EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия
  176  5
Все про:Минобороны (5353) ОБСЕ (2817) видеонаблюдение (133) СЦКК (282)

 ОБСЕ планирует установить еще 4 камеры видеонаблюдения в зоне конфликта на Донбассе

обсе камера дфс

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) способствует Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в наращивании возможностей по дистанционному наблюдению за политикой безопасности ситуацией на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В дополнение к камерам видеонаблюдения, которые уже используются до конца сентября текущего года СММ ОБСЕ планирует установить еще четыре камеры видеонаблюдения на контрольно-пропускных пунктах въезда / выезда КПВВ "Гнутово", "Майорск" и "Марьинка" (Донецкая область), а также на горе Князя Игоря в районе населенного пункта Станица Луганская (территория ОРДО)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что установка дополнительных технических средств наблюдения СММ ОБСЕ будет способствовать эффективному мониторингу режима прекращения огня и соблюдению режима тишины в зоне конфликта.

Сообщается также, что на сегодня с обеих сторон линии соприкосновения СММ ОБСЕ использует семь камер видеонаблюдения, а именно: в населенных пунктах Авдеевка и Широкино (Донецкая область), на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), участках разведения сил и средств № 1 "Станица Луганская" и № 2 "Золотое" (Луганская область), № 3" Петровское "(территория отдельных районов Донецкой области (ОРДО), а также на территории шахты" Октябрьская "(территория ОРДО).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы подрывают боеприпасы возле своих позиций с целью обвинения ВСУ в срыве "школьного перемирия", - украинская сторона СЦКК

"Все камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ, установленные на подконтрольной правительству Украины территории работают в установившемся режиме и своевременно обслуживаются.

В то же время камера на шахте "Октябрьская" (территория ОРДО) не функционирует на протяжении длительного периода из-за того, что боевики не дают возможность представителям Миссии ОБСЕ провести ее обслуживание. Также, 8 августа этого года боевиками незаконных вооруженных формирований (НВФ) ОРДО была выведена из строя камера видеонаблюдения на ДФС.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает необходимость содействия со стороны ОРДО в исполнении мандата миссии ОБСЕ, предоставлении доступа представителям СММ ОБСЕ для обслуживания камер видеонаблюдения с целью обеспечения их постоянного и эффективного мониторинга режима прекращения огня", - отметили в пресс-службе ведомства.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
главное - что бы "глаз" камеры не только в наши окопы был направлен!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
будут ОБСЕранцы снимать как с терами бухают,да таксистами на их работают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
эти камеры легко нейтрализуются простой копеечной швейной иглой
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ планирует установить еще 4 камеры видеонаблюдения в зоне конфликта на Донбассе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти