей истории кавказские народы пережили много катастроф, нашествий и завоеваний. Колониальное правление России - лишь одно из них.
Россия выступает и выступала именно как дезинтегрирующий фактор, она мешала и мешает свободному развитию народов Кавказа. Нет никаких оснований предполагать, что после ухода Российской Империи (в ее нынешнем виде) кавказское общество окажется не в состоянии залечить нанесенные колониальным рабством раны, не вернётся к нормальной самостоятельной жизни и не возродит здоровое дееспособное общество, которое там было издревле, и которое, собственно, и обеспечило существование Кавказа в течение столь долгого времени. Ведь более 2000 лет Кавказ существовал как отдельная цивилизационная сущность без экономической помощи и чуткого политического руководства Москвы. Москва окончательно оккупировала всю его территорию лишь 153 года назад.
Северокавказские народы в противостоянии с Россией продемонстрировали удивительную, даже беспримерную жизнестойкость и способность создавать очень жизнеспособные социальные структуры в очень тяжелых внешних политических и экономических условиях.
Опыт более чем столетних боевых действий на Кавказе показал, что кавказцы очень быстро оправляются от поражения, и буквально через несколько лет после "окончательного разгрома" вновь готовы к войне с Империей - причем войне той же степени интенсивности, что и до "поражения".

Как пишет современный российский автор про официально объявленное Петербургом победоносное завершение Кавказской войны: "Разве мог кто-то предположить, что уже через несколько лет после победы Восточный Кавказ забурлит вновь. Что бунт будет следовать за бунтом, расправа за расправой, и так вплоть до самой революции. Потом карательные отряды ОГПУ, точно следуя методике генерала Ермолова, установят в горах советскую власть. Потом Сталин, идя по стопам Александра II, очистит Кавказ от нежелательных элементов. Но лишь только империя ослабит свою железную хватку, лишь только повеет свободой, как все начнется сначала".

Для успешного и длительного военного противостояния нужна эффективная социальная структура. Именно ее наличие у кавказских народов обеспечило этот феномен сопротивления.
Тем более, народы Северного Кавказа могут создать эффективную социальную организацию в мирных условиях.
Россия обязательно постарается после своего ухода сделать так, чтобы Кавказ был ввергнут в состояние кровавого хаоса. Эта тактика применялась ею неоднократно. Скорее всего, будет применена и сейчас. Национальная, экономическая и социальная политика Москвы на Кавказе во время всего советского периода, на самом деле - это последовательная закладка различных "мин замедленного действия". В Абхазии, в Южной Осетии, в Карабахе они взрываются и сейчас, в других местах - чутко спят у самой поверхности.
Поэтому есть вероятность, что какой-то период будет продолжаться состояние междоусобиц и локальных религиозных и межнациональных столкновений и даже войн. Хотя этот вариант не является неизбежным. Возможно, что его удастся избежать.
Но в любом случае хаос, если он и возникнет, будет не вечным. Способность к социальной самоорганизации и построению устойчивого общества нарды Кавказа демонстрировали на протяжении тысячелетий.
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Демон религиозного фундаментализма в России

14 сентября 2017, 08:35



Похоже, власти сами испугались того демона религиозного фундаментализма, которого вызвала к жизни "матильдоистерика" обезумевшей генерал-депутатши Поклонской (она, кажется, и сама напугалась) и всяких "отцов" Смирновых и Чаплиных.
Но проблема таких демонов в том, что возбудить их сегодня может одна кликушествующая истеричка в зомбоящике, а вот угомонить - крайне непросто, и хорошо, если удастся обойтись без кровавых жертв. Впрочем, я бы на это не рассчитывал, слишком большую инерцию набрала индуцированная дураками и сознательными подлецами масса, готовая (реально уже готовая!) убивать. И им слишком хорошо уже внушили, что - можно. Всё можно. И не только можно, но и неплохо оплачивается.

Ситуация постепенно выходит из под контроля, и наиболее вероятным ее развитием будет клерикализация государства по иранскому типу, которое предпочтет возглавить черносотенную массу, нежели бороться с ней - с последующим срывом в хаос нежизнеспособной системы.

Что можно сделать? А ничего. Можно только постараться создавать вокруг себя островки вменяемости, для минимизации последствий катастрофы.
P.S. Кстати, подскажите мне, чем не запрещенная в России террористическая группировка "христианское государство" качественно (NB) отличается от запрещенной "исламское государство"? А то я что-то не соображу никак.
P.P.S. Одновременно молиться на Христа, Николая II, Ленина и Сталина - безусловная шизофрения. Даже без вариантов.
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Эти учения проходят в раше и Беларуси на полигонах гораздо ближе к Литве чем к Украине, НАТО увеличило присутствие в странах Балтии и Польше, пуйло пытается как то устрашить, но у рашки против НАТО кроме ядерного оружия ничего нет.
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а теперь главное - та и наплевать бы скока кацапни в минске, если бы не общая граница Украины и беларуси.
кто кто, а украинцы уже все песни пра "братьев" знают...
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Ниче там не будет, путину нет надобности оккупировать Белоруссию, она ему нужна как торговый клапан помогающий обходить санкции и торговать в том числе и с Украинским ВПК, нужна именно в таком статусе как сейчас, типа нейтральном. Сценарии с резкими телодвижениями в сторону ЕС или Украины, - не реальны, по крайней мере сейчас. Если будет построенна инфраструктура то возможно появление российских баз, но это тоже не одним днем делается, а сами по себе учения демонстрируют линию раздела, все страны ЕС члены НАТО укрепляются, ну и кацапы им показывают кулачек определяя их в качестве соперника-врага на этих учениях.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеальная численность российских военнослужащих на учениях с Беларусью более 100 тысяч, - министр обороны ФРГ
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