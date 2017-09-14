 Реальная численность российских военнослужащих на учениях с Беларусью более 100 тысяч, - министр обороны ФРГ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, об пишет корреспондент Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер.
По данным российского Минобороны, в учениях участвуют 12,7 тыс. военнослужащих, а также около 250 танков, 200 артиллерийских орудий, 10 военных кораблей, а также подразделения МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС. По сценарию военная армада должна "остановить сепаратистов, которые при поддержке двух вымышленных соседних государств захватили часть еще одной вымышленной страны". Учения, как не устают подчеркивать российские представители, носят "исключительно оборонительный характер, но западные СМИ полагают иначе", говорится в статье.
Указанное количество солдат - 12,7 тыс. - в немецком Минобороны считают фиктивным, указанным для того, чтобы Россия могла обойти свои обязательства, которых она обязана придерживаться как член ОБСЕ. Реальную численность российских военнослужащих на этих учениях министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен оценивает более чем в 100 тыс. На прошлогодних осенних учениях "Кавказ", напоминает автор, Россия также специально занизила число военнослужащих: уже потом российская армия без лишнего шума признала, что в учениях на различных полигонах участвовали не 12,5 тыс. солдат, а свыше 120 тыс. В этом году параллельно с учениями "Запад" пройдут и другие: на Кольском полуострове и в Калининграде; на Балтике пройдут морские учения.
Сомнения существуют и относительно сценария маневров, продолжает Хемикер: "К примеру, никаких сепаратистов, которые могли бы оккупировать часть территории России или Беларуси, нет, да есть бы и были, то для победы над ними Минску и Москве потребовалось бы солдат на три порядка меньше". К тому же во время учений "Запад" войска отрабатывают взаимодействие всех видов Вооруженных сил в обычном и комбинированном бою, вплоть до (вымышленного) использования тактического ядерного оружия, говорится в статье.
По мнению Запада, этот сценарий, как и в прежние годы, нацелен на одно - на конфликт с НАТО и оккупацию стран Балтии, пишет корреспондент. "И хотя последнее вряд ли возможно, цель этого бряцанья оружием, с точки зрения НАТО, исключительно наступательная. И делается все это с оскорбительным намерением напугать восточных членов Североатлантического альянса", - подытоживает журналист.
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Янки всегда хотели уничтожить Русь-матушку.
Для этого они в 1492 году организовали экспедицию на противоположную сторону земного шара и открыли Америку. Это потом либералы решили исказить историю и придумали легенду, что Колумб был испанец. Вранье. Колумб был Трамп.
Но что-то не заладилось. И тогда, через триста лет, они придумали сделать США. А чтобы еще более лучше подготовиться к завоеванию, они начали у себя войну за независимость, потом гражданскую войну Севера и Юга, а также позволили британцам и канадцам захватить и сжечь Вашингтон.
Но и это не помогло. И еще триста лет янки, тренируясь и готовясь морально, стреляли друг друга на Диком Западе, толпами умирали во времена Золотой Лихорадки в Канаде и на Аляске, втянулись в поселенческую войну с индейцами, грабили друг другу банки, угоняли скот, и, не доверяя шерифам, вообще стреляли во все, что движется, а затем вешали друг друга на площади, если двигавшимся подстреленным оказывалось что-то не то.
Посчитав, что натренировались достаточно, чертовы янки пошли наконец-таки войной на Великую и Прекрасную Русь, но промахнулись с направлением - еще бы, другая сторона океана - и отвоевали у Мексики Техас. Горе сразило нацию. Вместо Верхней Лопыревки Калужского уезда завоевать какой-то жалкий нефтяной Техас. Небо не видело таких жалких пацаков...
И, когда, казалось бы, уже все было потеряно, фарт повернулся к несчастным лицом и подкинул шанс. В Европе началась Первая мировая.
Янки сели на корабли, переплыли океан, и напали на Германию, напавшую на Россию. Получай, Москва! Не ожидала такого удара?
Российская Империя и вправду не ожидала такой подлости, бухнулась на колени, подписала Брестский мир - почему-то с Германией - и развалилась.
Но проклятые янки не остановились и на этом. Дождавшись, пока в совдепии начнется кровавый хаос, они отправили парочку экспедиционных корпусов, чтобы хоть как-то ограничить резню и вернуть ситуацию в адекватное русло. Потом, действуя согласно своему бесчеловечному плану, дождавшись нескольких волн голода, они начали присылать еду. Еду! Голодающим! Какая зашкаливающая бесчеловечность. На тебе, вражина, пароходы с зерном! На тебе, гадина, миллиарды Нансена! На тебе, подлая, продовольствие! Получи, редиска!
