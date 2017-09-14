 Прокурор из Ивано-Франковской области поплатился должностью за отказ пройти тест на алкоголь

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", в заявлении касательно Вышиванюка было указано, что он в темное время суток управлял автомобилем с неподсвеченным номерным знаком. Его остановили сотрудники полиции. От проверки на алкогольное опьянение Олег Вышиванюк отказался, заявив, что пройдет ее самостоятельно в медицинском учреждении.
Подтверждений прохождения такой проверки в материалах производства не содержится. Несмотря на это, прокурор утверждает, что в состоянии алкогольного опьянения не находился. Также в заявлении упоминается, что прокурор не указал в декларации транспортное средство, которым владеет его мать.
По итогам изучения материалов в комиссии факт использования Олегом Вишиванюком автомобиля матери не установили. А вот отказ пройти проверку на содержание алкоголя трактовали как нанесение вреда чести профессии. Кроме того, этот проступок члены комиссии трактовали как умышленный.
Сам Олег Вышиванюк на заседание не явился. Посовещавшись, члены комиссии решили привлечь прокурора к дисциплинарной ответственности и наложить взыскание в виде увольнения из органов прокуратуры.
Местное издание "Город" пишет, что Олег Вышиванюк работал в прокуратуре Ивано-Франковской области прокурором отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при производстве в досудебном расследовании и поддержанием государственного обвинения Управления надзора в уголовном производстве. В августе 2016 Олега Вышиванюка обвинили в совершении аварии. Прокуратура тогда объявила о проведении служебного расследования.
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еще пожалеют ссуки
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Это ж настоящий патриот и борцун с преступностью
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Сам Олег Вышиванюк на заседание не явился. Посовещавшись, члены комиссии решили привлечь прокурора к дисциплинарной ответственности и наложить взыскание в виде увольнения из органов прокуратуры.Источник: https://censor.net.ua/n455242" Якщо в прокуратурі є такі, як вбачається інквізитори з порушенням закону через, можливо, відсутність його знання, то хай БОГ береже Україну, бо на прокуратурі вже точно не збережеться, бо у особи є право на те, щоб пройти меддослідження в медустанові і є право відомвитись від меддослідження поліцай, яка до того, ж не має право і ліцензію не меддопомогу до якої відноситься і меддослідження щодо алкоголю, а право за ЗУ про нацполіцію є похідним від неіснуючого закону та права? ...? Амінь!
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