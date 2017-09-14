 Правоохранители анализируют видео подрыва автомобиля Махаури, но в интересах следствия деталей не разглашаем, - Артем Шевченко

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы расследуем, анализируем видео, но детали не разглашаем в интересах следствия", - сказал в среду Артем Шевченко.
Напомним, в пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева возле Бессарабского рынка взорвался автомобиль, в результате которого погиб человек. Впоследствии стало известно, что при взрыве погиб гражданин Грузии Тимур Махаури - боец чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура. Полиция расследует инцидент как умышленное убийство. Женщина, которая находилась в салоне авто, получила тяжелые ранения, а третий пассажир - 7-летняя девочка, у нее ожег первой степени, ее жизни ничего не угрожает.
Было открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом), позже в полиции допустили, производство может быть переквалифицировано на ст.258 УК (теракт).
По данным МВД, мощность заложенного в автомобиль взрывного устройства составляла от 600 гр до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Следствие отрабатывает несколько версий этого преступления.
В СБУ сообщили, что на погибшего в центре Киева Т.Махаури давно "охотились" российские спецслужбы. Он был уроженцем Чеченской республики, "был личным врагом Рамзана Кадырова", в 1999-2000 гг участвовал в боевых действиях против российских войск в Дагестане, в 2008 году принимал непосредственное участие в Грузино-российской войне на стороне Грузии.
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Махаури не боевик, он гораздо опаснее. Он - аналитик, мыслитель, тактик и стратег. Думаю, что удавшийся план проникновения Саакашвили в Украину - результат работы в т.ч. и Махаури. А план получился не только эффективным, но и красивым.
Таким же стратегом, только на поле брани, был и Сашко Билый.
R.I.P.
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нам пожалуйста тортик с вишенкой!
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