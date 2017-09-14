 ОБСЕ планирует установить еще 4 камеры видеонаблюдения в зоне конфликта на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В дополнение к камерам видеонаблюдения, которые уже используются до конца сентября текущего года СММ ОБСЕ планирует установить еще четыре камеры видеонаблюдения на контрольно-пропускных пунктах въезда / выезда КПВВ "Гнутово", "Майорск" и "Марьинка" (Донецкая область), а также на горе Князя Игоря в районе населенного пункта Станица Луганская (территория ОРДО)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что установка дополнительных технических средств наблюдения СММ ОБСЕ будет способствовать эффективному мониторингу режима прекращения огня и соблюдению режима тишины в зоне конфликта.
Сообщается также, что на сегодня с обеих сторон линии соприкосновения СММ ОБСЕ использует семь камер видеонаблюдения, а именно: в населенных пунктах Авдеевка и Широкино (Донецкая область), на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), участках разведения сил и средств № 1 "Станица Луганская" и № 2 "Золотое" (Луганская область), № 3" Петровское "(территория отдельных районов Донецкой области (ОРДО), а также на территории шахты" Октябрьская "(территория ОРДО).
"Все камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ, установленные на подконтрольной правительству Украины территории работают в установившемся режиме и своевременно обслуживаются.
В то же время камера на шахте "Октябрьская" (территория ОРДО) не функционирует на протяжении длительного периода из-за того, что боевики не дают возможность представителям Миссии ОБСЕ провести ее обслуживание. Также, 8 августа этого года боевиками незаконных вооруженных формирований (НВФ) ОРДО была выведена из строя камера видеонаблюдения на ДФС.
Украинская сторона СЦКК подчеркивает необходимость содействия со стороны ОРДО в исполнении мандата миссии ОБСЕ, предоставлении доступа представителям СММ ОБСЕ для обслуживания камер видеонаблюдения с целью обеспечения их постоянного и эффективного мониторинга режима прекращения огня", - отметили в пресс-службе ведомства.
176 5
На всех станциях метро установят видеокамеры с системой распознавания лиц, - КГГА(43)
ОБСЕ возобновила работу камеры видеонаблюдения на ДФС после ее уничтожения(0)
Полиция проверит видео с бывшим работником СБУ Устименко возле дома Шеремета, - Бушуев(12)
Камеры видеонаблюдения запечатлели вероятного организатора взрыва в Петербурге, - источник "Интерфакса"(44)
"Мовний" конфлікт з Угорщиною. От тепер ми побачимо наскільки Україна є незалежною державою(0)
Суд предоставил ГПУ доступ к камерам видеонаблюдения Рады по делу Евромайдана(19)
На базе системы "Безопасный город" могут быть развернуты подпрограммы от автоматизированного управления дорожным движением до контроля за парковкой, - КГГА(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить