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 Политика Украины, Общество
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Все про:алкоголь (1673) увольнение (1439) прокурор (985) Ивано-Франковская область (318)

 Прокурор из Ивано-Франковской области поплатился должностью за отказ пройти тест на алкоголь

увольнение

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров рассмотрела дисциплинарное производство в отношении прокурора из Ивано-Франковской области Олега Вышиванюка и решила уволить его с должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", в заявлении касательно Вышиванюка было указано, что он в темное время суток управлял автомобилем с неподсвеченным номерным знаком. Его остановили сотрудники полиции. От проверки на алкогольное опьянение Олег Вышиванюк отказался, заявив, что пройдет ее самостоятельно в медицинском учреждении.

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Подтверждений прохождения такой проверки в материалах производства не содержится. Несмотря на это, прокурор утверждает, что в состоянии алкогольного опьянения не находился. Также в заявлении упоминается, что прокурор не указал в декларации транспортное средство, которым владеет его мать.

По итогам изучения материалов в комиссии факт использования Олегом Вишиванюком автомобиля матери не установили. А вот отказ пройти проверку на содержание алкоголя трактовали как нанесение вреда чести профессии. Кроме того, этот проступок члены комиссии трактовали как умышленный.

Сам Олег Вышиванюк на заседание не явился. Посовещавшись, члены комиссии решили привлечь прокурора к дисциплинарной ответственности и наложить взыскание в виде увольнения из органов прокуратуры.

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Местное издание "Город" пишет, что Олег Вышиванюк работал в прокуратуре Ивано-Франковской области прокурором отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при производстве в досудебном расследовании и поддержанием государственного обвинения Управления надзора в уголовном производстве. В августе 2016 Олега Вышиванюка обвинили в совершении аварии. Прокуратура тогда объявила о проведении служебного расследования.
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или опять примут на работу через пару месяцев , пока будет сидеть в центре занятости ))
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...Они тоже начинали с невинной прогулки за город, но мысль о водке возникала у них, едва только машина делала первые полкилометра...(с)
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картинка "уволен", в статье "решили уволить".
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как же можно прокурора да еще с фамилией Вышиванюк уволить ?
Это ж настоящий патриот и борцун с преступностью
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прокурора уволили за пьянку?Цензор это лучший анекдот года!
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" А вот отказ пройти проверку на содержание алкоголя трактовали как нанесение вреда чести профессии. Кроме того, этот проступок члены комиссии трактовали как умышленный.

Сам Олег Вышиванюк на заседание не явился. Посовещавшись, члены комиссии решили привлечь прокурора к дисциплинарной ответственности и наложить взыскание в виде увольнения из органов прокуратуры.Источник: https://censor.net.ua/n455242" Якщо в прокуратурі є такі, як вбачається інквізитори з порушенням закону через, можливо, відсутність його знання, то хай БОГ береже Україну, бо на прокуратурі вже точно не збережеться, бо у особи є право на те, щоб пройти меддослідження в медустанові і є право відомвитись від меддослідження поліцай, яка до того, ж не має право і ліцензію не меддопомогу до якої відноситься і меддослідження щодо алкоголю, а право за ЗУ про нацполіцію є похідним від неіснуючого закону та права? ...? Амінь!
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Ты полностью читал статью? "Подтверждений прохождения такой проверки в материалах производства не содержится." - это для кого написали? Кроме того, понятия "пройду сам" в принципе нет. Тебя должны доставить в медицинское учреждение сотрудники полиции. Так как при подозрении на алкогольное опьянение за руль ты уже садиться не должен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокурор из Ивано-Франковской области поплатился должностью за отказ пройти тест на алкоголь
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