Ну и там по мелочи - построили ДнепроГЭС, обеспечили всю страну станками и технологиями, прислали несколько тысяч инженеров, научили пользоваться электричеством и вообще вместе с немцами и англичанами провели всю индустриализацию чуть более, чем полностью.
За что мы американских инженеров и расстреляли.
Но проклятые штаты не остановились и на этом. И когда началась Вторая мировая война, они повторили свой подлый трюк и снова напали на Германию, напавшую на Россию!
Второй раз такого удара Родина никак не ожидала.
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Но, благодаря эффективному менеджменту, СССР выдержал и на этот раз. И ответил новой волной репрессий и расстрелов собственного населения и голодом сорок шестого года.
Враг затаился. Пятьдесят лет он сидел в своей дыре в Майами и точил зубы на Верхнюю Лопыревку. И вообще на весь Калужский уезд.
Чтобы точно воссоздать условия Каулжского уезда, янки высадились на Луну и тренировались там. В условиях, максимально приближенных к реальным.
А еще придумали интернет, план Даллеса и ссали в подъездах. А в Питере - в парадных.
И вот, наконец, развалился и СССР.
Момент настал! Казалось бы, удача все же пришла в руки. И тогда дядя Сэм и вправду приступил к реализации своих вероломных планов по всем правилам военной науки. Первым ударом была - вы не поверите -
все та же старая добрая гуманитарная помощь! Бездуховные ножки Буша заполонили всю святую голодную Русь. Вторым ударом стали кредиты МВФ. Завершающим - прием в G-8 и распростертые объятия в мировой политике. А чтобы Россия уже точно никогда не оправилась, ей разрешили иметь армию, ядерное оружие, Приднестровье, Чечню и Абхазию.
Сделав все, как учил Сунь Цзы - никогда не нападай на слабого врага, которого можно взять голыми руками! - Штаты подло дождались момента, когда цена на нефть скакнула до небес, на врага пролился золотой дождь, военный бюджет России вырос до размеров Меркурия, разработаны "Арматы", эсминцы и прочие паки-факи иже херувимы пятого поколения, страна в очередной раз поехала башкой и опять перевелась на военные рельсы, стала захватывать все и вся по периметру, а две трети населения готовы сдохнуть в войне против кого угодно в какой угодно Сирии. А чтобы в это раз уже точно не промахнуться, янки чуть не проморгали под кибератаками выборы и вместе со своими европейскими приспешниками почти развалили НАТО.
Вот теперь все в порядке. Теперь можно нападать.
«Краткий курс исторических взаимосвязей»
В. Милонов, Н. Матильда-Поклонская,
Издательство «Л-Логика», Москва, 21 век.
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то, наверно, совсем разные части...
при чем смена маскировки превращает одних в других почему-то моментально
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поздравляю беларусов - доколхозились.
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а чем больше вооруженной русни в минске, гомеле, бресте - тем независимее Беларусь.
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а то же карлик пнет ето лабутеном в усы.
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14 сентября 2017, 06:45
Я уже много лет говорю, что Кавказ - это колония России. И что рано или поздно, но Россия уйдет с Кавказа. От этого будет лучше и ей самой, и кавказским народам, и всему миру.
Часто задают вопрос: "А Вы уверены, что республики Северного Кавказа в состоянии самостоятельно развиваться как государства"?
Но ответ на него - уже дала история.
Кавказ - один из древнейших очагов цивилизации на планете. Северокавказские народы, большинство из них, живут на этой территории тысячелетиями, существуют города, например Дербент, история которых тоже насчитывает тысячелетия. За этот период они неоднократно создавали устойчивые развитые общества. Если брать даже последние двести лет - непрерывный колониальный натиск России, сопровождавшийся геноцидом, повсеместным применением тактики выжженной земли, разрушением экономики и природной среды.
То даже в этих условиях есть примеры и мощного централизованного государства. Можно вспомнить и Северо-Кавказский имамат (обычно его называют Имамат Шамиля, хотя Шамиль был лишь последним и самым длительным его руководителем) - государство аварцев и чеченцев, которое противостало Российской империи три десятилетия в очень тяжелых условиях, было полностью окружено территорией, подконтрольной русским войскам. И после распада СССР чеченцы смогли самоорганизоваться, чтобы дать отпор РФ в 1990-е годы.
И, разумеется, вспомнить черкесов, имевших мощную экономическую и общественную структуру, которая была в состоянии в течение ста лет отражать натиск Российской Империи. Государство восточных черкесов - Кабарда, было одним из самых развитых феодальных государств восточной Евразии с развитой структурой и феодальной иерархией, она сопротивлялась российскому наступлению несколько десятилетий, и была завоевано (1820-е годы) только после того, как из-за занесённой эпидемии чумы умерло более 90% (!) всего населения. На момент начала агрессии Империи в 1763 году численность кабардинцев превышала 300 тыс., после 1822 года - осталось около 30 тыс. И даже после этого кабардинцы продолжали сопротивление России до 1860-х гг.
