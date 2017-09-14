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 Политика Украины
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 Правоохранители анализируют видео подрыва автомобиля Махаури, но в интересах следствия деталей не разглашаем, - Артем Шевченко

махаури

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту подрыва автомобиля погибшего в пятницу гражданина Грузии Тимура Махаури, в том числе изучают видео случившегося.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы расследуем, анализируем видео, но детали не разглашаем в интересах следствия", - сказал в среду Артем Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У следователей есть видео с человеком, взорвавшим автомобиль Махаури. Взрывчатка была заложена, скорее всего, в подлокотнике, - "Украинские новости"

Напомним, в пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева возле Бессарабского рынка взорвался автомобиль, в результате которого погиб человек. Впоследствии стало известно, что при взрыве погиб гражданин Грузии Тимур Махаури - боец чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура. Полиция расследует инцидент как умышленное убийство. Женщина, которая находилась в салоне авто, получила тяжелые ранения, а третий пассажир - 7-летняя девочка, у нее ожег первой степени, ее жизни ничего не угрожает.

Было открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом), позже в полиции допустили, производство может быть переквалифицировано на ст.258 УК (теракт).

По данным МВД, мощность заложенного в автомобиль взрывного устройства составляла от 600 гр до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Следствие отрабатывает несколько версий этого преступления.

В СБУ сообщили, что на погибшего в центре Киева Т.Махаури давно "охотились" российские спецслужбы. Он был уроженцем Чеченской республики, "был личным врагом Рамзана Кадырова", в 1999-2000 гг участвовал в боевых действиях против российских войск в Дагестане, в 2008 году принимал непосредственное участие в Грузино-российской войне на стороне Грузии.
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чего теперь не слышно 100% уверений в причастности кремля, надоело ошибаться?
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Почему-то мне кажется, что убийство Махаури, доверенного человека экс-министра МВД Грузии и начальника ГУНП в Одесской области Лорткипанидзе, связано с планами Саакашвили приехать в Украину.

Махаури не боевик, он гораздо опаснее. Он - аналитик, мыслитель, тактик и стратег. Думаю, что удавшийся план проникновения Саакашвили в Украину - результат работы в т.ч. и Махаури. А план получился не только эффективным, но и красивым.

Таким же стратегом, только на поле брани, был и Сашко Билый.
R.I.P.
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все таки расследуют...анализирую видео...а не просто положили дело в сейф))) молодцы, это реальное достижение и информационный повод)))
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Ага, и Шеремета , Шаповала и т.д. тоже "расследуют" " анализируют"......
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Вот это: "был личным врагом Рамзана Кадырова" (с)- даже не смешно. Помню, как Мосийчук, ещё когда весил в 2-3 раза более, чем сейчас, даже на камеру расстреливал портретик Кадырки. И шо? Ну, - похудел чуток, женился... Всё у него в порядке.
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не надо нам рассказывать... про кухню!
нам пожалуйста тортик с вишенкой!
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Правоохранители анализируют...работа над ошибками.
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- когда русские в Москве будут анализировать подрывы в машинах своих военных?
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Відомо в чиїх інтересах мусора завалять чергову справу...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранители анализируют видео подрыва автомобиля Махаури, но в интересах следствия деталей не разглашаем, - Артем Шевченко
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