 "15 сентября мы внесем в Раду проект бюджета на 2018 год. В нем заложены приоритеты децентрализации", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о том, как выросли доходы объединенных общин в Украине. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
"15 сентября мы внесем в Раду проект бюджета на 2018 год. В нем будут сохранены основные приоритеты, в том числе, продолжение децентрализации - одной из самых успешных реформ в Украине, - пишет Гройсман. - Ее успех можно измерить вполне конкретными цифрами: с 2014 года местные бюджеты выросли на 100 млрд гривен. А за восемь месяцев текущего года собственные доходы местных бюджетов 366 ОТО выросли на 85,5% и составили 5,5 млрд грн (+2,5 млрд грн). Это - колоссальный ресурс, которого никогда раньше не имели местные бюджеты. Такой рост свидетельствует об одном - мы движемся правильным путем".
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а остальным в субсидии вместо 0 нарисуем 3200 и скажем он много жрет скатина)))
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четвертина куриная 51 грн !!!
грося,кризис преодолён !!!
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Задрал всех уже своим враньём.
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ну или у исполнителей - они тока премию до 15 лямов получают)))
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когда за 2017 отчитаешься крыса?
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