За века своей истории кавказские народы пережили много катастроф, нашествий и завоеваний. Колониальное правление России - лишь одно из них.
Россия выступает и выступала именно как дезинтегрирующий фактор, она мешала и мешает свободному развитию народов Кавказа. Нет никаких оснований предполагать, что после ухода Российской Империи (в ее нынешнем виде) кавказское общество окажется не в состоянии залечить нанесенные колониальным рабством раны, не вернётся к нормальной самостоятельной жизни и не возродит здоровое дееспособное общество, которое там было издревле, и которое, собственно, и обеспечило существование Кавказа в течение столь долгого времени. Ведь более 2000 лет Кавказ существовал как отдельная цивилизационная сущность без экономической помощи и чуткого политического руководства Москвы. Москва окончательно оккупировала всю его территорию лишь 153 года назад.
Северокавказские народы в противостоянии с Россией продемонстрировали удивительную, даже беспримерную жизнестойкость и способность создавать очень жизнеспособные социальные структуры в очень тяжелых внешних политических и экономических условиях.
Опыт более чем столетних боевых действий на Кавказе показал, что кавказцы очень быстро оправляются от поражения, и буквально через несколько лет после "окончательного разгрома" вновь готовы к войне с Империей - причем войне той же степени интенсивности, что и до "поражения".
Как пишет современный российский автор про официально объявленное Петербургом победоносное завершение Кавказской войны: "Разве мог кто-то предположить, что уже через несколько лет после победы Восточный Кавказ забурлит вновь. Что бунт будет следовать за бунтом, расправа за расправой, и так вплоть до самой революции. Потом карательные отряды ОГПУ, точно следуя методике генерала Ермолова, установят в горах советскую власть. Потом Сталин, идя по стопам Александра II, очистит Кавказ от нежелательных элементов. Но лишь только империя ослабит свою железную хватку, лишь только повеет свободой, как все начнется сначала".
Для успешного и длительного военного противостояния нужна эффективная социальная структура. Именно ее наличие у кавказских народов обеспечило этот феномен сопротивления.
Тем более, народы Северного Кавказа могут создать эффективную социальную организацию в мирных условиях.
Россия обязательно постарается после своего ухода сделать так, чтобы Кавказ был ввергнут в состояние кровавого хаоса. Эта тактика применялась ею неоднократно. Скорее всего, будет применена и сейчас. Национальная, экономическая и социальная политика Москвы на Кавказе во время всего советского периода, на самом деле - это последовательная закладка различных "мин замедленного действия". В Абхазии, в Южной Осетии, в Карабахе они взрываются и сейчас, в других местах - чутко спят у самой поверхности.
Поэтому есть вероятность, что какой-то период будет продолжаться состояние междоусобиц и локальных религиозных и межнациональных столкновений и даже войн. Хотя этот вариант не является неизбежным. Возможно, что его удастся избежать.
Но в любом случае хаос, если он и возникнет, будет не вечным. Способность к социальной самоорганизации и построению устойчивого общества нарды Кавказа демонстрировали на протяжении тысячелетий.
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14 сентября 2017, 08:35
Похоже, власти сами испугались того демона религиозного фундаментализма, которого вызвала к жизни "матильдоистерика" обезумевшей генерал-депутатши Поклонской (она, кажется, и сама напугалась) и всяких "отцов" Смирновых и Чаплиных.
Но проблема таких демонов в том, что возбудить их сегодня может одна кликушествующая истеричка в зомбоящике, а вот угомонить - крайне непросто, и хорошо, если удастся обойтись без кровавых жертв. Впрочем, я бы на это не рассчитывал, слишком большую инерцию набрала индуцированная дураками и сознательными подлецами масса, готовая (реально уже готовая!) убивать. И им слишком хорошо уже внушили, что - можно. Всё можно. И не только можно, но и неплохо оплачивается.
Ситуация постепенно выходит из под контроля, и наиболее вероятным ее развитием будет клерикализация государства по иранскому типу, которое предпочтет возглавить черносотенную массу, нежели бороться с ней - с последующим срывом в хаос нежизнеспособной системы.
Что можно сделать? А ничего. Можно только постараться создавать вокруг себя островки вменяемости, для минимизации последствий катастрофы.
P.S. Кстати, подскажите мне, чем не запрещенная в России террористическая группировка "христианское государство" качественно (NB) отличается от запрещенной "исламское государство"? А то я что-то не соображу никак.
P.P.S. Одновременно молиться на Христа, Николая II, Ленина и Сталина - безусловная шизофрения. Даже без вариантов.
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кто кто, а украинцы уже все песни пра "братьев" знают...
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