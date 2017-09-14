 Крымчак подозревается в завладении землей стоимостью более 3,5 млн гривень, - НАБУ. СХЕМА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства.
"Депутата Киевского городского совета и его возможного сообщника задержали по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
Так, по версии следствия, в 2010-2011 годах задержанный Крымчак занимал должность секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, благодаря чему имел доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности. Детективы считают, что именно тогда Крымчак организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью свыше 3,5 млн гривень.
"По мнению детективов Бюро, суть схемы заключалась в том, что чиновник с помощью родственника завладел земельными участками в Шевченковском районе г. Киева, находящимися в коммунальной собственности. После этого он легализовал полученные преступным путем участки, внеся их в уставной фонд учрежденного возможным сообщником общества", - рассказали в антикоррупционном ведомстве.
В настоящее время детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят необходимые следственные действия, направленные на получение дополнительных доказательств, установления других возможных участников коррупционной схемы и разоблачения иных эпизодов махинаций со столичной землей. Расследование в отношении преступной деятельности депутата начали еще в 2016 году.
Напомним, ранее журналист и волонтер Назар Приходько сообщил о задержании депутата Киевсовета Сергея Крымчака.
Имя Сергея Крымчака связывают с Вячеславом Супруненко, экс-зятем бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.
По сообщениям некоторых СМИ, он является владельцем многих приватизированных объектов, в том числе - и на Крещатике в Киеве. Законность приобретения собственности вызывает сомнения у специалистов, а сам Супруненко ранее разыскивался Интерполом за разбойное нападение в деле с "имущественными махинациями".
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