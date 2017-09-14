 Полторак посетит ряд военных объектов Хмельницкого гарнизона

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Глава оборонного ведомства посетит ряд военных объектов. В частности, органы военного управления и воинские части, дислоцированные в области.
"Во время рабочей поездки министр обороны Украины Степан Полторак ознакомится с состоянием дел на месте, заслушает доклад командиров и начальников по повседневной жизнедеятельности подчиненных подразделений", - сказано в сообщении.
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там снайпера!
(при чем с обоих сторон.... )
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Упс, Чапай-то у нас другой, в шоколаде.
Так что хватай Петька-Степка шашку и бегом на передовую!
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