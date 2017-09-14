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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:НАБУ (1960) земля (1562) Киевсовет (1156) махинации (528)

 Крымчак подозревается в завладении землей стоимостью более 3,5 млн гривень, - НАБУ. СХЕМА

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Детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) назвали причину задержании депутата Киевского городского совета, соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Сергея Крымчака и его возможного сообщника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства.

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"Депутата Киевского городского совета и его возможного сообщника задержали по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Так, по версии следствия, в 2010-2011 годах задержанный Крымчак занимал должность секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, благодаря чему имел доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности. Детективы считают, что именно тогда Крымчак организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью свыше 3,5 млн гривень.

"По мнению детективов Бюро, суть схемы заключалась в том, что чиновник с помощью родственника завладел земельными участками в Шевченковском районе г. Киева, находящимися в коммунальной собственности. После этого он легализовал полученные преступным путем участки, внеся их в уставной фонд учрежденного возможным сообщником общества", - рассказали в антикоррупционном ведомстве.

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В настоящее время детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят необходимые следственные действия, направленные на получение дополнительных доказательств, установления других возможных участников коррупционной схемы и разоблачения иных эпизодов махинаций со столичной землей. Расследование в отношении преступной деятельности депутата начали еще в 2016 году.

Крымчак подозревается в завладении землей стоимостью более 3,5 млн гривень, - НАБУ 01

Напомним, ранее журналист и волонтер Назар Приходько сообщил о задержании депутата Киевсовета Сергея Крымчака.

Имя Сергея Крымчака связывают с Вячеславом Супруненко, экс-зятем бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

По сообщениям некоторых СМИ, он является владельцем многих приватизированных объектов, в том числе - и на Крещатике в Киеве. Законность приобретения собственности вызывает сомнения у специалистов, а сам Супруненко ранее разыскивался Интерполом за разбойное нападение в деле с "имущественными махинациями".

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Перед последними выборами Омельченко "продавал" свою партию "Единство" за 350 000 $, но без киевской ячейки. На условиях остаться почетным главой партии и с киевской ячейкой. Никого, насколько я знаю, это предложение не заинтересовало именно в таком формате. Но сразу было понятно почему он Киев хочет "оставить" себе, надеюсь всем уже понятно.
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... И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.... (с)
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По мнению лидера партии "Батьковщина", глава государства находится в сговоре с Москвой. "Президент Порошенко берет российский сжиженный газ через свои подставные компании и монопольно продает его на Украине, периодически устанавливая пиковые цены, чтобы обобрать тех, кто покупает этот газ, в том числе и для автомобильного транспорта", - заявила Тимошенко. Депутат также подчеркнула, что хочет посмотреть, как надзорные органы будут расследовать "одно из тысяч" коррупционных преступлений украинского лидера.

отжешь ссука
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Це добре, що Тимошенко знову "говорити" почала, у двох з Саакашвілі вони заженуть злодія та брехуна порошенко в кут.
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Це сюр якись, складається враження, що якщо якись чиновник або слуга народу до сих пір нічого не вкрав, то це ознака поганого тону, та поганого виховання.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрымчак подозревается в завладении землей стоимостью более 3,5 млн гривень, - НАБУ. СХЕМА
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