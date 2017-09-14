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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4353) ВР (22998) Гройсман (3399) децентрализация (355)

 "15 сентября мы внесем в Раду проект бюджета на 2018 год. В нем заложены приоритеты децентрализации", - Гройсман

гройсман

Премьер рассказал об успехах децентрализации.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о том, как выросли доходы объединенных общин в Украине. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"15 сентября мы внесем в Раду проект бюджета на 2018 год. В нем будут сохранены основные приоритеты, в том числе, продолжение децентрализации - одной из самых успешных реформ в Украине, - пишет Гройсман. - Ее успех можно измерить вполне конкретными цифрами: с 2014 года местные бюджеты выросли на 100 млрд гривен. А за восемь месяцев текущего года собственные доходы местных бюджетов 366 ОТО выросли на 85,5% и составили 5,5 млрд грн (+2,5 млрд грн). Это - колоссальный ресурс, которого никогда раньше не имели местные бюджеты. Такой рост свидетельствует об одном - мы движемся правильным путем".

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А базарный децентрализатор не хочет рассказать почему курс доллара заложен в 29.3 грн?
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а ему похрен - он в баксе
а остальным в субсидии вместо 0 нарисуем 3200 и скажем он много жрет скатина)))
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зашел в СИЛЬПО...
четвертина куриная 51 грн !!!
грося,кризис преодолён !!!
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ну ты можешь и по пафоснее типа биллы выбрать - но цены конечно дикие!!!
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Кто-нить этому пидарасу-Гнойсману заткнёт наконец-то его пащеку брэхливую или нет?

Задрал всех уже своим враньём.
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- Айсберги! - говорил Митрич из "Вороньей слободки" насмешливо. - Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. Отобрать - и все.(с)
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Пока не приведут в порядок суды и прокуратуру . это будет не децентрализация , а феодализация .
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аграрной сверхдержавы не бывает. На продаже картошки миллионов не заработаешь.
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ну да! сельское хозяйство в европе живет на дотации ... но если население рабы...
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ты видать с села , где кроме картохи ничего не растёт ? )) Это север Украины ))
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и что в этом плохого ? Чистый воздух , чистые продукты . Харчи стОят дорого ..
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везде дорого стОят ..Просто для занижения цены фермерам идут дотации.. А так харчи везде стОят дорого .Во всём мире ..
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Гнойсман балабол и подонок, меня больше интересует почему растут цены и как выжить с твоими лжереформами.
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никак - воровать - учитесь у пантов)))
ну или у исполнителей - они тока премию до 15 лямов получают)))
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В результате реформ Гроси,цены на продукты в Украине сравнялись с ценами в Лугандоне,а еще несколько месяцев назад,в Лугандоне все стоило в два раза дороже.
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Они перескочили цены в Европе, так филе куриное стоит на переводе в гривну 40грн, а в Украине 84 грн. Да и все остальное. гребут что бы они подавились и подохли. Все побольше бы налогов собрать, да себе зарплаты с доплатами увеличить. Забирают последнее и врут, инфлция уже перепрыгнула за 500%, а у них 7-8%
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брехло винницкое, ты хоть помнишь, что вчера обещал? А месяц назад?
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наша экономика из кризиса вышла... и уже заходит в него с противоположной стороны
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Бюджеты выросли, колоссальный ресурс... блаблабла. Куда они пошли, эти ресурсы в итоге???
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нашёл у кого спрашивать )) Догадайся сам с одного раза ..))
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Надо понимать, что будь воля гройцмана - оно так бы и сидело сальной мордой на диване, но американцы полюбому заставят это кодло двигать страну вперед.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"15 сентября мы внесем в Раду проект бюджета на 2018 год. В нем заложены приоритеты децентрализации", - Гройсман
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