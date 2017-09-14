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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5353) Хмельнитчина (393) Полторак (946)

 Полторак посетит ряд военных объектов Хмельницкого гарнизона

минобороны обороны министерство

Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак начал рабочую поездку в Хмельницкий гарнизон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Глава оборонного ведомства посетит ряд военных объектов. В частности, органы военного управления и воинские части, дислоцированные в области.

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"Во время рабочей поездки министр обороны Украины Степан Полторак ознакомится с состоянием дел на месте, заслушает доклад командиров и начальников по повседневной жизнедеятельности подчиненных подразделений", - сказано в сообщении.
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Рандеву замість роботи в офісі і жодних військових реформ за 3,5 роки! Команда рошена це найгірша команда за 25 років. Таких непрофесіоналів та невдах ще не було! Навіть янукович не тримав біля себе ідіотів.
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рассмешил про овоща, который назначил министром обороны гражданина росии
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Зрадофил детектед. Реформа снабжения разработка новых техусловий на обмундирование и внедрение в войска. Разработка введение электронного учета имущества, призывников и.т.д. Реформа питания. Переход на контрактную основу.Увеличение денежного пособия контрактников. Изменения условий контракта относительно продолжительности несения службы. Решение вопроса инфраструктуры полигонов, общежитий для военнослужащих. А вообще для тех кто при любом случае кричит зрада всегда будет плохо. Где же реформы?
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будет проверять линейкой расстояние от края погона до звездочки, чистку обуви, наличие документов, знание статей уставов, тетрадки сампо, тетрадки по гуманитарке...
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А почему не в Черниговский или Ровенский -- ведь "учения России " сегодня начались в Белоруси ???
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там под Хмельницком бывшая в/ч есть, сотню гектаров перед продажей осмотреть не помешает
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А когда Поллитрак последний раз на фронте был?
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Чапай обязан думы думать, а не по полю с шашкой скакать.
Упс, Чапай-то у нас другой, в шоколаде.
Так что хватай Петька-Степка шашку и бегом на передовую!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак посетит ряд военных объектов Хмельницкого гарнизона
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